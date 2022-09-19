«Не маленькая принцесса, а унижающий агрессор»: может ли мальчик ударить девочку в ответ

Многие родители учат своих сыновей уважительно относиться к девочкам и защищать их от обидчиков. Однако современные «принцессы», бывает, и сами выступают в роли агрессора. Как в таком случае поступить мальчику – ударить драчунью в ответ или решать вопрос с провокаторшей другими путями? Своим мнением с «Газетой.Ru» поделились четыре психолога.

«Ответная агрессия – крайняя мера, когда все другие способы не помогли»

Любовь Григорович, заведующая кафедрой психологии образования Московского института психоанализа, доктор психологических наук, профессор:

– Официальная версия ответа на этот вопрос: драться плохо. Даже в ответ на чужую агрессию надо пытаться решить проблему мирным путем, а при необходимости можно привлечь помощь в лице взрослого – педагога или родителя. Эта версия обычно транслируется педагогами.

Родители же часто советуют своим детям: «Бей в ответ». Тогда у ребенка возникает внутренний конфликт: как действовать в такой ситуации – как говорит родитель или педагог? Такой конфликт усиливается, если дети разных полов. Поэтому не стоит учить ребенка давать сдачу (особенно в паре мальчик--девочка). Лучше ориентировать детей на внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам и развивать способы предупреждения физической агрессии. Ответная агрессия – крайняя мера, когда все другие способы не помогли отстоять собственное достоинство.

«Если он бьет девочек в детстве, то потом может поднять руку на девушку, жену, мать»

Юлия Токарчук, психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ:

– Этот вопрос обнажает противоречие между установками «Мальчик должен уметь постоять за себя» и «Бить девочек и маленьких нельзя». Разрешить это противоречие можно, если научить мальчика давать отпор, а не сдачи физически. Например, можно уйти от удара, увернуться или заблокировать его. Таким образом мальчик сможет защитить себя, не допустить нападок по отношению к себе и при этом не проявить ответной агрессии.

Когда мальчик ударяет девочку в ответ, эта модель поведения стирает границы дозволенного. Если можно поднять руку на девочку, продемонстрировав таким образом свое физическое превосходство, то в дальнейшей жизни можно поднять руку и на девушку, жену, мать и так далее. Ведь представления ребенка о социальных взаимоотношениях и их границах начинают формироваться в раннем возрасте.

Очень важно учить детей решать конфликты не силовыми методами, а посредством коммуникации, даже если противоположная сторона им неприятна. Умение противостоять выпадам, не перекладывать ответственность на другого человека и контролировать свои эмоции станут залогом психологической зрелости личности.

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«Необходимо научить мальчика правильно нейтрализовать удар»

Владимир Зуев, семейный психолог:

– «Девочек бить нельзя» – слышим мы с раннего детства, защищая и возвеличивая женскую хрупкость и ее достоинства. А что делать, если это не маленькая девочка-принцесса, а агрессор, подавляющий и унижающий другого? Современные девочки научились не только давать сдачи, но и нападать первой. Нередко можно услышать, как девочки распускают руки и ведут себя не достойно своего пола и возраста. Бросил в детстве, а теперь объявился: помогать ли «блудному» отцу Как поступить, если бросивший в детстве отец теперь просит о помощи? С одной стороны, взрослый... 12 мая 11:42

Ребенок должен уметь постоять за себя и сохранить свое достоинство. Для этого необходимо научить мальчика правильно нейтрализовать удар: взять девочку за плечи, чтобы она не смогла причинить вреда. Но если ребенок невоспитанный, и у него не сформировано чувство разумных границ, а родители не учат его выражать и контролировать эмоции, то просто нейтрализовать удар станет для него проблемой.

Давать сдачи, проявляя насилие, — признак слабости. Есть принцип: «побеждай зло – добром». Но защищаться – это не значит ударить в лицо в ответ. Защищаться – не значит избивать. А что делать?

Мой сын 11 лет недавно пришел домой с подобной историей. Мы учим его защищать слабых и себя в обиду не давать. Девочка-«агрессор» на детской площадке раздавала всем пощечины, а мальчикам била ногой в «репродуктивное» место. На что мой сын был вынужден сделать бросок через плечо и успокоить «принцессу». Интересно, что она сразу поняла нормы взаимодействия в обществе сверстников. Конечно, ситуации бывают эксклюзивные и требуют особого рассмотрения.

Важно, чтобы родители и девочек, и мальчиков учили личным границам и непозволительности проявления физической агрессии в любой форме.

Скажу как отец четверых детей и семейный психолог: воспитывайте ценности в вашем ребенке, чтобы он был готов к подобным ситуациям.

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«Защита собственных границ, в том числе и от девочек, это его право»

Ольга Романив, семейный психолог:

– «Девочек бить не хорошо» – эту аксиому разумные родители внушают своим сыновьям и предлагают им искать какие-то другие способы разрешения конфликтных ситуаций с агрессивно настроенными девочками. Это, безусловно, правильно. Однако с точки зрения психологии, в возрасте двух-трех лет дети не видят принципиального различия между полами.

Если ваш малыш дал сдачи, когда его незаслуженно обидела девочка в песочнице или в детском саду, панику точно поднимать не стоит, но подробности произошедшего выяснить все-таки придется.

Ругать малыша за то, что он пытался отстоять собственные границы, в этом возрасте не нужно. Защита собственных границ от различных посягательств, в том числе и от девочек, это его право. В каком возрасте можно отпускать ребенка в школу без сопровождения: мнения психологов Самостоятельная дорога в школу и обратно домой может угрожать неопытному ребенку множеством... 12 сентября 11:36

В возрасте четырех-пяти лет дети, как правило, уже осознают разницу между мальчиками и девочками. Есть понимание причинно-следственных связей, но ребенок не может в этом возрасте проанализировать ситуацию и понять, как ему правильно поступать: бить в ответ или, наоборот, бежать. Также ребенок не может перевести конфликт на другой уровень и уладить его словесно. Поэтому ответная реакция на агрессию со стороны девочки может быть спровоцирована, а осуждение в этой ситуации получит традиционно мальчик, потому что «девочек бить нехорошо». Конечно, нужно проговорить с ребенком эту ситуацию, но стоит ли давать ему разрешение на ответную агрессию – вопрос сложный.

Однозначно нужно выяснить подробности конфликта и не осуждать ребенка, если он был спровоцирован и вынужден встать на собственную защиту.

В возрасте пяти-семи лет нужно объяснять ребенку, что насилие – это не выход из ситуации, и учить его другим способам разрешать конфликты. Задача родителей — научить ребенка защищать, в первую очередь, самого себя. В этом возрасте должно сформироваться понимание, что защита – это не всегда ответное нападение. Необходимо учить его пресекать ситуации, в которых он может оказаться в роли того, кого обижают и бьют.

Ребенок должен знать: если кто-то проявляет агрессию в его сторону – неважно, девочка это или мальчик – нужно ставить в известность взрослых – родителей, воспитателя, чтобы они и разбирались с возникшим конфликтом.

Родители девочек тоже должны понимать, что у их дочерей нет индульгенции на хамство и рукоприкладство по половому признаку.