Как заблокировать Ютуб от ребенка

Руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко и психолог Sun School Павел Тарунтаев рассказали «Газете.Ru» обо всех тонкостях блокировки Ютуб для детей.

Эффективно ли заблокировать Ютуб от ребенка

Многие родители, стремясь оградить детей от нежелательного контента, хотят ограничивать их доступ к определенным каналам. Зачем собирают персональные данные ребенка и как родителям защитить их На каждом шагу родителям предлагают подписать согласие о передаче персональных данных ребенка. Нужно... 11 октября 13:38

Однако, как считает руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко, запрещать ребенку доступ к Ютуб, как и к другим видеохостингам, – это не выход. «Сервисы не могут быть по умолчанию плохими или хорошими, важно то, с какой целью их использует ребенок. На таких площадках присутствует много развлекательного и познавательного контента.

К тому же для современных детей цифровые ресурсы – данность, а не ценность, с их помощью они познают мир, общаются. Взрослым нужно принять это и помочь детям сделать их безопасным и полезным инструментом, а не просто заблокировать Ютуб от ребенка. К слову, по данным нашего опроса, на Ютуб проводят время 53% детей», – рассказал Сиденко.

Как ограничить доступ к Ютуб для ребенка

Сиденко посоветовал родителям использовать специальные семейные или детские режимы или приложения, чтобы оградить детей от нежелательного контента.

«Такие есть практически у всех популярных сервисов. Например, у Google есть приложение «YouTube Детям» (YouTube Kids), по сути оно предоставляет версию службы, ориентированную на детей. Приложение бесплатное и доступно в Google Play и App Store. Здесь есть фильтрация видео и другие полезные функции.

На ПК также есть возможность активировать детский режим, для этого необходимо зайти на главную страницу YouTube и слева найти блок «Другие возможности», выбрать «YouTube Детям», а далее выбрать – кто сейчас находится у экрана: родитель или ребенок.

Нелишним будет также использовать приложение родительского контроля. Оно дополнит штатные возможности фильтрации видеохостинга и оградит ребенка от нежелательного контента, связанного с жестокостью, содержащего нецензурную лексику, сцены насилия, а также позволит ограничить поиск роликов об алкоголе и курении или видео для взрослых.

Эта функция называется «Безопасный поиск на YouTube». Она также позволяет родителям видеть историю поисковых запросов на популярном видеохостинге и мониторить, какие именно ролики смотрели их дети – в формате подробного отчета», – рассказал Сиденко.

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Как ограничить доступ к Ютубу на телефоне

«Заблокировать Ютуб от ребенка на телефоне и оградить детей от нежелательного контента с мобильного можно с помощью таких же приложений, как и для компьютера – многие из них доступны как для мобильных устройств, так и для ПК», – рассказал Сиденко.

Он добавил, что оградить детей от нежелательного контента можно не только ограничением доступа к Ютуб и блокировкой каналов. Важно понять, что привлекает ребенка, и показать альтернативы.

«По большому счету детям в сети интересно то же, что и многим взрослым: музыка, фильмы, сериалы, видео с мемами, блогеры. Чтобы понять друг друга, можно устраивать семейные просмотры с обсуждением. Помогите детям расширить границы своих интересов: покажите видео из музеев, лектории, совершите вместе виртуальные экскурсии. Важно искать точки соприкосновения: без попытки понять интересы ребенка выстроить доверительные отношения будет крайне сложно», – заключил Сиденко.

До какого возраста стоит блокировать Ютуб для ребенка

Павел Тарунтаев, психолог Sun School, напомнил, что современные дети, как и взрослые, уже не представляют себе жизнь без смартфонов и планшетов, а Ютуб – это место, где можно найти видео на любой вкус и, разумеется, самого разного качества.

«Дети достаточно быстро учатся пользоваться гаджетами сначала под нашим руководством, а потом уже и самостоятельно. Найти видео для них не проблема, а есть еще и рекомендации друзей.

Родительский контроль и детский Ютуб – это определенно выход, но лишь до определенного возраста, для ребят до 5-6 лет, а то и младше.

Про многих блогеров, стримеров, о страшилках дети часто узнают от других детей на площадке, в детском саду, двоюродных братьев», – рассказал Тарунтаев.

Он добавил, что защититься от нежелательного контента с помощью запретов если и получится, то ненадолго.

«С ребенком очень важно доверительно разговаривать, что смотрит, что любит, почему некоторые видео не очень хорошие, почему вас это беспокоит. Попробуйте найти альтернативу вместе – то, что интересно ребенку и при этом полезно и позитивно. Не пускайте это на самотек, и тогда получится обезопасить ребенка от потенциально вредного контента», – подытожил Тарунтаев.