«Пришла домой, а там любовница»: 5 известных женщин, которые уличили своих мужчин в измене

Этим звездам не нужно было искать дополнительные доказательства того, что их партнеры им изменяют. Они увидели все воочию, придя с работы чуть раньше обычного или навестив мужа в командировке. «Газета.Ru» рассказывает истории пятерых женщин, которые «поймали» возлюбленных с незнакомками.

close 100% Кадр из телепрограммы «Идеальный ремонт»/ 1 канал

Наталья Седых известна как актриса и балерина. В 1965 году она сыграла роль Настеньки в фильме «Морозко». В 1969 году Седых окончила Московское хореографическое училище. Она была принята в труппу Большого театра. Наталья Седых танцевала в балетах «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Анна Каренина». «Слава отца давила»: как сегодня выглядят и чем занимаются сыновья известных советских музыкантов Дети великих музыкантов времен СССР и современной России выбрали разный жизненный путь. Кто-то пошел... 16 октября 12:41

Седых была замужем лишь однажды — за композитором и музыкальным педагогом Виктором Лебедевым. В браке у них родился сын Алексей. Пара прожила вместе десять лет, а затем развелась. Одной из причин их разрыва стали отношения на расстоянии. Виктор Лебедев жил в Санкт-Петербурге, в то время как Наталья Седых находилась в Москве.

В интервью программе «Идеальный ремонт» артистка вспоминала, как однажды без предупреждения приехала к мужу и застала его с любовницей.

«У него появилась другая женщина. Я первый раз за десять лет приехала из Москвы без предупреждения, а там застала другую женщину. Вы понимаете, какая это была степень растерянности?! Это та ситуация, в которой извинения совершенно неуместны», — рассказала актриса.

После развода с Натальей Седых Виктор Лебедев женился на женщине по имени Ирина. В 2021 году педагог скончался.

В свою очередь Наталья Седых больше не вступала в брак. В программе «Ты не поверишь» на НТВ она говорила, что ей и так хорошо.

«Мне классно. Я наслаждаюсь жизнью. Я так никогда не жила. Мне немного надо, чтобы порадоваться», — цитирует звезду издание StarHit.

Юлианна Караулова

close 100% Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица в интервью Лауре Джугелии рассказывала об измене своего экс-возлюбленного. Караулова вспомнила, как однажды пришла домой и увидела женскую одежду в квартире, где жил ее молодой человек.

«Я зашла домой с подругой, увидела женскую обувь и сумку. Тут слышу, что в душе течет вода. Я сразу поняла, кто это. Накануне я видела переписку своего молодого человека с некой девушкой в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Он случайно оставил включенным компьютер», — объясняла Юлианна Караулова.

Певица зашла в душевую и увидела журналистку, которая ранее брала интервью у Карауловой. По словам репортера, она встречалась с бойфрендом артистки на протяжении месяца. Тот уверял девушку, что свободен.

«Чудовищно неловкая ситуация! Она начала плакать. Но я поняла ее по‑женски. Ведь он и ее обманул, и меня. Через какое-то время мы даже пересекались», — вспоминала певица.

Сейчас Юлианна Караулова замужем за музыкальным продюсером Андреем Черным. В 2021 году у пары родился сын Александр.

Елена Ксенофонтова

close 100% Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса была замужем дважды. В первый раз она вступила в брак в 19 лет с Игорем Липатовым. Через 11 лет пара подала на развод. В 2003 году Елена Ксенофонтова вышла замуж за продюсера Илью Неретина. В этом же году родился ее первенец — сын Тимофей.

После расставания с Неретиным Ксенофонтова жила с адвокатом Александром Рыжих. В 2011 году у пары родилась дочь Софья. Однако в 2016 году они расстались. Причиной разрыва стали измены Александра Рыжих. Об этом Елена Ксенофонтова рассказывала в программе «Судьба человека».

«Узнала об измене очень кинематографическим способом. Сидела дома, думала, что он в какой-то далекой командировке. Зазвонил телефон — видимо, телефон включился случайно. И я услышала разговор, который не должна была слышать… Там все было понятно: он с любовницей ловил машину, выйдя с вечеринки», — вспоминала Елена Ксенофонтова.

Александр Рыжих расстался с актрисой со скандалом. Он обвинил ее в домашнем насилии и хотел лишить опеки над общей дочерью.

«Ровно год (больше 25 заседаний!) я пыталась доказать, что ни в чем не виновата, что не я, а он напал на меня, а я лишь защищалась. Было все: куча свидетелей, включая ту, которая находилась в момент конфликта в доме и видела своими глазами, как он восседал на мне и выкручивал руки; мои зафиксированные побои в травмпункте, медицинская экспертиза, подтверждающая побои; рапорт участкового и т.д. Но тщетно», — делилась Елена Ксенофонтова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), актрису цитировал StarHit.

Актрисе удалось доказать свою правоту спустя четыре года судебных заседаний. Об этом она рассказывала в программе «Судьба человека».

«Четыре года я вынуждена была неустанно доказывать, что не хулиганка, не убийца, не мошенница, что достойна называться матерью, потому что не наркоманка, не пьяница, не тунеядка, что психически здорова и просто люблю своих детей. И сегодня — победа!» — сообщила Ксенофонтова.

close 100% Кадр из программы «Судьба человека»/ Россия-1

Популярность пришла к актрисе Екатерине Зинченко после роли мисс Морстен в фильмах серии «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Она снялась в них будучи еще студенткой. В дальнейшем актриса прославилась ролями в фильмах «Бабник», «Мой любимый клоун», «Назначение». «Жена называет это законной изменой»: как супруги известных актеров относятся к секс-сценам в кино Максим Матвеев не против, чтобы его жена Елизавета Боярская принимала участие в фильмах, где есть... 12 октября 09:54

Екатерина Зинченко была замужем один раз — за профессором математики МГУ Владимиром Мишиным. Он был старше актрисы на 20 лет. В браке у них родилась дочь Ксения.

Актриса рассказывала в программе «Судьба человека», что ее брак распался из-за того, что муж вел разгульный образ жизни.

«Володя мне изменял. Однажды я пришла домой со съемок, а там любовница. Он любит разгульную жизнь», — говорила Екатерина Зинченко.

После расставания с супругом актриса стала встречаться с женатым бизнесменом, чьего имени она не раскрывает. От него Екатерина Зинченко родила сына Феликса. Об этом она рассказывала в «Судьбе человека».

«Во время выписки из роддома я положила ребенка на капот, открыла машину, положила его и поехала домой. Одна! Вы не представляете себе, как это больно и тяжело, что ты и твой ребенок никому не нужны! Это ужасно! Знаете, я была еще молоденькой, а на мне мама после инсульта, глухой отец, маленькая дочка... Всех я тащила на своем горбу», — вспоминала Зинченко в эфире «Судьба человека».

Актриса признавалась, что в настоящий момент не общается с дочерью.

«Она меня ненавидит. Не понимаю, почему. Говорит, что я ее недолюбила в детстве. А я ей говорю, что искала корочку хлеба, чтобы ее выкормить. Она меня не понимает», — делилась Екатерина Зинченко.

Карина Нигай

close 100% karina_nigay/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2014 году блогер и стилист Карина Нигай вышла замуж за топ-менеджера фармакологической компании Владимира Семенова. В браке у них родился сын Кирилл. Однако в начале 2021 года пара подала на развод.

«Мы с мужем действительно давно не близки, и вы это почувствовали еще пару лет назад. Но я самой себе боялась в этом признаться, не то, что вам. Я все надеялась на чудо, но чуда так и не произошло», — написала Карина Нигай в Instagram.

В социальных сетях стилист также рассказывала, что муж изменял ей. Это произошло, когда Карина и Владимир расстались, однако официально еще не развелись и жили вместе. Однажды блогер пришла домой и увидела в кровати мужа любовницу. Об этом она рассказала в социальных сетях.

«Я рада, что бывший муж устраивает личную жизнь, не страдая и не уходя в себя. Это естественный процесс, так должно быть. Это его дом, его жизнь, его правила. Но он понимал, что я тоже пока живу в этом доме. Я в поиске квартиры, и сама хочу съехать, но за все время в этом доме накопилось столько вещей, что переезд во временное жилье трудоемкий процесс, которым заниматься не хотелось. Хотелось купить квартиру и спокойно переехать. Но увы...» — цитировали Карину Нигай журналисты Passion.

Сейчас 29-летняя девушка состоит в отношениях с бизнесменом Владом Крамским. Пара встречается с февраля 2021 года.