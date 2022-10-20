На грани нервного срыва: как перестать ругаться с ребенком

Ребенок принес из школы двойку? Отказывается делать домашнюю работу сам? Это и многое другое становится поводом для ежедневных семейных конфликтов, которые заканчиваются обидами, неврозами и потерей доверительных отношений между родителями и детьми. Почему ссора – это непродуктивно, как перестать срываться на ребенка (по пустякам и не только) и что делать, если конфликт все же случился, рассказала психолог, мать шестерых детей Лариса Суркова на сессии фестиваля для родителей SmartFest, организованного онлайн-школой для детей и подростков Skysmart. «Газета.Ru» приводит конспект выступления эксперта.

Что такое ссора и почему взрослые люди не ссорятся

В психологии ссора — это проявление беспомощности. Ссора может возникнуть между трехлетними детьми в песочнице, которые не могут поделить ведерко. Они оба беспомощны и начинают ругаться, кидаться друг в друга песком.

Когда в семье двое взрослых людей, мать и отец, пытаются ссориться с ребенком из-за уроков или чего-то другого, со стороны это выглядит странно, потому что в тот момент родителям становится столько же лет, сколько их ребенку. В моей консультационной практике есть клиенты, которые отрицают это, упираются и доказывают, что у них не так. Тогда я говорю: «Хорошо, ставьте камеру или телефон, включайте видео. Я хочу посмотреть, как это выглядит со стороны». Потом на консультации мы вместе смотрим запись. Им хватает каких-то 20 секунд, чтобы взглянуть на себя со стороны и сделать вывод: «Я все понял, я исправлюсь, больше так не буду».

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Что касается темы уроков, из-за которой семья часто находится на грани нервного срыва... я категорический противник того, чтобы родители выполняли домашнее задание вместе со школьником. Считаю, что делать уроки с детьми нужно только по показаниям. Есть ребята с особенностями развития, какие-то ситуации, когда ребенок действительно не может сам. Но условно здоровый ребенок должен делать задания без помощи матери, отца, бабушки.

Если так случилось, что родители каким-то образом все же вмешиваются в ситуацию с выполнением домашней работы, то важно, чтобы они находились на взрослых позициях. На видео, которые мне приносят, люди машут руками, истерят, капризничают, стучат ногами и т.д. Вместо этого надо выслушать и услышать ребенка, постараться понять, в чем проблема. 5 наказаний, которые вдребезги разобьют психику ребенка У родителей не всегда хватает сил и терпения обдуманно реагировать на провинности ребенка... 18 мая 15:26

В этот момент взрослому придется быть не только психологом и родителем, но игропрактиком: предлагать интересные решения, чтобы школьнику было проще решать задачи, вспоминать свое детство и то, как получалось справляться с аналогичными сложностями. Призываю быть взрослыми и не скатываться в позицию беспомощности, не показывать своему ребенку, что домашние задания — это катастрофа, которая вгоняет мать или отца в аффективное состояние, когда они на себя не похожи.

Мы всегда должны быть для ребенка опорой, особенно при выполнении домашнего задания.

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Что делать, если ссора случилась

Если ссора в самом неприятном виде случилась — мать плачет, ребенок хлопнул дверью, соседи уже куда-то звонят, все на нервах — то надо дать всем участникам «остыть». Отправиться на прогулку, не видеться на протяжении получаса. Если возможности разъединиться после конфликта нет, все равно надо постараться взять паузу.

Пусть она будет не полчаса, не час, а пять минут, и не важно, сколько лет ребенку — подросток он или дошкольник, — родителю надо оставить его, а самому удалиться, пойти в ванную, умыться, как-то прийти в себя.

Если вдруг такое происходит не дома, лучший вариант — замолчать. Потому что язык наш — враг наш. Можно уйти в неконтролируемый словесный поток, в котором мы наговорим столько лишнего, столько гадких слов детям, за которые потом будет стыдно.

Кстати, если родитель испытывает стыд за свое поведение и слова, надо извиниться перед ребенком. Тут нечего стесняться. У взрослых есть такая мода — зачем-то добиваться дежурных извинений от ребенка. С рождения дети у нас извиняются, но при этом взрослым не свойственно говорить слова, оценивающие их действия, вроде: «Слушай, ну прости, ну правда, я вот что-то не подумала, ляпнула. Давай я учту, что ты сказал. И постараюсь больше не повторять этой ссоры».

Еще один важный момент. Время паузы после ссоры дано нам не только для того, чтобы остыть, но и для самоанализа. Чтобы обдумать свое поведение и начать диалог уже по-другому. Но часто бывает, что родители наступают на те же грабли. Дождавшись, пока все более или менее придут в себя, начинают коммуникацию со слов: «Ага, вернулся-таки. Хорошо, значит, давай, сейчас мы разберемся». И все по новой. И так только подталкивают ребенка хлопнуть дверью, убежать и не возвращаться, долго не общаться с родителями.

Поэтому надо всегда возвращать себя к мысли, что разговор должен быть выстроен со взрослой позиции, а не с позиции обиженного ребенка, который хочет, чтобы все признали, что он был прав, а остальные — нет.

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Какие вопросы задать себе, если в поведении ребенка все время что-то раздражает

Совет первый — не задавать себе вопросы в голове. Очень часто бывает, что мы ложимся вечером спать и тут в голове начинается такое... Хочется, чтобы кто-то снял фильм ужасов «Мамина голова перед сном».

Ответить на вопрос «почему вас раздражает что-то в ребенке», может помочь техника свободного письма. Человек не копается в себе, не задает вопросы — он просто начинает описывать свои мысли и эмоции — все, что приходит в голову записывать на бумагу или в заметки на телефоне. Даже если это кажется бредом или ерундой, все равно необходимо записывать.

В таком тексте мы потом находим много того, что касается не только ребенка, но и жизни родителя. И с этими проблемами уже работаем. В каком возрасте можно отпускать ребенка в школу без сопровождения: мнения психологов Самостоятельная дорога в школу и обратно домой может угрожать неопытному ребенку множеством... 12 сентября 11:36

Часто бывает, что человека раздражает в другом похожесть на него самого. Например, мать может бесить медлительность дочери. И когда мы на консультации с клиенткой прорабатываем этот момент, оказывается, что она сама медлительная или была такой в детстве. Ее много за это шпыняли, наказывали. И эта похожесть на себя, возвращение родителя в свои детские воспоминания, очень раздражает.

Поэтому не надо ничего крутить в голове. Это приводит к еще большему накалу взаимоотношений, что скажется отрицательно на всей семье.

Совет второй — понаблюдать, как часто случаются приступы раздражения. Одно дело, когда ситуация разовая. Если такие всплески происходят изо дня в день, то есть повод задуматься. Накалять ситуацию могут физиологические причины: недосып, голод, усталость, тревожность и так далее. Все это способно спровоцировать ссору. Сорваться на ребенка проще всего, так как он не дает отпора. Очень сложно сорваться на начальника, так как он в состоянии ответить и ничем хорошим это не закончится.

Поэтому необходимо анализировать причину злости. Как только ее получится найти, работать с чувством злости будет гораздо проще.