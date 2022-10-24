«Супруга беременная, ему тяжело»: 5 звезд, которым изменили, когда они находились «в положении»

Этой осенью пресса раскрыла две звездные истории, связанные с изменами. Американские СМИ писали о том, что солист Maroon 5 Адам Левин неверен своей беременной супруге. А в российской прессе обсуждали мужа Нюши, предпринимателя Игоря Сивова, изменившего певице, когда она была «в положении». «Газета.Ru» вспоминает эти и еще четыре истории об изменах знаменитостей.

close 100% Бехати Принслу и Адам Левин/ Самнер Стро Global Look Press/ Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

С июля 2014 года модель замужем за солистом Maroon 5 Адамом Левином. До свадьбы они встречались два года. В 2016 году пара впервые стала родителями — на свет появилась дочь Дасти Роуз Левин. Спустя два года у супругов родился второй ребенок — дочь Джио Грейс Левин. «У всех была грудь, кроме меня»: Седокова, Снигирь и другие звезды рассказали о детских комплексах Эти звезды сегодня входят в многочисленные рейтинги успешных, красивых и сексуальных звезд. Но мало кто... 19 октября 08:06

В начале сентября 2022 года знаменитости объявили, что ждут третьего ребенка. В это же время модель и блогер Самнер Стро опубликовала видео в TikTok, где утверждала, что у нее был роман с Адамом Левином. Это случилось в 2021 году. По словам Самнер, Адам Левин расстался с ней за несколько месяцев до того, как узнал о беременности жены. При этом, узнав о пополнении в семье, Левин стал вести переписку с Самнер в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«У меня будет еще один ребенок. Если это будет мальчик, я очень хочу назвать его Самнер. Ты не будешь против? Я абсолютно серьезно», — приводят слова модели из видео в TikTok Page Six.

Сам Адам Левин опроверг новость о том, что у него был роман с Самнер Стро, но заявил, что «перешел черту».

«У меня не было романа, тем не менее, я перешел черту в прискорбный период в моей жизни. Моя жена и моя семья — это все, что меня волнует в этом мире. Быть настолько наивным и настолько глупым, чтобы рисковать единственным, что действительно имеет для меня значение, это величайшая ошибка, которую я когда-либо мог совершить. Я никогда не совершу ее снова. Я беру на себя полную ответственность. Мы справимся с этим. И мы справимся с этим вместе», — издание Brides цитирует соцсети музыканта.

Источник, близкий к Бехати Принслу, сообщил People, что она «обижена и расстроена, но держится из-за детей».

«Она недовольна Адамом, но очень настроена быть позитивной. Она просто не верит в драму. Адам продолжает извиняться. Он не винит ее и признает, что ему нравилось внимание», — рассказал источник.

В октябре 2022 года издание TMZ опубликовало снимки Бехати Принслу и Адама Левина с детьми. Семейство проводило время на пляже. На фотографиях пара улыбалась.

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С 2016 по 2021 год Хлои Кардашьян встречалась с баскетболистом Тристаном Томпсоном. В 2018 году у пары родилась дочь Тру Томпсон. Во время беременности Хлои Кардашьян СМИ писали, что Тристан изменяет ей.

«Тристан постоянно изменял Хлое. Он серийный мошенник», — рассказывал источник изданию PEOPLE.

Хлои Кардашьян узнала об изменах со стороны своего парня, когда находилась на девятом месяце беременности. Источник, давший комментарий журналу PEOPLE, сказал, что у «молодой мамы было очень тяжелое время».

«Она испытала очень много гнева и боли», — цитируют журналисты инсайдера.

На протяжении нескольких лет Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон то сходились, то расходились. В 2021 году они задумались о втором ребенке. В июле 2022 года у пары родился сын от суррогатной матери. Однако на момент появления второго ребенка Кардашьян и Томпсон расстались.

«У Хлои все в порядке. Правда всегда будет ее главным приоритетом, и, в конечном счете, она сосредоточена на здоровой семье для своей дочери, поэтому Тристан всегда будет частью жизни Хлои», — рассказывал источник журналу PEOPLE.

В октябре 2022 года Хлои Кардашьян в эпизоде The Kardashians объяснила, что не держит зла на бывшего парня. Когда-то она смогла простить своего бывшего мужа, баскетболиста Ламара Одома, поэтому прощает и Тристана Томпсона.

«Я думаю, что многие люди, возможно, забывают, что я прошла через много дерьма. Мой бывший муж, когда мы были женаты, определенно имел очень публичную проблему с наркотиками, и его нашли в борделе, и там было много вещей, которые, вероятно, непростительны, но я все еще могу простить его, двигаться дальше и желать для него самого лучшего», — сказала она в шоу.

Юлия Барановская

close 100% Global Look Press/ РИА Новости

Телеведущая девять лет жила в фактическом браке с футболистом Андреем Аршавиным. У пары трое общих детей: Артем, Яна и Арсений.

В 2014 году Юлия Барановская дала интервью в эфире шоу «Пусть говорят». Она рассказала о предательстве спортсмена. По словам телеведущей, Андрей Аршавин изменял ей, когда она была беременна третьим ребенком.

«Я улетела в Лондон, а через неделю он сказал, что уходит. На следующий день я узнала, что моя мама больна. Ребенок в животе, муж сказал, что уходит, мама болеет. Я решила, что он пошутил, что прилечу в Питер, поговорю с ним и все изменится. В самолете из Лондона я поднялась и пошла к пилоту — просить, чтобы меня высадили. Я поняла, что не могу лететь. Это было страшно. Не дай Бог такое кому-нибудь пережить», — призналась Юлия Барановская.

В интервью журналу Hello! Барановская отметила, она жалеет, что их брак с Аршавиным не был официально зарегистрирован.

«Сейчас я думаю, что официальный брак необходим. При кризисе отношений, который бывает у всех, у каждого, он помогает», — рассказала телеведущая в интервью Hello!

Как писали СМИ, Андрей Аршавин изменил Юлии Барановской с журналисткой Алисой Казьминой. В 2016 году они поженились, а в 2017 году у них родилась дочь Есения. Однако в 2019 году пара развелась из-за измен Аршавина.

О личной жизни Юлии Барановской данных практически нет. Она признавалась в интервью изданию «7 Дней», что ее постоянно выдают замуж.

«Я давно не обращаю внимания на то, что меня каждый месяц выдают замуж — то за Сашу Гордона в очередной раз, то еще за кого-нибудь», — рассказывала Юлия Барановская.

Нюша

close 100% igorsivovv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Нюша замужем с 2017 года за бизнесменом Игорем Сивовым. У пары двое общих детей — дочь Серафима-Симба и сын Саффрон.

В сентябре 2022 года Нюша дала интервью Светлане Бондарчук. Она призналась, что во время второй беременности муж изменил ей. «Жена называет это законной изменой»: как супруги известных актеров относятся к секс-сценам в кино Максим Матвеев не против, чтобы его жена Елизавета Боярская принимала участие в фильмах, где есть... 12 октября 09:54

«В прошлом году мы с мужем переживали непростой период. В наших отношениях произошла измена. Важно говорить об этом, ведь это происходит в жизни миллионов. Не могу посоветовать, как правильно поступать, но важно простить сердцем», — рассказала Нюша.

После этого интервью Игорь Сивов вышел в прямой эфир в Instagram. Он объяснил, что они решили рассказать об этом публично, чтобы другие пары смогли проанализировать свои отношения.

«Мы приняли решение не просто рассказать, а показать на своем примере, что есть вещи в нашей жизни, которые можно принимать по-другому: не разрывать, не посылать, а посмотреть, о чем эта ситуация», — признался Сивов.

Игорь Сивов столкнулся с хейтом в социальных сетях. Поклонники Нюши осудили мужчину.

«Ты изменщик. Ты не заслуживаешь Нюши, она милая, хорошая и красивая женщина», — писали в комментариях под одним из постов бизнесмена.

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Актриса с 2004 по 2015 год состояла в отношениях с Евгением Цыгановым. Пара жила в фактическом браке. У них родилось семеро детей. В 2015 году, когда Ирина Леонова была беременна, в СМИ появилась информация, что Цыганов ей изменяет. Об этом писало издание StarHit.

«Женя и Ира — люди непростые, творческие. Ему бывает тяжело. Супруга беременная, шестеро детей, работа… Он приходит домой — там шум-гам, всем что-то нужно… Женя в какой-то момент не выдержал и ушел. Живет сейчас то там, то сям, он вообще не очень привязан к какому-то определенному месту. То у друзей, то на съемках — много работает, группой активно занимается. Периодически, конечно, приезжает к Ире — повидаться с детьми. Надеюсь, как родится малыш, они помирятся и Женя вернется в семью. Все мы в театре очень хотим в это верить!» — рассказывал журналистам актер Томас Моцкус, коллега Евгения Цыганова.

В 2015 году Евгений Цыганов и Ирина Леонова расстались. В это время актриса была на последних месяцах беременности. При этом Евгений Цыганов в интервью Ксении Собчак заявлял, что не бросал Леонову с семью детьми.

«У меня не было развода как такового. Но я никого не бросал, ни детей, ни Ирину. Для меня такие формулировки странные сами по себе, потому что это дорогие, близкие мне люди. У нас общие проблемы, дела. Это неверная формулировка. Мы с Ириной в прекрасных отношениях, общаемся… Но это жизнь, она устроена, как устроена», — поделился Цыганов.

Сейчас Евгений Цыганов женат на актрисе Юлии Снигирь. У пары есть общий сын Федор.