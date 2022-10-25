Неочевидные привычки, которые сильно снижают иммунитет

Известно, что курение, алкоголь, неправильное питание, недосып и стрессы негативно сказываются на здоровье и снижают иммунитет. Но есть несколько других, менее очевидных, но не менее вредных факторов. Врач клинической лабораторной диагностики Ирина Терещенко и аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Евгения Жукалина рассказали «Газете. Ru», в чем может быть причина частых заболеваний взрослых и детей.

«Можно выделить целый ряд привычек, которые снижают иммунитет. При этом часто люди действуют из благих побуждений, думая, что заботятся о здоровье», – рассказала врач клинической лабораторной диагностики Ирина Терещенко, медицинский директор лаборатории СИТИЛАБ. Специалист назвала шесть основных привычек, от которых лучше отказаться.

Злоупотребление антибактериальным мылом

«С начала пандемии коронавирусной инфекции полки магазинов ломятся от антибактериальных средств гигиены, и многие люди полностью заменили в быту обычное мыло на антибактериальное. Однако это не лучшая идея. Дело в том, что антибактериальные средства более агрессивны для кожи и содержат вещества, убивающие все бактерии, включая и те, что в норме живут на кожных покровах.

Также они смывают липидный слой – барьер, защищающий нас от инфекций. Кроме того, из-за повсеместного применения триклозана (основного действующего вещества антибактериального мыла, дезодорантов и т.п.) бактерии учатся к нему приспосабливаться, и есть риск, что такими темпами в скором будущем эти средства станут бесполезными», – рассказала Терещенко. Пить кофе, быстро худеть и терпеть при позыве в туалет: что «убивает» почки По словам российских врачей, почки в организме человека выполняют не только выделительную функцию... 12 октября 11:50

Она посоветовала использовать антибактериальное мыло тогда, когда это действительно нужно: например, после контакта с человеком, который болеет ОРВИ, если дома кто-то болен коронавирусной инфекцией или после посещения общественного транспорта. В остальных ситуациях достаточно обычного мыла и горячей воды.

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Бесконтрольный прием антибиотиков

«Несмотря на то, что эта группа препаратов относится к рецептурным, пациенты до сих пор нередко покупают антибиотики и антибактериальные препараты без назначения врача. Это не только не имеет смысла, но и опасно для самого пациента. Во-первых, без консультации врача невозможно поставить правильный диагноз. Как пациент отличит тяжелый грипп от бактериальной пневмонии?

Антибиотики действуют только против бактерий и бессильны против вирусов, а значит, при гриппе или ОРВИ (если нет сопутствующей бактериальной инфекции) они будут совершенно бесполезны. От сухого воздуха до аллергии и аденоидов: почему ребенок спит с открытым ртом О том, по каким причинам ребенок спит с открытым ртом, почему это может быть опасно... 24 сентября 16:27

Во-вторых, разные группы антибиотиков предназначены для лечения инфекций разных локализаций и для борьбы с разными группами патогенов. Не существует универсального антибиотика «от всего», а значит, и подбирать препарат для лечения самостоятельно – неэффективное мероприятие.

В-третьих, сегодня многие бактерии приобрели резистентность (невосприимчивость) к определенным антибиотикам. Узнать, какой препарат будет эффективен в конкретном случае, можно только после лабораторного анализа. И наконец, антибиотики убивают все бактерии: и плохие, и хорошие, включая те, которые участвуют в иммунной защите организма. Микробиом человека – это сложная система, которая в норме защищает нас от опасных вирусов и бактерий, и вмешиваться в нее можно только в случае крайней необходимости», – объяснила Терещенко.

Походы к врачу исключительно по необходимости

Врач рассказала, что большинство людей идут в поликлинику лишь тогда, когда ощущают дискомфорт, но существует огромное множество заболеваний, которые протекают тихо и незаметно, без выраженных симптомов, но подрывают здоровье.

«Особенно это касается хронических инфекций, которые снижают иммунитет и делают носителя уязвимым перед другими патогенами. Ежегодный контроль врача и профилактический лабораторный чек-ап нужен даже условно здоровым людям без жалоб и симптомов», – рассказала специалист.

Закрытые окна

«Из-за риска простудиться в холодное время года во многих домах не проветривают помещение. Однако человеку нужен свежий, чистый воздух. Иначе в помещении задерживаются бактерии и грибки, которые прекрасно чувствуют себя в тепле и влаге, активно размножаясь», – предупредила Терещенко.

Отсутствие гигиены сна

Врач сообщила, что многие люди обращают внимание лишь на количество сна и считают, что если проводят в кровати достаточно времени, то все в порядке. «Недостаточно просто спать восемь часов. Важно, чтобы этот сон был качественным: в темноте, тишине и прохладе, в часы, соответствующие циркадным ритмам. Сон имеет принципиально важное значение для работы иммунитета», – добавляет Терещенко.

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Любовь к сладкому

Специалист рассказала, как вредит иммунитету привычка радовать себя сладким. «Сахар – один из триггеров воспалительного процесса, он ускоряет процессы старения и косвенно снижает иммунитет. Поэтому сладкоежки могут чаще болеть и медленнее выздоравливать», – рассказала Терещенко.

Под маской инфекционных заболеваний может скрываться аллергия

«Симптомы простуды – не всегда то, чем кажутся», – добавила эксперт лаборатории СИТИЛАБ, врач аллерголог-иммунолог Евгения Жукалина.

«Под маской инфекционных заболеваний может скрываться аллергия. До 30% часто болеющих детей на самом деле имеют аллергию к бытовым аллергенам (клещи домашней пыли, животные или плесень) и не имеют сниженного иммунитета. У взрослых также наблюдается такая тенденция. Бывает, мы думаем, что очередной раз заболели ОРВИ, потому что защитные функции иммунитета снижены, а это аллергический ринит. Поэтому, если часто мучает насморк и першение в горле, лучше не списывать их на простуду, стоит прийти на консультацию к аллергологу.