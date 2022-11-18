Четверо самых сексуальных мужчин планеты, которым не удается построить отношения

С середины 1980-х издание People выбирает самого сексуального мужчину года. Первую награду забрал актер Мел Гибсон. В 2022 году это звание присудили актеру Крису Эвансу. Фавориты журнала People могут похвастаться своими достижениями в карьере, а еще красотой и мужественностью. Однако далеко не все из них успешны в личной жизни. «Газета.Ru» рассказывает о красавцах, которым не везет в любви.

Том Круз, самый сексуальный мужчина 1990 года

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В начале 1980-х актер Том Круз встречался с такими звездами, как Мелисса Гилберт, Ребекка Де Морнэй, Шер. В 1987 году он впервые женился — его супругой стала актриса Мими Роджерс. Именно она познакомила актера с саентологией. В 1990 году пара развелась, а Мими Роджерс покинула церковь саентологов. «Встречались тайно»: 5 знаменитых мужчин, связавших свою жизнь с супругами старше себя На днях стало известно, что певец SHAMAN вот уже пять лет женат на Елене Мартыновой, которая старше... 15 ноября 08:32

В интервью журналу People Мими Роджерс рассказывала о причинах расставания с Крузом. По ее словам, в браке она перестала быть личностью.

«Живя с Томом Крузом, вы перестаете быть личностью. Независимо от того, на какую тему была написана статья, я видела: «Жена Тома Круза». Я жду момента, когда мне не придется больше говорить об этом человеке», — рассказывала актриса.

На съемках фильма «Дни грома» Том Круз познакомился с Николь Кидман. Они стали встречаться, а в 1990 году поженились. Вскоре пара усыновила двух детей — Изабеллу Джейн и Коннора Энтони. Однако в 2001 года супруги подали на развод.

В 2009 году Николь Кидман дала интервью изданию Easy Living и рассказала, что «следовала за тенью Тома Круза на протяжении всего брака».

«Мы шли на «Оскар», и я думала: «Я здесь, чтобы поддержать его». Я чувствовала, что моя работа — надеть красивое платье, чтобы меня не видели и не слышали», — приводит слова Николь Кидман UsMagazine.

В 2000-х Том Круз состоял в романтических отношениях с коллегой по фильму «Ванильное небо» Пенелопой Крус. Они расстались в 2004 году.

В апреле 2005 года актер стал встречаться с Кэти Холмс. Вскоре стало известно, что пара ждет ребенка. В 2006 году Том Круз и Кэти Холмс стали родителями дочери Сури. В этом же году они поженились. Однако в 2012 году актеры расстались.

В 2013 году во время судебного разбирательства Тома Круза против Bauer Media Group актер признался, что Кэти Холмс развелась с ним из-за саентологии.

«Круз сначала ответил, что считает этот вопрос «оскорбительным», сказав: «Нет необходимости защищать мою дочь от моей религии». Но когда адвокаты снова задали вопрос, спросив, говорила ли когда-нибудь его бывшая жена, что ушла из-за религии или потому, что хотела защитить их дочь от саентологии, Круз ответил: «Она это сказала? Да, это было одно из утверждений», — писал Huffpost.

В 2020 году СМИ писали о новом романе Тома Круза. Он начал встречаться с партнершей по фильму «Миссия невыполнима-7» Хейли Этвелл. Однако летом 2022 года стало известно, что актеры расстались.

«Они приняли решение остаться друзьями», — сообщает источник, близкий к паре, газете The Sun.

Брэд Питт, самый сексуальный мужчина 1995, 2000 года

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В 1995 году на съемках триллера «Семь» у Брэда Питта начались отношения с Гвинет Пэлтроу. В 1996 году актер сделал ей предложение, однако через год они расстались. Несмотря на разрыв, экс-возлюбленные до сих пор дружат.

В 2022 году Гвинет Пэлтроу взяла интервью у Брэда Питта для сайта бренда Goop. Во время беседы она призналась ему в любви.

«Я наконец нашла Брэда, за которого должна была выйти замуж. Просто мне понадобилось 20 лет. Я так люблю тебя!» — сказала Пэлтроу.

В 2000 году Брэд Питт женился на Дженнифер Энистон. Спустя пять лет они развелись. Актер также остался с ней в хороших отношениях. В сентябре 2020 года Дженнифер Энистон и Брэд Питт приняли участие в чтении сценария фильма 1982 года «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай». Позднее Дженнифер Энистон признавалась в интервью Говарду Стерну, что ей было комфортно с экс-супругом.

«Это было очень весело! Знаете, мы с Брэдом приятели. Мы можем поговорить с ним по-дружески», — делилась она.

Еще до оформления развода с Дженнифер Энистон у Брэда Питта начался роман с партнершей по фильму «Мистер и миссис Смит» — актрисой Анджелиной Джоли. Они подтвердили свои отношения в 2006 году. В это же время у пары родилась дочь Шайло. В 2008 году актеры стали родителями двойни — мальчика Нокса и девочки Вивьен. Брэд также усыновил всех приемных детей Анджелины и стал многодетным отцом. «Мы приехали показаться врачу, а оказалось — пора рожать»: звезды — о родах с супругами Одни женщины признаются, что поддержка супруга на родах им необходима. Другие предпочитают справляться со... 14 ноября 13:49

В августе 2014 года Питт и Джоли поженились во Франции. Однако через год в СМИ появилась информация о расставании пары. В сентябре 2016 года Анджелина Джоли подала заявление о расторжении брака, а в 2019 году пара официально развелась.

После расставания с Анджелиной Джоли ходили слухи, что Брэд Питт встречается с архитектором Нери Оксман, моделями Николь Португальски и Эмили Ратаковски. Недавно актера заметили на свидании с бывшей супругой Пола Уэсли — Инес де Рамон. Сам актер не подтверждал информацию об отношениях.

Джонни Депп, самый сексуальный мужчина 2003, 2009 года

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В 1983 году Джонни Депп женился первый раз. Его супругой стала визажист Лори Энн Эллисон. На момент заключения брака актеру было 20 лет. Пара рассталась в 1985 году. Однако Депп и Эллисон остались в хороших отношениях: в 2016 году Лори Энн рассказала изданию TMZ, что актер «мягкий человек, который никогда не бил и не кричал на нее».

После развода Джонни Депп встречался с актрисами Шерил Фенн, Дженнифер Грей, Вайноной Райдер и Эллен Баркин. Голливудская звезда также состояла в отношениях с моделью Кейт Мосс — они были вместе с 1994 по 1998 год. После разрыва с Деппом Мосс признавалась Vanity Fair, что несколько лет плакала из-за окончания их романа.

В 1998 году Джонни Депп познакомился с Ванессой Паради. Они прожили вместе в фактическом браке 14 лет. У них есть двое общих детей — дочь Лилли-Роуз, а также сын — Джек. Еще будучи в отношениях с Джонни Деппом, Ванесса Паради признавалась, что не хочет за него замуж.

«Каждое лето люди говорят, что мы должны пожениться, но мы не говорим об этом. У него есть я, и он это знает. Я имею в виду, что мы в отношениях больше, чем кто-либо, у нас двое детей. Может быть, мы и поженимся, но это то, без чего я действительно могу обойтись», — приводил слова актрисы People.

В 2011 году Джонни Депп начал встречаться с актрисой Эмбер Херд, с которой познакомился на съемках «Ромового дневника». Пара поженилась в 2015 году, однако в 2016 году рассталась. Эмбер Херд обвинила экс-супруга в домашнем насилии.

Ванесса Паради встала на сторону экс-возлюбленного.

«За все эти годы, что я знаю Джонни, он никогда не подвергал меня физическому насилию, и это совсем не похоже на человека, с которым я прожила 14 прекрасных лет», — говорила она.

1 июня 2022 года было завершено дело «Депп против Херд». Суд обязал Эмбер Херд выплатить Джонни Деппу $10 млн в качестве компенсации. При этом актер должен был возместить бывшей супруге $2 млн за моральный ущерб.

Майкл Б. Джордан, самый сексуальный мужчина 2020 года

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Звезда фильма «Крид» Майкл Б. Джордан в начале своей карьеры часто появлялся в компании Кендалл Дженнер. В мае 2015 года их заметили на афтепати Met Gala. Однако в интервью GQ актер опроверг роман с ней.

«Знаете, Кендалл — моя подруга», — признался он.

В СМИ также писали, что Майкл Б. Джордон встречается с актрисой Лупитой Нионгой и с моделью Синди Брун. Однако актер не подтверждал эти отношения.

«У меня потрясающая карьера. Я успешен во многих сферах, но только не в личной жизни. Я действительно не знаю, что такое свидания», — рассуждал он в интервью GQ.

В ноябре 2020 года актера заметили в компании модели Лори Харви, писал TMZ. Спустя несколько месяцев пара подтвердила свои отношения, опубликовав совместные снимки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Существует мнение, что надо держать подальше от общественности свою личную жизнь. Однако я хотел бы нарушить это правило. Сейчас наступило время для всего, время для меня. Да, я счастлив!», — рассказывал актер The Hollywood Reporter о решении выложить совместные фотографии с Лори Харви.

В марте 2022 года знаменитости впервые вместе появились на мероприятии. Они прибыли на вечеринку Vanity Fair после вручения премии «Оскар». Однако летом стало известно, что пара рассталась.

«Майкл и Лори оба убиты горем. Они все еще любят друг друга. Майкл сильно повзрослел за время их отношений, однако Харви не была готова к обязательствам: она очень сосредоточена на своей карьере», — рассказал изданию People источник, близкий к паре.

После разрыва Майкл Б. Джордан и Лори Харви удалили все совместные фотографии в социальных сетях.