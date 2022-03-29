29 марта 2022, 15:22 Инфографика Какие страны приняли украинских беженцев

С начала военной операции России на Украине республику покинули миллионы жителей. В основном, они выезжают в близлежащие страны — Польшу, Венгрию, Молдавию, Румынию и Словакию. При этом основной поток беженцев приходится именно на Польшу, которая имеет более 500 км общей границы с Украиной.



Из этих стран часть украинских беженцев едет в другие государства ЕС, в том числе в Германию, Великобританию, прибалтийские страны. Официальные лица во многих государствах, решивших принять у себя беженцев из Украины, уже не раз заявляли, что из-за наплыва мигрантов столкнулись с серьезными проблемами — и финансовыми, и даже репутационными.



Какие страны приняли украинских беженцев — в инфографике «Газеты.Ru»