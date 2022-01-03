От обезвоживания до суицидальных мыслей: как организм реагирует на алкомарафон

Новогодние праздники в России часто превращаются в марафон из вредной еды и разнообразных спиртных напитков. Врачи предупреждают: ежедневное употребление алкоголя на каникулах может привести к серьезным проблемам со здоровьем даже у тех, кто считал себя абсолютно здоровым. Что опаснее всего пить и какие органы страдают от спиртного сильнее других – в материале «Газеты.Ru».

Алкоголь — это всегда опасно, уверены врачи. По словам Алены Хрипковой, терапевта медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье, безвредной дозы спиртного не существует. Она поясняет, что в час печень взрослого человека может перерабатывать и выводить не более 15-30 мл чистого спирта, а любое количество алкоголя свыше этой нормы вызывает интоксикацию – отравление организма продуктами распада этанола, которые печень и другие органы не успевают нейтрализовать и вывести.

«Если выпивать несколько дней подряд, у организма не будет возможности должным образом справиться с поступающим в него алкоголем», — говорит она.

Как отмечает Ксения Борода, нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии, продукты распада алкоголя влияют на все системы органов.

«Алкоголь действительно отрицательно влияет на все органы и организм в целом, поэтому стоит несколько раз подумать перед частым употреблением спиртного. От небольшого количества красного вина вы не пострадаете, но увлекаться им и пить каждый день — точно плохая идея», — предупреждает она. Как правильно пить, чтобы не было похмелья Череда праздников и корпоративных вечеринок в нашей стране неразрывно связана со спиртными напитками. И... 24 декабря 16:05

По словам Ксении Бороды, реакция организма отличается в зависимости от вида алкогольного напитка. Так, при злоупотреблении пивом женщины рискуют получить развитие фибром и кист в репродуктивных органах, а мужчины – снизить уровень тестостерона. Это происходит потому, что в пиве содержатся растительные соединения, которые по структуре схожи с женскими половыми гормонами. Смешанные крепкие напитки, такие как виски и ром, содержат в своем составе синтетические примеси, которые увеличивают нагрузку на печень. Сладкие коктейли, помимо гарантированной головной боли с утра, поднимают уровень инсулина в крови и провоцируют развитие инсулинорезистентности. Белое вино усиливает аппетит и может провоцировать переедание.

«Относительно безопасным из всех алкогольных напитков является качественное красное вино. Один бокал (150 мл) укрепляет сердечно-сосудистую систему за счет содержания природного антиоксиданта – ресвератрола», — рассказывает специалист.

Авитаминоз и обезвоживание

У тех, кто употребляет спиртное каждый день, может проявиться целый список неприятных и тяжелых последствий, обращает внимание Ксения Борода.

Авитаминоз. Алкоголь «обкрадывает» витамины группы В, особенно В1 (тиамин), дефицит которого сказывается на когнитивных функциях и интенсивности энергетического обмена, что приводит к апатии и нервным нарушениям.

Обезвоживание. Алкоголь «вытягивает» воду из клеток, нарушая внутриклеточные процессы. Тошнота, головокружение, головная боль – симптомы недостатка жидкости в организме и интоксикации продуктами расщепления алкоголя.

Дисбаланс электролитов. Вместе с избыточным выведением жидкости из организма уходят минералы – калий, натрий, магний и кальций. Все это отражается на работе нервной и опорно-двигательной систем в виде затруднений мыслительных процессов, мышечной слабости.

Нарушение работы надпочечников. Если пить спиртное каждый день, количество гормонов стресса увеличивается в разы, что нарушает работу надпочечников.

Нарушение процессов детоксикации. Чтобы вывести алкоголь из организма, требуется от 24 часов до нескольких суток. При употреблении алкоголя в течение нескольких дней токсичные продукты накапливаются, воздействуя на все системы органов.

«Закисление» организма. От избытка алкоголя страдает нервная, сердечно-сосудистая система и ЖКТ.

Истощение нейротрансмиттеров. Нейротрансмиттеры – это химические посредники в нервной системе. Их истощение вызывает изменения в поведении и двигательных функциях человека.

Обострение хронических заболеваний. Если до «алкогольных каникул» организм справлялся со сдерживанием заболевания, то сейчас все силы направляются на выведение токсичных продуктов. Это возможность для обострения уже имеющихся нарушений в организме.

«Объем мозга уменьшается»

Ежедневное употребление алкоголя в новогодние праздники меняет восприятие действительности человеком, предупреждает Екатерина Мисевич, врач-психотерапевт, главный психиатр-нарколог сети клиник «РЖД-Медицина».

«Во-первых, вы заметите, что для создания хорошего настроения понадобится большая доза спиртного. Во-вторых, настроение в опьянении станет неустойчивым – от радости до раздражительности. И, наконец, с каждым днем из-за растущей тяги к употреблению и парадоксальной изысканности в выборе напитка траты на алкоголь будут увеличиваться», — говорит она. «Вонючки — в основном, одинокие люди» Резкий запах пота, который часто преследует в спортзале и на работе, может не только мешать... 18 ноября 10:14

Психиатр напоминает, что алкоголь – это нейротоксический яд, и он хорошо растворяется в липидах, которых много, прежде всего, в головном мозге. По ее словам, по этой причине именно нервные клетки гибнут первыми.

«У пьющего человека объем мозга уменьшается, страдают участки коры больших полушарий, отвечающие за высшие нервные функции: нравственность, память, творческие способности. Увеличивается и риск самоубийства в опьянении», — объясняет нарколог.

Разумеется, страдает и печень: ежедневное употребление алкоголя негативно влияет на нее, даже если вы выпиваете «всего бокальчик». «Исследования показали, что печень страдает при употреблении 40-80 г в сутки мужчинами и 20-40 г в сутки женщинами», — говорит Екатерина Мисевич.

Путь к инфаркту

По словам Заура Шугушева, профессора, д.м.н., врача-кардиолога «РЖД-Медицина», ежедневный прием алкоголя наносит удар по сердечно-сосудистой системе.

«Самое первое, что вызывает алкоголь, – это, скажем так, вымывание воды из кровеносного русла, с чем собственно связана жажда наутро. Соответственно, повышается вязкость крови, снижаются ее объемные показатели, что ведет к нарушению ритма сердца и повышению артериального давления. Все это может привести к дезадаптации, то есть к нарушениям, которые в будущем или в момент могут привести к сердечно-сосудистым катастрофам», — объясняет врач.

«Пьяные праздники» грозят организму и другими неприятностями, опосредованно связанными с сердечно-сосудистой системой. В первую очередь, из-за повышенной потери объема жидкости повышается пульс, а значит, сердце начинает работать более напряженно. «Если с сердцем есть какие-то проблемы, явные или даже скрытые, повышенный пульс в течение нескольких дней может привести к развитию так называемого аритмогенного шока, аритмогенной смерти или же развитию инфаркта миокарда», — заключает Шугушев.