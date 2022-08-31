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Чем жила и как погибла 25 лет назад принцесса Диана

31 августа исполняется 25 лет со дня гибели принцессы Дианы. Тот день 1997 года стал трагическим не только для членов ее семьи: о погибшей скорбел весь мир. Принцесса Диана пользовалась не просто всенародной — всемирной любовью. Открытая, чувствительная, искренняя жена принца Чарльза в глазах людей символизировала противостояние чопорной британской аристократии и монархии, скованной правилами. И смелость — делать то, чего никто до нее не делал. И смелость любить.

В последние два года своей жизни леди Диана Спенсер была под пристальным вниманием прессы. Всему виной — ее откровенное, даже слишком, интервью журналисту «Би-би-си» Мартину Баширу, после которого Елизавета II потребовала, чтобы ее старший сын расторг брак со взбунтовавшейся супругой.

Лишившись контроля Букингемского дворца, принцесса Диана смогла открыто вести личную жизнь — но под прицелом фотокамер. Сегодня многие ее друзья и родные уверены: не будь того интервью, не лишись принцесса Диана защиты королевской семьи — она была бы жива. Но она погибла в ночь на 31 августа в возрасте 36 лет в автокатастрофе в парижском тоннеле вместе с бойфрендом, египетским миллионером Доди Аль-Файедом.

Какой была ее жизнь – смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».

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