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«Сажусь на три шпагата»: в Москве выбрали самую красивую девушку

Победительницей конкурса красоты и талантов «Мисс Москва — 2022», прошедшем в концертном зале «Известия Hall», стала 24-летняя переводчица Анна Янкова.

«Сажусь на три шпагата. По образованию – переводчик. Мечтаю сниматься в фильмах и клипах», — говорится в анкете девушки.

Состязание проводилось в столице в 26-й раз. В нем приняли участие девушки в возрасте от 18 до 32 лет. До финала дошли 25 конкурсанток. Победа в соревновании дала Янковой возможность представить Москву на фестивале «Краса России», который состоится в Сочи в октябре этого года.

Анна получила титул «Мисс Москва — 2022», «Московской красавицей — 2022» стала психолог Инна Лепинина, а корону «Краса Москвы — 2022» выиграла спортсменка Алена Акимова. Кроме того, жюри присудило студентке Софье Раскиной титул «Мисс Юная Москва — 2022».

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