Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Фанаты «Зенита» назвали закон о Fan ID... 12:24
Армянские СМИ назвали вероятных кандидатов в президенты страны 12:23
В Люксембурге прокомментировали поставки оружия на Украину 12:21
МИД России отреагировал на эвакуацию сотрудников посольства США... 12:20
Источник подтвердил утечку данных компании «Алмаз-Антей» 12:18
Глава МИД Дании предупредил Россию о введении «невиданных... 12:18
Лукашенко обвинил США в подталкивании к войне 12:11
МИД Дании призвал Россию отозвать предложения по безопасности 12:05
Депутат Рашкин заявил, что хочет купить живого лося 12:04
Археологи в Китае обнаружили терракотового генерала 12:04
Фото

Ким Кардашьян, Карди Би и Бейонсе: кого одевал Тьерри Мюглер

Всемирно известный модельер Тьерри Мюглер скончался в возрасте 73 лет. В историю моды он вошел как экспериментатор и авангардист, создававший необычные наряды, футуристические наряды, превращавшие женщин в произведения искусства.

Пик славы Тьерри Мюглера пришелся на 80-е и 90-е годы — но уйдя из моды в 2002-м, модельер со временем вернулся в нее как автор самых ярких нарядов звезд. Он был художественным консультантом Бейонсе, создавал наряды для Ким Кардашьян, Карди Би и Леди Гаги, в которых они выходили на красные дорожки «Грэмми» и бала Института костюма Met Gala. Его наряды были театральными, экспериментальными и страшно неудобными — такими, в которых звезды непременно запоминались. Как и их автор.

Какие произведения Тьерри Мюглера носили звезды — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Скопировать ссылку
Картина дня
«Кадыров не в первый раз объявляет меня врагом»
Кадыров объяснил, почему считает Каляпина и Милашину «террористами»
Российский конкурент Google Pay и Apple Pay: кому он нужен и как будет работать
Крупные банки назвали скроки подключения к СБПэй
«Мы до сих пор не знаем, каковы намерения президента Путина»
В Госдепе объяснили, почему разрешили отъезд дипломатов из Украины
Источник подтвердил утечку данных компании «Алмаз-Антей»
Лукашенко обвинил США в подталкивании к войне
В ЛНР и ДНР заявили о подготовке украинских силовиков к наступлению в Донбассе
YouTube заблокировал канал группы «Земляне»
Новости
Вынесен приговор россиянке, убившей 7-месячную дочь из-за плача
Фанаты «Зенита» назвали закон о Fan ID антиконституционным
Армянские СМИ назвали вероятных кандидатов в президенты страны
В Люксембурге прокомментировали поставки оружия на Украину
МИД России отреагировал на эвакуацию сотрудников посольства США в Киеве
Глава МИД Дании предупредил Россию о введении «невиданных ранее санкций»
МИД Дании призвал Россию отозвать предложения по безопасности
Все новости
«Омикрон» или простуда? Как определить, чем заболел
Ученые назвали основные симптомы при «омикроне»
«Русские валенки надо приобрести любыми способами»: как немцы замерзали под Москвой
Опубликованы документы вермахта о неудачах в битве за Москву
Девочку, «заказавшую» убийство родителей, выдал младший брат
Задержанные в Омской области подростки признались в убийстве семьи
Двойная нерешаемая задача. Почему ПРО США не может сбивать российские ракеты
Эксперт рассказал о «болевых местах» американской системы ПРО
Новая «Игра в кальмара», хищение миллионов из МХАТа, Шнуров против Беглова
Новости культуры и шоу-бизнеса за неделю
«Стыдно, что вернулся живым»: как японский солдат почти 30 лет скрывался в джунглях
50 лет назад был найден японский капрал, 28 лет скрывавшийся в джунглях
Лучшие фотографии недели
Церковь оценила случай с гибелью женщины во время крещенских купаний
В РПЦ назвали «жуткой трагедией» смерть женщины в крещенской проруби
Спасти и уберечь: как в Москве борются с COVID-19 при помощи моноклональных антител
Как в столице реализуют уникальный проект по спасению людей из групп риска
Вирусный рост. Поддельные справки о вакцинации подорожали в несколько раз
ИБ-эксперты Check Point связали с «омикроном» рост цен на фейковые сертификаты
«Творят в угоду властям». Королева и Хабиб стали персонами нон-грата в Литве
МВД Литвы запретило въезд Наташе Королевой и Хабибу до 2027 года
Президент Армении подал в отставку. Как он это объяснил
Саркисян пожаловался на отсутствие у него реальной власти для управления Арменией
«Эпоха авианосцев и военных баз прошла. Они не нужны даже США»
Почему «Циркон» и «Буревестник» делают бесполезными зарубежные военные базы

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+