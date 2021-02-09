«Зеленый коридор»: где уже принимают вакцинированных туристов

Израиль и Греция объявили о взаимном признании «зеленых паспортов», которые позволят вакцинированным туристам свободно путешествовать между двумя странами. На период до 22 февраля Греция также открыла границы для россиян, однако для посещения страны потребуется отрицательный ПЦР-тест, который признается действительным в течение 72 часов. При этом в Греции до 15 февраля действует карантин, а в столичной провинции Аттика введен комендантский час с 18.00 до 5.00.

Ранее «Газета.Ru» писала о возможной перспективе введения прививочных паспортов с отметкой о вакцинации в качестве обязательного условия для путешествий в некоторые страны.

Эксперты из сферы туризма придерживаются мнения, что такие ограничения смогут позволить себе лишь некоторые страны, чья экономика не сильно зависит от туризма, тогда как большинство государств не пойдут на столь суровые меры, боясь отпугнуть потенциальных туристов.

Опросы, проведенные сервисом бронирования путешествий «Туту.ру», показывают, что российские путешественники к идее обязательной вакцинации в туристических целях относятся, по большей части, негативно.

«В декабре мы спросили у 1500 человек, какие ограничения заставили бы их отказаться от путешествий. Самым главным требованием к туристам, которое заставило бы многих отказаться от путешествий, является именно обязательная вакцинация до поездки, — пояснили в пресс-службе сервиса. — Если такое требование будет введено, то оно повлияет на планы 29% путешественников: они лучше никуда не поедут, чем сделают прививку».

Тем не менее, на данный момент Сейшелы, Новая Зеландия и Австралия уже объявили о том, что намерены пускать в пределы страны только привитых туристов. На Кипре рассматривают возможность позволять привитым путешественникам пересекать границу без дополнительного тестирования на коронавирус.

Израиль и Греция договорились о взаимном признании прививочных паспортов для граждан, чтобы те смогли перемещаться между странами свободно, после 20 февраля, когда Израиль откроет границы. Государство также ведет переговоры с Великобританией и Эстонией о транспортном коридоре между странами для вакцинированных. Аналогичные соглашения могут быть заключены между Израилем и Румынией, Сербией, Кипром, Грузией, а также Сейшельскими островами, сообщает израильский сайт Ynet.

Это означает, что граждане РФ смогут посетить Израиль при условии вакцинации, однако речи о возобновлении прямых рейсов с Израилем пока не идет, и поехать туда можно будет только с пересадкой в Греции или Эстонии, либо в стране, попавшей в список открытых.

Другие страны также задумываются о введении политики ковидных паспортов. Выработанная процедура сертификации вакцин помогла бы восстановлению туризма в Сингапуре, заявил министр транспорта страны Онг Е Кунг, сообщает Bloomberg.

«Для нас это подобно свету в конце длинного туннеля, — сравнил он ситуацию с туризмом во время пандемии и облегчение, которое принесет перспектива вакцинации в интервью Bloomberg Television.

— С вакцинацией и сертификацией вакцин мы сможем ослабить ограничения, чтобы запустить международный туризм в Сингапуре уже в этом году».

Онг Е Кунг пояснил, что не надеется на полное восстановление авиаперевозок, однако полагает, что транспортные коридоры с некоторыми странами откроются уже в этом году, когда больше людей будут вакцинированы, а регионы станут безопасными, так как эпидемиологическая обстановка в них стабилизируется. По его словам, вместо полного выхода из пандемии в сфере туризма в этом году речь пойдет о поиске «новой нормы», позволяющей путешествовать.

Усилия Сингапура по открытию границ пока не оправдались, а план, позволяющий туристам остаться в специальном помещении недалеко от аэропорта Чанги, чтобы избежать карантина, до сих пор не реализован, сообщает газета Business Times. Пилотная программа Connect@Singapore для бизнесменов и так называемых «путешественников с высокой ценностью для экономики» должна была стартовать в январе, однако совет по туризму пока не выбрал операторов для объектов, где будут останавливаться посетители.

Туризм и сфера услуг являются важнейшими секторами экономики Сингапура. Островное государство пытается вновь открыть границы, устанавливая «зеленые коридоры» и заключая специальные соглашения о туризме со странами, где ситуация с коронавирусом находится под контролем — это Новая Зеландия и Австралия. При этом Сингапур пока приостановил взаимные соглашения о «зеленом коридоре» с Германией, Малайзией и Южной Кореей на три месяца, начиная с 1 февраля, сославшись на рост числа случаев заболевания коронавирусом в этих странах.

Запланированный коридор с Гонконгом также был отложен в ноябре после резкого роста числа случаев заболевания коронавирусом в этой стране. Перенести пришлось и Всемирный экономический форум, который должен был пройти в Сингапуре в мае — он теперь отсрочен до августа. Специально для него строится отель на 670 номеров и 170 конференц-залов, который будет сообщаться с аэропортом и позволит участникам форума избежать карантина.

Въезд на Сейшелы в данный момент разрешается только через 14 дней после приема обеих доз вакцины вместе с отрицательным ПЦР тестом, сделанным за 72 часа до поездки. Начиная с середины марта, правительство рассчитывает вакцинировать значительную часть своего населения, и тогда Сейшелы откроются в том числе и для непривитых туристов, которые предъявят отрицательный тест на коронавирус.

Остров Пхукет на Таиланде также разрабатывает план полного открытия для вакцинированных посетителей к октябрю 2021 года с целью оживления туристической индустрии, которая сильно пострадала от пандемии. План предполагает отказ от обязательного 14-дневного карантина для путешественников.

«Это позволит тысячам привитых европейских туристов, как раньше, провести зимние месяцы на Пхукете», — пояснил агентству Bloomberg президент туристической ассоциации Пхукета Бхуммикитти Руктаенгам. На острове также работают над тем, чтобы вакцинировать все 250 тыс. местных жителей.

Первой страной, снявшей ограничения на въезд для всех вакцинированных пассажиров, стала Грузия. Никакого карантина или тестирования по прибытии или перед отъездом власти страны не требуют от туристов при условии, что они успели привиться перед поездкой.