Череда неудач: все разводы семьи Кардашьян

В семье Кардашьян-Дженнер грядет самый громкий и яркий развод в истории клана. Как сообщил портал Page Six, Ким Кардашьян, наконец, подала документы на расторжение брака с рэпером и дизайнером Канье Уэстом, с которым она воспитывает четверых детей. О том, что вероятность такого развития событий весьма велика, в СМИ заговорили еще в январе. Теперь надежды на то, что пара уладит разногласия, практически нет.

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Это не первый развод в жизни самой Ким Кардашьян – да и вообще в истории клана, к которому она принадлежит.

Мать телезвезды и владелицы бельевого бренда SKIMS Крис Дженнер была замужем дважды. Первый ее брак с адвокатом Робертом Кардашьяном, отцом ее трех дочерей (Кортни, Ким и Хлои) и сына Роба, официально был расторгнут в 1991 году.

Крис Хоутон вышла замуж за калифорнийского адвоката в 1978 году: ей тогда было 22 года, жениху – 34. Брак распался в 1991 из-за измены Крис – она завела роман на стороне с футболистом Тоддом Уотерманом. Однако близкую дружбу с бывшим мужем Крис удалось сохранить. «Я вышла замуж, когда была очень, очень молода. Я встретила Роберта, когда мне было 18, — вспоминала Крис Дженнер в подкасте InCharge With DVF в 2020 году. – Мы встречались четыре года, я вышла замуж в 22, и в какой-то момент в моей жизни, когда мне было около 30-ти, случилась внебрачная связь. Больше всего в жизни я сожалею, что это разрушило мой брак. Это был момент, когда мне пришлось повзрослеть».

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Во второй раз Крис вышла замуж за бывшего спортсмена-десятиборца, олимпийского чемпиона Брюса Дженнера – в том же 1991 году. За годы совместной жизни у пары появились на свет две дочери, Кендалл и Кайли Дженнер. Вместе супруги прожили 22 года – однако в 2013 году разъехались, а в 2014-м Крис Дженнер подала на развод с формулировкой о «неразрешимых противоречиях».

Бракоразводный процесс шел почти полгода – официально союз расторгли в марте 2015-го. А в апреле Брюс Дженнер публично рассказал, что всю жизнь борется с гендерной дисфорией и на самом деле идентифицирует себя как женщину.

В июне 2015-го бывший муж Крис Дженнер предстал перед публикой в женском образе и под именем Кейтлин, завершив гендерный переход.

Как говорила сама Крис Дженнер, 22-летний брак ее разрушился, когда ее муж решил, что с него хватит. В интервью Vanity Fair в том же 2015-м она призналась, что разрыв отношений «был самой пассивно-агрессивной штукой, которую я когда-либо переживала». Крис Дженнер добавила, что предпочла бы, чтобы муж в годы брака рассказал ей о своих проблемах с гендерной идентификацией. «Почему ты хочешь жить в браке и иметь детей, если это (переход в женский пол – «Газета.Ru») – именно то, чего ты хотел с тех пор, как бы маленьким мальчиком? Почему ты не сказал об этом мне?» — задавалась Крис Дженнер вопросами в беседе с Vanity Fair.

Сам Брюс Дженнер, ставший Кейтлин, прежде чем жениться на Крис, дважды был в браке – с актрисами Кристи Кроуновер и Линдой Томпсон. В первом браке у него родились сын Берт и дочь Кейси, во втором – сыновья Брэндон и Броди.

Ким Кардашьян до брака с Канье Уэстом была замужем два раза. В январе 2000 года 19-летняя девушка вступила в брак с музыкальным продюсером Дэмоном Томасом. В 2003 году он подал на развод, который официально оформлен в 2004 году. В одном из эпизодов шоу «Жизнь семейства Кардашьян» Ким впоследствии призналась, что выходила замуж, приняв экстази.

Второй брак Ким Кардашьян продлился 72 дня: в августе 2011 году она вышла замуж за баскетболиста Криса Хамфриса, и уже в октябре подала на развод.

Официально оба супруга были свободны от брачных обязательств в 2013 году – к тому моменту Ким Кардашьян уже встречалась с Канье Уэстом и была беременна от него (их общая дочь Норт Уэст родилась 15 июня 2013 года).

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Развод пережила и младшая сестра Ким Кардашьян Хлои. В 2009 году она сыграла свадьбу с баскетболистом Ламаром Одомом – через месяц после того, как начала с ним встречаться. Они прожили несколько лет с постоянными взлетами и падениями в отношениях, поскольку Одом был неверен супруге и употреблял наркотики. В 2013 году Хлои Кардашьян, наконец, подала на развод – однако бракоразводный процесс затянулся. Когда в 2015 году он подошел к концу, Ламар Одом впал в кому после ночи в публичном доме – источники US Weekly утверждали, что он принимал перед этим препараты на основе трав для улучшения потенции.

После этого развод был отсрочен – Хлои Кардашьян взяла на себя заботы о реабилитации мужа и забрала заявление о разводе. Брак все же расторгли – в декабре 2016 года.