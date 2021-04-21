«Семья в глубокой печали»: Елизавета II отмечает день рождения в компании собак

Британская королева отмечает сегодня юбилей — ей исполнилось 95 лет. Однако праздника по этому случаю не будет — Елизавета II находится в трауре по скончавшемуся 9 апреля мужу, принцу Филиппу. В связи с этим в Великобритании не ждут обычных в этот день мероприятий — праздничного салюта с башни Тауэр или из Гайд-парка, колокольного звона, публикации нового парадного портрета монарха и членов ее семьи. (Кстати, фейерверков в этот день не было и в прошлом году — но тогда их было решено отменить из-за всеобщего тягостного настроения в связи с пандемией коронавирусной инфекции).

По случаю своего дня рождения, тем не менее, Елизавета II выпустила официальное заявление.

«Сегодня в честь своего 95-го дня рождения я получила множество добрых пожеланий, за которые я очень благодарна, — говорится в сообщении Елизаветы II. — Хотя наша семья находится в глубокой печали, для нас было большим утешением видеть и слышать, как воздают дань памяти моему мужу в Соединенном королевстве, Британском содружестве и по всему миру».

Королева поблагодарила всех за доброту и поддержку перед лицом утраты. В заключение она отметила: «Мы были глубоко тронуты и продолжаем получать напоминания о том, что Филипп оказывал невероятное влияние на множество людей на протяжении всей своей жизни».

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В связи с кончиной супруга Елизавета II не запланировала и частных празднеств по случаю своего появления на свет 21 апреля 1926 года. Предполагается, что сегодняшний день она проведет, выгуливая собак по саду Виндзорского замка, а после скромно пообедает с членами своей семьи. Да и то не со всеми.

Как сообщила сегодня газета Daily Mail, внук Елизаветы II — принц Гарри — уже улетел в США и даже успел прибыть в свой нынешний дом в Монтесито, штат Калифорния.

Несмотря на всеобщие надежды на то, что он задержится и проведет время с бабушкой в день ее рождения, герцог Сассекский поспешил к супруге Меган Маркл, находящейся на большом сроке беременности.

По данным издания, принц Гарри вылетел из Лондона в ночь с понедельника, 19 апреля, на вторник. 20 апреля в международном аэропорту Лос-Анджелеса у частного терминала, которым пользуются звезды и миллиардеры, его встретил черный минивэн с шофером — в 16.00 машину засняли въезжающей в ворота имения, где герцог живет с женой и сыном Арчи.

После субботнего разговора с отцом, принцем Чарльзом, и братом Уильямом Гарри больше с ними не встречался, сообщают британские СМИ, делая вывод, что на этот раз лед между родственниками не растаял.

Свой день рождения Елизавета проведет не только без принца Гарри. Как сообщает Daily Mail, ее старший сын Чарльз находится сейчас в своей резиденции в Уэльсе. Не планирует заехать и внук Уильям. Навестят королеву, скорее всего, родственники, живущие неподалеку от Виндзорского замка — принц Эндрю, его дочь принцесса Евгения и младший сын, принц Эдвард, с супругой Софи.

У британского монарха два дня рождения — фактический и официальный, так повелось с 1748 года, когда такую практику ввел король Георг II. Это связано с тем, что широко отмечать праздник удобнее в теплое время года, поэтому официальный день рождения приходится на июнь, в случае с Елизаветой II — на вторую субботу июня. В этот день перед Букингемским дворцом проходит торжественный парад под названием Trooping the Colour (Церемония выноса знамени).