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«Семья в глубокой печали»: Елизавета II отмечает день рождения в компании собак

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Как отмечает 95-й день рождения королева Елизавета II

Елизавета II отмечает 95-й день рождения. Несколько дней назад королева проводила в последний путь мужа, принца Филиппа, и теперь по случаю ее юбилея в стране не будет фейерверков, а газеты не напечатают ее официальный портрет. Не будет рядом с бабушкой принца Гарри — он уже вернулся в США. Принцы Чарльз и Уильям тоже не планируют навещать Елизавету II.

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Британская королева отмечает сегодня юбилей — ей исполнилось 95 лет. Однако праздника по этому случаю не будет — Елизавета II находится в трауре по скончавшемуся 9 апреля мужу, принцу Филиппу. В связи с этим в Великобритании не ждут обычных в этот день мероприятий — праздничного салюта с башни Тауэр или из Гайд-парка, колокольного звона, публикации нового парадного портрета монарха и членов ее семьи. (Кстати, фейерверков в этот день не было и в прошлом году — но тогда их было решено отменить из-за всеобщего тягостного настроения в связи с пандемией коронавирусной инфекции).

По случаю своего дня рождения, тем не менее, Елизавета II выпустила официальное заявление.

«Сегодня в честь своего 95-го дня рождения я получила множество добрых пожеланий, за которые я очень благодарна, — говорится в сообщении Елизаветы II. — Хотя наша семья находится в глубокой печали, для нас было большим утешением видеть и слышать, как воздают дань памяти моему мужу в Соединенном королевстве, Британском содружестве и по всему миру».

Королева поблагодарила всех за доброту и поддержку перед лицом утраты. В заключение она отметила: «Мы были глубоко тронуты и продолжаем получать напоминания о том, что Филипп оказывал невероятное влияние на множество людей на протяжении всей своей жизни».

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Когда принцесса Елизавета в 1926 году появилась на свет, никто не ожидал, что ей суждено занять британский трон, поскольку он должен был перейти к ее дяде принцу Эдварду, который должен был жениться и обзавестись наследниками. Однако в 1936 году тот, пробыв после смерти своего отца Георга V королем меньше года, отрекся от престола ради любви к разведенной американке. На фото принцесса Елизавета во время прогулки по территории Виндзорского замка в 1927 году. Когда принцесса Елизавета в 1926 году появилась на свет, никто не ожидал, что ей суждено занять британский трон, поскольку он должен был перейти к ее дяде принцу Эдварду, который должен был жениться и обзавестись наследниками. Однако в 1936 году тот, пробыв после смерти своего отца Георга V королем меньше года, отрекся от престола ради любви к разведенной американке. На фото принцесса Елизавета во время прогулки по территории Виндзорского замка в 1927 году.
Принцесса Елизавета и ее сестра Маргарет, родившаяся в 1930 году, учились частным образом. Домашнее обучение фокусировалось на истории, английском языке, литературе и музыке. На фото королева Великобритании Елизавета со своей предшественницей, королевой Марией Текской, и дочерьми, принцессами Елизаветой и Маргарет, в 1937 году. Принцесса Елизавета и ее сестра Маргарет, родившаяся в 1930 году, учились частным образом. Домашнее обучение фокусировалось на истории, английском языке, литературе и музыке. На фото королева Великобритании Елизавета со своей предшественницей, королевой Марией Текской, и дочерьми, принцессами Елизаветой и Маргарет, в 1937 году.
Одним из увлечений Елизаветы II всегда был конный спорт. Еще в прошлом году во время карантина 94-летняя королева была сфотографирована во время прогулки по Виндзорскому парку &mdash; она ехала верхом на 14-летнем уэльском пони по имени Балморалский папоротник. На фото 13-летняя принцесса после конной прогулки по Большому Виндзорскому парку в 1939 году. Одним из увлечений Елизаветы II всегда был конный спорт. Еще в прошлом году во время карантина 94-летняя королева была сфотографирована во время прогулки по Виндзорскому парку &mdash; она ехала верхом на 14-летнем уэльском пони по имени Балморалский папоротник. На фото 13-летняя принцесса после конной прогулки по Большому Виндзорскому парку в 1939 году.
В начале 1947 года принцесса Елизавета вместе с родителями и сестрой Маргарет отправилась в путешествие в Южную Африку &mdash; в туре она отметила 21 день рождения. По возвращении ее ждало больше событие: в июле 1947 года была объявлена ее официальная помолвка с Филиппом Маунтбеттеном, ее дальним родственником, с которым она начала переписываться еще в 1939-м, в возрасте 13 лет. Венчание состоялось 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. На фото принцесса Елизавета и принц Филипп Маунтбеттен во время свадьбы в Букингемском дворце. В начале 1947 года принцесса Елизавета вместе с родителями и сестрой Маргарет отправилась в путешествие в Южную Африку &mdash; в туре она отметила 21 день рождения. По возвращении ее ждало больше событие: в июле 1947 года была объявлена ее официальная помолвка с Филиппом Маунтбеттеном, ее дальним родственником, с которым она начала переписываться еще в 1939-м, в возрасте 13 лет. Венчание состоялось 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. На фото принцесса Елизавета и принц Филипп Маунтбеттен во время свадьбы в Букингемском дворце.
Первенец пары Чарльз родился 14 ноября 1948 года, а 15 августа 1950-го на свет появилась дочь, принцесса Анна. На фото принцесса Елизавета и ее супруг принц Филипп Маунтбеттен с детьми в 1951 году. Первенец пары Чарльз родился 14 ноября 1948 года, а 15 августа 1950-го на свет появилась дочь, принцесса Анна. На фото принцесса Елизавета и ее супруг принц Филипп Маунтбеттен с детьми в 1951 году.
Известие о смерти своего отца короля Георга VI принцесса Елизавета получила в феврале 1952 года, находясь с супругом в Кении. С этого момента начался процесс подготовки к коронации. Она состоялась 2 июня 1953 года, несмотря на то, что за несколько месяцев до этого, в марте, скончалась бабушка королевы, Мария Текская. На фото Елизавета II во время церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве в 1953 году. Известие о смерти своего отца короля Георга VI принцесса Елизавета получила в феврале 1952 года, находясь с супругом в Кении. С этого момента начался процесс подготовки к коронации. Она состоялась 2 июня 1953 года, несмотря на то, что за несколько месяцев до этого, в марте, скончалась бабушка королевы, Мария Текская. На фото Елизавета II во время церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве в 1953 году.
Любовь Елизаветы II к собакам породы корги сейчас общеизвестна. Она влюбилась в этих животных еще в 1933 &mdash; корги по имени Дуки был у ее отца. Собственную собаку по имени Сьюзан она получила в подарок на 18-летие в 1944-м &mdash; и с тех пор у нее сменялись поколения потомков той самой корги. Недавно после смерти последних корги Елизавете II вновь подарили щенков &mdash; правда, они уже не связаны со Сьюзан родственными узами. Теперь у нее есть Фергюс и Мик. На фото Елизавета II с матерью во время прогулки с корги в 1956 году. Любовь Елизаветы II к собакам породы корги сейчас общеизвестна. Она влюбилась в этих животных еще в 1933 &mdash; корги по имени Дуки был у ее отца. Собственную собаку по имени Сьюзан она получила в подарок на 18-летие в 1944-м &mdash; и с тех пор у нее сменялись поколения потомков той самой корги. Недавно после смерти последних корги Елизавете II вновь подарили щенков &mdash; правда, они уже не связаны со Сьюзан родственными узами. Теперь у нее есть Фергюс и Мик. На фото Елизавета II с матерью во время прогулки с корги в 1956 году.
За время своего правления Елизавета II посетила 120 стран. В одной только Канаде, которой она официально правит, королева побывала 22 раза. На фото Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп в машине во время визита на Карибы в 1966 году. За время своего правления Елизавета II посетила 120 стран. В одной только Канаде, которой она официально правит, королева побывала 22 раза. На фото Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп в машине во время визита на Карибы в 1966 году.
Старший сын королевы принц Чарльз и леди Диана Спенсер вступили в брак в 1981 году. На фото Елизавета II, принц Чарльз и принцесса Диана на спортивных соревнованиях в 1982-м. Старший сын королевы принц Чарльз и леди Диана Спенсер вступили в брак в 1981 году. На фото Елизавета II, принц Чарльз и принцесса Диана на спортивных соревнованиях в 1982-м.
В 1994 году состоялся исторический визит королевы Великобритании Елизаветы II и ее супруга принца Чарльза в Россию &mdash; они провели в нашей стране четыре дня. Королева открыла мемориальный камень на стройплощадке нового здания британского посольства в Москве, посетила Большой театр в компании Бориса Ельцина, побывала в одной из элитных школ, приняла участие в открытии музея «Старый английский двор» на Варварке неподалеку от Кремля. Последние два дня путешествия в Россию Елизавета II и принц Филипп провели в Санкт-Петербурге &mdash; сходили Мариинский театр и Эрмитаж, побывали на экскурсии в Петропавловской крепости. Прощальный банкет Елизавета II и герцог Эдинбургский устроили на яхте «Британия», пришвартованной в порту Петербурга. На фото Елизавета II, российский президент Борис Ельцин и мэр Москвы Юрий Лужков на Красной площади во время визита королевы в Россию в 1994 году. В 1994 году состоялся исторический визит королевы Великобритании Елизаветы II и ее супруга принца Чарльза в Россию &mdash; они провели в нашей стране четыре дня. Королева открыла мемориальный камень на стройплощадке нового здания британского посольства в Москве, посетила Большой театр в компании Бориса Ельцина, побывала в одной из элитных школ, приняла участие в открытии музея «Старый английский двор» на Варварке неподалеку от Кремля. Последние два дня путешествия в Россию Елизавета II и принц Филипп провели в Санкт-Петербурге &mdash; сходили Мариинский театр и Эрмитаж, побывали на экскурсии в Петропавловской крепости. Прощальный банкет Елизавета II и герцог Эдинбургский устроили на яхте «Британия», пришвартованной в порту Петербурга. На фото Елизавета II, российский президент Борис Ельцин и мэр Москвы Юрий Лужков на Красной площади во время визита королевы в Россию в 1994 году.
День рождения Елизаветы II ежегодно отмечается дважды &mdash; в апреле и в июне, когда в Букингемском дворце проходит парад под названием Trooping the Colour. В 2017 с балкона Букингемского дворца за авиашоу в рамках торжественного мероприятия в последний раз наблюдал принц Филипп &mdash; в августе того года он ушел на пенсию. Тогда же на параде впервые появились правнуки Елизаветы II принц Джордж и принцесса Шарлотта. На фото королевская семья на балконе Букингемского дворца. День рождения Елизаветы II ежегодно отмечается дважды &mdash; в апреле и в июне, когда в Букингемском дворце проходит парад под названием Trooping the Colour. В 2017 с балкона Букингемского дворца за авиашоу в рамках торжественного мероприятия в последний раз наблюдал принц Филипп &mdash; в августе того года он ушел на пенсию. Тогда же на параде впервые появились правнуки Елизаветы II принц Джордж и принцесса Шарлотта. На фото королевская семья на балконе Букингемского дворца.
С президентом США Дональдом Трампом Елизавета II встречалась трижды. Она принимала его в Букингемском дворце 2018-м и 2019-м годах (во второй раз он прибыл с государственным визитом вместе со всей семьей, включая дочь Иванку и ее мужа Джареда Кушнера). В конце 2019-го Трамп прилетал в Лондон на саммит НАТО &mdash; тогда для глав государств тоже был устроен прием в резиденции королевы. На фото Елизавета II и президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Виндзорском замке в 2018 году. С президентом США Дональдом Трампом Елизавета II встречалась трижды. Она принимала его в Букингемском дворце 2018-м и 2019-м годах (во второй раз он прибыл с государственным визитом вместе со всей семьей, включая дочь Иванку и ее мужа Джареда Кушнера). В конце 2019-го Трамп прилетал в Лондон на саммит НАТО &mdash; тогда для глав государств тоже был устроен прием в резиденции королевы. На фото Елизавета II и президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Виндзорском замке в 2018 году.
Американская телевизионная актриса Меган Маркл вошла в королевскую семью 19 мая 2018 года &mdash; тогда в часовне Святого Георгия состоялась ее свадьба с принцем Гарри. На фото Елизавета II с внуком, принцем Гарри, и его супругой, герцогиней Сассекской Меган, в 2018 году. Американская телевизионная актриса Меган Маркл вошла в королевскую семью 19 мая 2018 года &mdash; тогда в часовне Святого Георгия состоялась ее свадьба с принцем Гарри. На фото Елизавета II с внуком, принцем Гарри, и его супругой, герцогиней Сассекской Меган, в 2018 году.
В субботу, 17 апреля, Елизавета II похоронила мужа, принца Филиппа. На фото она в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. В субботу, 17 апреля, Елизавета II похоронила мужа, принца Филиппа. На фото она в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

В связи с кончиной супруга Елизавета II не запланировала и частных празднеств по случаю своего появления на свет 21 апреля 1926 года. Предполагается, что сегодняшний день она проведет, выгуливая собак по саду Виндзорского замка, а после скромно пообедает с членами своей семьи. Да и то не со всеми.

Как сообщила сегодня газета Daily Mail, внук Елизаветы II — принц Гарри — уже улетел в США и даже успел прибыть в свой нынешний дом в Монтесито, штат Калифорния.

Несмотря на всеобщие надежды на то, что он задержится и проведет время с бабушкой в день ее рождения, герцог Сассекский поспешил к супруге Меган Маркл, находящейся на большом сроке беременности.

По данным издания, принц Гарри вылетел из Лондона в ночь с понедельника, 19 апреля, на вторник. 20 апреля в международном аэропорту Лос-Анджелеса у частного терминала, которым пользуются звезды и миллиардеры, его встретил черный минивэн с шофером — в 16.00 машину засняли въезжающей в ворота имения, где герцог живет с женой и сыном Арчи.

После субботнего разговора с отцом, принцем Чарльзом, и братом Уильямом Гарри больше с ними не встречался, сообщают британские СМИ, делая вывод, что на этот раз лед между родственниками не растаял.

Свой день рождения Елизавета проведет не только без принца Гарри. Как сообщает Daily Mail, ее старший сын Чарльз находится сейчас в своей резиденции в Уэльсе. Не планирует заехать и внук Уильям. Навестят королеву, скорее всего, родственники, живущие неподалеку от Виндзорского замка — принц Эндрю, его дочь принцесса Евгения и младший сын, принц Эдвард, с супругой Софи.

У британского монарха два дня рождения — фактический и официальный, так повелось с 1748 года, когда такую практику ввел король Георг II. Это связано с тем, что широко отмечать праздник удобнее в теплое время года, поэтому официальный день рождения приходится на июнь, в случае с Елизаветой II — на вторую субботу июня. В этот день перед Букингемским дворцом проходит торжественный парад под названием Trooping the Colour (Церемония выноса знамени).