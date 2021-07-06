«Была преданна своему мужу»: что сближало Нэнси Рейган и Раису Горбачеву

6 июля 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения Нэнси Рейган — супруги 40-го президента США Рональда Рейгана. Для нашей страны это особенная фигура: в годы перестройки советские люди, возможно, впервые так четко заучили имя супруги американского президента. Имея сильнейшее влияние на своего мужа, Нэнси Рейган настояла на проведении его встречи с Михаилом Горбачевым в 1985 году в Женеве. Встречи, которая стала далеко не последней.

С тех пор не раз говорилось о том, что у Нэнси Рейган сложились натянутые отношения с советской первой леди Раисой Максимовной Горбачевой. Переводчик Михаила Горбачева Павел Палажченко в беседе с «Газетой.Ru» и сейчас подтверждает, что их отношения были «сложными», «с нюансами».

Впервые Нэнси Рейган и Раиса Горбачева встретились на саммите в Женеве в 1985 году — первые леди двух стран провели свой «Чайный саммит», о котором позже не без сарказма Нэнси Рейган будет рассказывать в своих мемуарах «Моя очередь».

Первую встречу с супругой советского лидера первая леди США организовала в особняке, предоставленном миллиардером Ага Ханом — с видом на озеро. Общение вышло напряженным.

«Когда ей не нравился стул, на который ее посадили, она щелкала пальцами, чтобы подозвать агентов КГБ, которые мгновенно пересаживали ее на другой», — писала Нэнси Рейган и добавляла, что это повторялось несколько раз. Американка вспоминала, что беседа за чаем с печеньем была «сухой, отвлеченной и утомительной». «Она читала мне лекции о коммунизме, и я не могла дождаться, когда она закончит», — жаловалась супруга 40-го президента Соединенных Штатов.

Не понравилась ей и встреча, организованная для нее в ответ советской стороной на следующий день в здании советской миссии. «На столе был милый старинный самовар, а рядом с ним — соблазнительный набор деликатесов: блины с черной икрой, пирожки с капустой, черничный пирог, печенье, шоколад, мед и джем. Я не могла попробовать ничего из этого, но в конце концов я сдалась», — писала Нэнси Рейган.

Она добавляла, что Раиса Горбачева назвала это «обычным русским чаепитием», и с сарказмом писала: «Если это был чай у обычной домохозяйки, то я Екатерина Великая».

Позже Сюзанна Масси, советник Рональда Рейгана, объяснила трудности во взаимопонимании недостаточной подготовкой к первой «встрече двух женщин». В интервью ТАСС в 2020 году она вспоминала: «Рейган была на 11 лет старше Горбачевой. Она была очень аккуратной, образованной, у нее был другой стиль, чем у Горбачевой. Раиса Максимовна сперва, я бы сказала, не знала, с какой ноги танцевать. У нее было мало опыта».

По словам Сюзанны Масси, щедрое угощение на русском чаепитии в Женеве Нэнси Рейган тоже не оценила из-за отсутствия информации с обеих сторон. «Когда Раиса Максимовна встретила Нэнси Рейган в советском представительстве в Женеве, она предложила ей пироги. А Нэнси была очень стройной, она никогда ничего подобного не ела, но никто не объяснил ей, что предложение пирогов — это традиционное русское гостеприимство», — объясняла советник Рейгана.

Дальнейшее непонимание Сюзанна Масси также списывала на то, что обеим первым леди не до конца раскрывали суть происходящего. Когда Рональд Рейган и Михаил Горбачев встречались в 1986 году в Рейкьявике, советский лидер обнаружил, что у него остается мало времени на общение с женой — и попросил ее включить в официальную делегацию. Увидев Раису Горбачеву на фотографиях с мероприятия, первая леди США «была в бешенстве».

«Когда я общалась с ней, она называла Горбачеву исключительно «эта женщина». Ей просто никто не сказал, что Горбачева была членом делегации. Очень глупо получилось», — признавалась Сюзанна Масси.

Масси, тем не менее, отмечала, что первые леди двух стран были похожи — обе были очень активны и преданны мужу. Об этом же «Газете.Ru» рассказал и Павел Палажченко. «Я мало общался с ней, потому что у них была, так называемая «женская программа»: там свои переводчики, но общее впечатление осталось однозначно. Она очень была преданна своему мужу, так же как и Раиса Максимовна Михаилу Сергеевичу Горбачеву — это их сближало», — сказал он.

По словам переводчика Горбачева, в конце концов Нэнси Рейган и Раиса Горбачева все же сблизились.

«Могу сказать, что не сразу, но у них сложились дружелюбные и доброжелательные отношения, — рассказал Павел Палажченко. — После того как их мужья ушли со своих постов, они виделись не раз. Сначала в 90-м году, когда Горбачев был с визитом в США — в Сан-Франциско Раиса Максимовна и Нэнси, насколько я знаю, очень хорошо провели время. Потом в 92-м году они встречались».

Действительно, в мае 1992 года Михаил и Раиса Горбачева гостили на ранчо Рейганов. «3 мая при подлете к Калифорнии самолет с Горбачевыми на борту изменил курс и вместо Лос-Анджелеса, где творились беспорядки, приземлился в аэропорту Санта-Барбары, в 20 км от ранчо Рейгана», — сообщала газета «Коммерсант». В заметке под названием «Экс-президенты стали дружить женами» со ссылкой на «калифорнийские источники» говорилось, что «Михаил и Раиса безвылазно просидели на ранчо Рейганов, купаясь в бассейне и обсуждая агропромышленный потенциал Ставрополья».

Сообщалось также, что перед расставанием Михаил Горбачев подарил Рональду Рейгану книгу русских пословиц 1882 года издания, а в ответ получил белую ковбойскую шляпу. Раисе Максимовне преподнесли подшивку модных журналов.