Скандал из-за тещи: почему расстались Заин Малик и Джиджи Хадид

Американская супермодель Джиджи Хадид и ее партнер, певец Заин Малик, расстались, сообщают таблоиды, ссылаясь на источники, близкие к паре. Об этом стало известно после того, как мать модели, 57-летняя Иоланда Хадид, заявила, что музыкант ее ударил.
Накануне, 28 октября, издание TMZ сообщило, что Иоланда Хадид намерена подать заявление в полицию в связи с тем, что партнер дочери на прошлой неделе нанес ей удар. Таблоид ссылался на источники, знакомые с ситуацией, при этом подробностей происшествия — в частности, что спровоцировало такой поступок со стороны Заина Малика — известно не было.
Вслед за этим Заин Малик опубликовал пост в Twitter, в котором заявил, что отношения с семьей матери его ребенка (Джиджи Хадид и Заин Малик воспитывают годовалую Хай) — это его личное дело. При этом он упомянул о некоем инциденте, но оставил подписчиков догадываться самостоятельно, что он имеет в виду.
«Как все вы знаете, я закрытый человек и очень хочу создать личное и безопасное пространство для своей дочери, в котором она будет расти, — написал Малик. — Место, где личные семейные дела не выставляются на обсуждение и разбирательство на мировой арене. Чтобы защитить это пространство, я согласился не участвовать в дискуссиях, разгоревшихся после спора, который произошел у меня с членом семьи моей партнерши, который вошел к нам в дом, пока моя партнерша была в отлучке несколько недель назад».
Заин Малик добавил, что, к его сожалению, ему не удалось сохранить тайну частной жизни, поскольку информация об инциденте все же просочилась в прессу.
«Тем не менее, я надеюсь, что для тех, кто вовлечен в обмен грубыми словами, все наладится, и, что еще важнее, я продолжаю яростно защищать Хай и ее возможность жить частной жизнью, как она того заслуживает», — заключил певец.
В беседе с TMZ он заявил, что «категорически отрицает» обвинения в том, что ударил Иоланду Хадид, и назвал ее обвинения ложными.
После этого издание People сообщило, что 26-летняя Джиджи Хадид и 28-летний Заин Малик расстались. «Сейчас они не вместе, — сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией. — Тем не менее, оба они — хорошие родители».
Собеседник издания добавил, что Иоланда Хадид настроена защищать свою внучку Хай. «Она хочет лучшего для своей дочери и внучки», — заявил знакомый семьи.
Что же касается самой супермодели, то ее представители сообщили People, что сейчас она полностью сосредоточена на благополучии дочери и просит публику уважать ее право на частную жизнь.
Джиджи Хадид и Заин Малик расстаются не впервые. С 2015 года, когда впервые появились слухи об их романе, они несколько раз объявляли о разрыве отношений, пока в январе 2020 года вновь не появились вместе на публике — через несколько месяцев после этого стало известно, что супермодель беременна. Дочь пары Хай появилась на свет в сентябре 2020 года — с тех пор ее мать старательно оберегала покой девочки, до сих пор скрывает ее от папарацци и на редких снимках с ребенком в Instagram никогда не показывает ее лицо.