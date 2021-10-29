Скандал из-за тещи: почему расстались Заин Малик и Джиджи Хадид

В семье супермодели Джиджи Хадид и ее партнера Заина Малика произошел скандал. Несмотря на попытки певца сохранить его в тайне, информация все же просочилась в прессу: Иоланда Хадид, мать модели, пожаловалась, что певец ее ударил. Вслед за этим стало известно, что пара распалась, но все усилия направляет сейчас на защиту частной жизни своей годовалой дочери.

Американская супермодель Джиджи Хадид и ее партнер, певец Заин Малик, расстались, сообщают таблоиды, ссылаясь на источники, близкие к паре. Об этом стало известно после того, как мать модели, 57-летняя Иоланда Хадид, заявила, что музыкант ее ударил.

Накануне, 28 октября, издание TMZ сообщило, что Иоланда Хадид намерена подать заявление в полицию в связи с тем, что партнер дочери на прошлой неделе нанес ей удар. Таблоид ссылался на источники, знакомые с ситуацией, при этом подробностей происшествия — в частности, что спровоцировало такой поступок со стороны Заина Малика — известно не было.

Вслед за этим Заин Малик опубликовал пост в Twitter, в котором заявил, что отношения с семьей матери его ребенка (Джиджи Хадид и Заин Малик воспитывают годовалую Хай) — это его личное дело. При этом он упомянул о некоем инциденте, но оставил подписчиков догадываться самостоятельно, что он имеет в виду. «Она хочет смотреть на мир»: почему Джиджи Хадид просит оставить ее дочь в покое Джиджи Хадид опубликовала в Instagram послание, в котором попросила папарацци и прессу оставить ее маленькую... 06 июля 21:03

«Как все вы знаете, я закрытый человек и очень хочу создать личное и безопасное пространство для своей дочери, в котором она будет расти, — написал Малик. — Место, где личные семейные дела не выставляются на обсуждение и разбирательство на мировой арене. Чтобы защитить это пространство, я согласился не участвовать в дискуссиях, разгоревшихся после спора, который произошел у меня с членом семьи моей партнерши, который вошел к нам в дом, пока моя партнерша была в отлучке несколько недель назад».

Заин Малик добавил, что, к его сожалению, ему не удалось сохранить тайну частной жизни, поскольку информация об инциденте все же просочилась в прессу.

«Тем не менее, я надеюсь, что для тех, кто вовлечен в обмен грубыми словами, все наладится, и, что еще важнее, я продолжаю яростно защищать Хай и ее возможность жить частной жизнью, как она того заслуживает», — заключил певец.

В беседе с TMZ он заявил, что «категорически отрицает» обвинения в том, что ударил Иоланду Хадид, и назвал ее обвинения ложными.

После этого издание People сообщило, что 26-летняя Джиджи Хадид и 28-летний Заин Малик расстались. «Сейчас они не вместе, — сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией. — Тем не менее, оба они — хорошие родители».

Собеседник издания добавил, что Иоланда Хадид настроена защищать свою внучку Хай. «Она хочет лучшего для своей дочери и внучки», — заявил знакомый семьи. «Так влюблена»: Джиджи Хадид родила дочь Джиджи Хадид и Зейн Малик стали родителями маленькой девочки — о том, что дочь появилась на свет... 24 сентября 15:05

Что же касается самой супермодели, то ее представители сообщили People, что сейчас она полностью сосредоточена на благополучии дочери и просит публику уважать ее право на частную жизнь.

Джиджи Хадид и Заин Малик расстаются не впервые. С 2015 года, когда впервые появились слухи об их романе, они несколько раз объявляли о разрыве отношений, пока в январе 2020 года вновь не появились вместе на публике — через несколько месяцев после этого стало известно, что супермодель беременна. Дочь пары Хай появилась на свет в сентябре 2020 года — с тех пор ее мать старательно оберегала покой девочки, до сих пор скрывает ее от папарацци и на редких снимках с ребенком в Instagram никогда не показывает ее лицо.