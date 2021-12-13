Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Поплавская объяснила, почему ее сын развелся с женой... 10:46
Ургант рассказал, как таксист отговорил его покупать акции... 10:45
«Лента» объявила о покупке «Утконоса» 10:44
Президент Литвы назвал поражением отказ правительства от ухода... 10:41
В Москве полиция пресекла незаконную банковскую деятельность... 10:36
Беременная жена российского фигуриста попала в больницу 10:35
Очевидец смертельного ДТП в Петербурге рассказала, что водитель... 10:32
Экс-продюсер Лепса рассказал, что певец не хочет разводиться... 10:29
Россияне выбрали Путина человеком года 10:28
В аэропорту Шереметьево самолет перевернул поливальную машину 10:28
Стиль

Корона едет в Индию: как проходил конкурс «Мисс Вселенная»

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала индийская актриса Харназ Сандху

Слушать
Остановить
В Израиле объявили победительницу конкурса «Мисс Вселенная», прошедшего в 70 раз. Новой королевой красоты признана 21-летняя жительница Индии Харназ Сандху. Конкурс проходил на фоне распространения нового штамма коронавируса и политических противоречий. «Газета.Ru» — о том, кто и почему не поехал в Индию, кто пренебрег требованиями политиков и какая арабская страна представила свою участницу впервые в истории.

В израильском Эйлате прошел конкурс 70-й «Мисс Вселенная 2021». Победительницей стала участница из Индии Харназ Сандху — 21-летняя начинающая актриса, снявшаяся в двух фильмах, которые выйдут в 2022 году. На втором месте оказалась Надиа Феррейра из Парагвая, на третьем — жительница ЮАР Лалела Мсване.

Россиянка Ралина Арабова из Казани, обладательница титула «Вице-мисс Россия-2019», заняла 22-ю строчку.

В этом году проведение конкурса омрачили появление нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» и политические противоречия, связанные с тем, что он проводился в Израиле. Представительницы некоторых стран отказались приезжать в Эйлат по политическим мотивам, а сами 80 участниц прилетели в Израиль, когда страна закрыла въезд для иностранцев.

Новый штамм помешал бы конкурсу состояться, но министерство туризма Израиля проявило настойчивость. «Это мероприятие, которое будет транслировать телевидение в 174 странах мира, очень важное мероприятие, мероприятие, которое, к тому же, очень нужно Эйлату, — заявлял в ноябре министр туризма Израиля Йоэль Развозов. — Мы разберемся, как его провести». В итоге оргкомитет ограничил доступ для гостей, особенно из стран с повышенным уровнем распространения COVID-19, а участницы сдавали тест на коронавирус каждые 48 часов.

В октябре ехать в Израиль отказалась «Мисс Греция» Рафаэла Пластира.

«Я не буду принимать участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в этом году, — заявила она в Instagram. — Причина в стране проведения. Я люблю страны всего мира, но мое сердце отдано людям, которые борются за жизни в Израиле и Палестине. Я не смогу подняться на сцену и делать вид, будто ничего не происходит, когда люди там борются за жизнь».

В качестве замены в Греции называли другую девушку, Катерину Кувуцаки, однако незадолго на финала организаторы конкурса объявили, что принять участие в соревнованиях ей не позволит здоровье. «На данный момент новая «Мисс Вселенная Греция» — София Арапогианни. Наша королева красоты Катерина Кувуцаки не сможет представить в нашу страну по состоянию здоровья, которое не позволяет ей путешествовать».

Политическим скандалом стало также участие в конкурсе представительницы ЮАР Лалелы Мсване: на родине ее осудили за то, что она не отказалась выступать в Израиле. Бойкотировать мероприятие королеву красоты призвала правящая партия ЮАР, Африканский национальный конгресс. «Разрушение репутации намного превысит весь тот блеск, который будет ее окружать», — предупредили в партии организаторов конкурса в ЮАР.

Тем не менее Лалела Мсване прилетела в Израиль 27 ноября и уже в аэропорту гордо позировала с флагом ЮАР. «Готова, как никогда! — подписала свой снимок участница. — Я очень благодарна за эту возможность представить свою страну на сцене «Мисс Вселенной». Вперед, Южная Африка!»

Совсем не была представлена на «Мисс Вселенной» Индонезия. Местные организаторы конкурса красоты заявили в конце ноября, что «с тяжелым сердцем» отказались от участия из-за коронавирусных ограничений. В августе об этом же заявляла и Малайзия, сославшись на тяжелую эпидемическую обстановку.

При этом обе страны официально не признают государство Израиль.

Из-за распространения COVID-19 в Эйлате также не выступали королевы красоты из Белиза и Барбадоса. От участия отказался и Уругвай — без объяснения причин.

Между тем именно в Израиле впервые в истории конкурса была представлена «Мисс Бахрейн» Манар Надим Деяни. В пятницу, 10 декабря, она выступила на этапе выходов в купальниках в полностью закрытом костюме, представлявшем собой комбинезон с обтягивающим верхом и широкими брюками.

Также на конкурс «Мисс Вселенная» вернулись девушки из стран, не принимавших участие в конкурсе в течение некоторого времени. Так, впервые с 1978 года на сцену вышла представительница Марокко. Греция, Гватемала и Венгрия в последний раз участвовали в конкурсе в 2018 году.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+