Корона едет в Индию: как проходил конкурс «Мисс Вселенная»

В Израиле объявили победительницу конкурса «Мисс Вселенная», прошедшего в 70 раз. Новой королевой красоты признана 21-летняя жительница Индии Харназ Сандху. Конкурс проходил на фоне распространения нового штамма коронавируса и политических противоречий. «Газета.Ru» — о том, кто и почему не поехал в Индию, кто пренебрег требованиями политиков и какая арабская страна представила свою участницу впервые в истории.

В израильском Эйлате прошел конкурс 70-й «Мисс Вселенная 2021». Победительницей стала участница из Индии Харназ Сандху — 21-летняя начинающая актриса, снявшаяся в двух фильмах, которые выйдут в 2022 году. На втором месте оказалась Надиа Феррейра из Парагвая, на третьем — жительница ЮАР Лалела Мсване.

Россиянка Ралина Арабова из Казани, обладательница титула «Вице-мисс Россия-2019», заняла 22-ю строчку.

В этом году проведение конкурса омрачили появление нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» и политические противоречия, связанные с тем, что он проводился в Израиле. Представительницы некоторых стран отказались приезжать в Эйлат по политическим мотивам, а сами 80 участниц прилетели в Израиль, когда страна закрыла въезд для иностранцев.

Новый штамм помешал бы конкурсу состояться, но министерство туризма Израиля проявило настойчивость. «Это мероприятие, которое будет транслировать телевидение в 174 странах мира, очень важное мероприятие, мероприятие, которое, к тому же, очень нужно Эйлату, — заявлял в ноябре министр туризма Израиля Йоэль Развозов. — Мы разберемся, как его провести». В итоге оргкомитет ограничил доступ для гостей, особенно из стран с повышенным уровнем распространения COVID-19, а участницы сдавали тест на коронавирус каждые 48 часов.

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В октябре ехать в Израиль отказалась «Мисс Греция» Рафаэла Пластира.

«Я не буду принимать участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в этом году, — заявила она в Instagram. — Причина в стране проведения. Я люблю страны всего мира, но мое сердце отдано людям, которые борются за жизни в Израиле и Палестине. Я не смогу подняться на сцену и делать вид, будто ничего не происходит, когда люди там борются за жизнь».

В качестве замены в Греции называли другую девушку, Катерину Кувуцаки, однако незадолго на финала организаторы конкурса объявили, что принять участие в соревнованиях ей не позволит здоровье. «На данный момент новая «Мисс Вселенная Греция» — София Арапогианни. Наша королева красоты Катерина Кувуцаки не сможет представить в нашу страну по состоянию здоровья, которое не позволяет ей путешествовать».

Политическим скандалом стало также участие в конкурсе представительницы ЮАР Лалелы Мсване: на родине ее осудили за то, что она не отказалась выступать в Израиле. Бойкотировать мероприятие королеву красоты призвала правящая партия ЮАР, Африканский национальный конгресс. «Разрушение репутации намного превысит весь тот блеск, который будет ее окружать», — предупредили в партии организаторов конкурса в ЮАР.

Тем не менее Лалела Мсване прилетела в Израиль 27 ноября и уже в аэропорту гордо позировала с флагом ЮАР. «Готова, как никогда! — подписала свой снимок участница. — Я очень благодарна за эту возможность представить свою страну на сцене «Мисс Вселенной». Вперед, Южная Африка!»

Совсем не была представлена на «Мисс Вселенной» Индонезия. Местные организаторы конкурса красоты заявили в конце ноября, что «с тяжелым сердцем» отказались от участия из-за коронавирусных ограничений. В августе об этом же заявляла и Малайзия, сославшись на тяжелую эпидемическую обстановку.

При этом обе страны официально не признают государство Израиль.

Из-за распространения COVID-19 в Эйлате также не выступали королевы красоты из Белиза и Барбадоса. От участия отказался и Уругвай — без объяснения причин.

Между тем именно в Израиле впервые в истории конкурса была представлена «Мисс Бахрейн» Манар Надим Деяни. В пятницу, 10 декабря, она выступила на этапе выходов в купальниках в полностью закрытом костюме, представлявшем собой комбинезон с обтягивающим верхом и широкими брюками.

Также на конкурс «Мисс Вселенная» вернулись девушки из стран, не принимавших участие в конкурсе в течение некоторого времени. Так, впервые с 1978 года на сцену вышла представительница Марокко. Греция, Гватемала и Венгрия в последний раз участвовали в конкурсе в 2018 году.