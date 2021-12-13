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Девушки конкурса «Мисс Вселенная»

В Израиле объявили итоги юбилейного, 70-го конкурса «Мисс Вселенная-2021». Корону королевы красоты победительница 2020 года мексиканка Андреа Меза вручила представительнице Индии Харназ Сандху. Россиянка Ралина Арабова заняла 22-е место.

В первую пятерку, помимо участницы из Индии, вошли также Надиа Феррейра из Парагвая, Лалела Мсване из ЮАР, колумбийка Валерия Айос и филиппинка Беатрис Гомез.

В этом году в конкурсе приняли участие девушки из 80 стран мира. Впервые в истории на титул «Мисс Вселенная» претендовала участница из Бахрейна. Событием стало и возвращение Марокко — страна в последний раз участвовала в конкурсе в 1978 году.

Посмотреть, кто в этом году надеялся стать самой красивой девушкой во Вселенной и кто добился успеха, можно в фотогалерее «Газеты.Ru».

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