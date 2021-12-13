«Любые гирлянды пожароопасны»: как не спалить квартиру по случаю Нового года

Новогодние украшения могут создать праздничное настроение. Однако не следует забывать о безопасности. Если разместить иллюминацию неподобающим образом, это грозит пожаром или выделением токсичных веществ при нагревании пластика, из которого изготовлен декор. «Газета.Ru» выяснила у экспертов, как украсить помещение к Новому году так, чтобы не сгореть, не отравиться и не ослепнуть от пестроты дешевых лампочек.

К Новому году россияне традиционно украшают дома и квартиры праздничными декорациями. В арсенале — елки, игрушки и мишура, гирлянды, новогодние венки, снежинки и свечи. Многие не задумываются, где приобретают украшения, кто их производит и подлежат ли они сертификации. Однако все эти факторы важно учитывать, если вы хотите, чтобы ваш Новый год прошел без пожара и других аварийных ситуаций.

Гирлянды с лампочками — пожалуй, самый огнеопасный элемент новогоднего декора. При этом спрос на них стремительно растет. По данным сервиса «Авито», в этом году их популярность выросла в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом.

«Любые гирлянды, как и электроприборы, пожароопасны. Особенно, если товар не сертифицированный, а во время эксплуатации не соблюдаются основные правила пожарной безопасности, — рассказал «Газете.Ru» Павел Фураев, заместитель начальника 7 РОНПР Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве. — Чаще всего пожары возникают из-за проблем с самодельными гирляндами или купленными вне специализированных магазинов».

Чтобы снизить риск воспламенения, сотрудник МЧС призвал приобретать гирлянды в специализированных магазинах, не оставлять их включенными на ночь и при выходе из дома, а также не размещать на батарее или вблизи отопительных приборов.

Чаще всего гирлянду вешают на елку, но прежде, чем поместить туда праздничное украшение, необходимо закрепить дерево на надежном основании. «Если елка с гирляндой упадет, провод натянется и может произойти короткое замыкание, — предупреждает инспектор. — Если конструкция загорелась, в первую очередь необходимо обесточить питание, и адекватно оценить ситуацию. Если возгорание незначительное, необходимо выдернуть из розетки гирлянду или рубильником обесточить квартиру и потушить возгорание первичными средствами пожаротушения. Если вы понимаете, что своими силами вам не справиться, незамедлительно вызывайте пожарных по номеру «101».

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Стоит отметить, что легко поддаваться возгоранию и выделять токсичные материалы будет ель, произведенная из некачественного пластика. Однако и натуральное дерево, которое высохло, загорится быстро.

«Безусловно, токсичность от натуральной елки меньше. Но в то же самое время, она так же может загореться от любой искры. При выборе искусственной ели необходимо обратиться в специализированный магазин, там в продаже представлены изделия, произведенные из качественных материалов. В непроверенных местах и без соответствующих документов елки лучше не приобретать, потому что нет никаких гарантий безопасности», — говорит Фураев.

С точки зрения пожарной опасности угрозу также могут предоставлять светильники с горящими внутри свечками и свечи в принципе, которые ставят около елки или под нее, а также вата, пух, хлопушки, петарды, бенгальские огни.

Токсичной может оказаться не только искусственная ель, которая внезапно загорелась. По мнению Вадима Рукавицына, доцента кафедры экологии и природопользования МГРИС стоит быть аккуратнее с украшениями, изготовленными из пенопласта.

«Дело в том, что этот пластик при нагревании (от радиатора или гирлянды) и воздействии солнечных лучей начинает разрушаться и выделять в воздух газ стирол. Этот газ негативно влияет на нервную систему и при повышении концентрации в воздухе может появляться головная боль, головокружение, раздражительность», — предупреждает Рукавицын.

Впрочем, большинство игрушек (да и мишура) изготавливаются из пластика — полиэтилентерефталата. Этот материал, по словам Вадима Рукавицына, не представляет опасности для людей, также не стоит бояться игрушек из стекла (только не в случае, если они разбились).

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Также эксперт отметил, что было бы хорошо, если бы потребители не приобретали одноразовые украшения к празднику, а использовали их на протяжении нескольких сезонов. Всего на один сезон хватает, как правило, дешевых и произведенных в Китае украшений, которые продаются на рынках или в дисконт-магазинах.

По мнению архитектора и дизайнера интерьеров Елены Филимоновой, такой декор будет смотреться дешево — она согласна с тем, что китайские гирлянды могут быть небезопасны.

С точки зрения пожарной безопасности гирлянду, по словам Елены Филимоновой, не стоит располагать так, чтобы она соприкасалась с бумагой или деревом.

Зато идеально для ее размещения подойдет окно. «Световые вещи максимально украшают, поэтому гирлянды можно вешать на окна или пускать по контуру штор и на подоконник, если есть какая-то композиция, которые можно подсветить. — А еще гирлянду хорошо за тюль вешать, потому что это дает какой-то эффект размытости», — советует дизайнер.

По мнению Елены Филимоновой, пестрые китайские лампочки тоже могут выгодно смотреться — если использовать их нестандартно. «Например, можно взять стеклянную вазу или бутылку и поместить гирлянду в нее. Форма сосуда задаст направление гирлянде, и это будет не просто дешевый шнур с лампочками, а какой-то объект», — предлагает она. Как выбрать дом для встречи Нового года Коронавирусные ограничения и закрытые границы повысили спрос на краткосрочную аренду недвижимости... 13 декабря 10:07

Если же ваша цель — выдержать экологичный стиль, то «хорошо будут сочетаться бумага, натуральные ткани, дерево, простые материалы», считает Елена Филимонова.

Разнообразить новогодний декор будут фигурки из цветной бумаги и венки, которые легко сделать самому, композиции из еловых веток или уличные гирлянды и фонарики за окном. Что же касается елки, то дизайнер выступает за натуральную, хотя и признает, что сейчас выпускаются искусственные деревья, которые выглядят вполне эффектно.

«Натуральная елка в экологичном стиле выглядит уместнее. Искусственные елки есть в красивых вариантах, но у меня вызывают ассоциацию офисного варианта или ТЦ», — признается архитектор.