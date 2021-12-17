Внимание на пузырьки: как выбрать хорошее шампанское

В предновогодние дни традиционно вырастает спрос на шампанские и игристые вина. Но покупать их стоит с осторожностью – в высокий сезон шанс нарваться на некачественное вино очень велик. Как правильно читать этикетку, как отличить подделку от оригинала и может ли хорошее игристое стоить 500 рублей – в материале «Газеты.Ru».

Как правильно читать этикетку

Перед тем как купить игристое, эксперты советуют внимательно изучить этикетку. Это поможет не только разобраться в типе вина, но и обезопасит от покупки фальсификата. Для каждого игристого вина и страны производства свои правила чтения этикетки. По словам Ольги Герасимовой, сомелье и куратора категории «Вино» в Федерации рестораторов и отельеров, сегодня в России повышенные требования к оформлению и содержанию контрэтикетки, так что всю необходимую информацию легко прочитать на оборотной стороне бутылки. Как отличить настоящую красную икру от подделки В этом году 1 килограмм икры горбуши к новогоднему столу в среднем обойдется... 15 декабря 09:04

«На ней вы точно найдете полное наименование, страну и регион производства, год и дату розлива. А вот тип игристого вина с большей вероятностью вы сможете узнать именно на этикетке, в данном вопросе пока присутствует некоторая путаница в терминах, и контрэтикетка может ввести в заблуждение. Ищите на этикетке такие надписи, как Champagne, Prosecco, Cava и прочие, чтобы понимать, какой именно тип игристого в ваших руках», — объясняет она.

Как распознать подделку

По словам Марио Колесанти, директора по маркетингу платформы для инвестиций в вино Vindome, с риском приобрести подделку сталкиваются те, кто покупает раритетное шампанское. В этом случае он советует внимательно рассмотреть не только надписи на этикетке, но и саму этикетку. Правда, распознать подделку невооруженным глазом будет проблематично, поэтому имеет смысл использовать синюю лампу, с помощью которой обычно проверяют оригинальность денежных купюр.

«Одна из самых частых ошибок мошенников – использование бумаги с силиконом, поэтому поддельные этикетки под светом лампы будут сильно блестеть», — объясняет эксперт.

Второй важный момент – это внешний вид этикетки и надписи на ней.

«Этикетка должна быть равномерно состаренной, что возможно только при естественном старении, в то время как специально состаренная этикетка будет окислена пятнами. Если у вас в руках оригинальное раритетное шампанское, надпись будет немного вдавлена в бумагу. Поддельная этикетка чаще всего изготавливается на струйном принтере, который не имеет рельефа при печати», — объясняет Марио Колесанти. Почему не застывает холодец Холодец — традиционное новогоднее кушанье, приготовление которого отнимает много времени, требует... 04 декабря 12:43

В настоящем шампанском никогда не бывает осадка, а цвет напитка не должен быть насыщенно-желтым или золотистым: по словам Колесанти, слишком яркий цвет шампанского говорит о том, что в него добавлены красители. Но легче всего определить подделку по приторному вкусу, который не будет раскрываться на языке разными ароматами. «Если у шампанского есть спиртовой аромат – остерегайтесь, такая подделка может быть опасна для здоровья», — предостерегает Марио Колесанти.

Отдельное внимание стоит обратить на пузырьки. «Газированное вино выветривается довольно быстро. У настоящего шампанского пузырьки мелкие, не выветриваются и постоянно появляются в бокале. Именно они говорят о том, что шампанское высокого качества», — объясняет эксперт.

Разница технологий – разница цены

Есть несколько технологий производства игристых вин, но все они сводятся к одному – удержать в напитке углекислый газ, который образовывается во время ферментации. Самым трудоемким считается традиционный метод, он же шампенуа – технология изготовления игристого вина в бутылке.

«Таким методом изготавливается всем известное игристое во французской провинции Шампань, и только оно может называться шампанским (champagne). По классической технологии производят игристые не только в Шампани, но и во всем мире, просто они, как правило, имеют другое название – cava, cremant, franciacorta и другие», — рассказывает Ольга Герасимова.

В России тоже производят игристые по методу шампенуа, и некоторые производители указывают эту информацию на контрэтикетке. Что готовить на Новый год, если все надоело На новогоднем столе традиционно много салатов, и к моменту подачи горячего все обычно уже наедаются... 11 декабря 14:31

Более распространенным и менее дорогостоящим является так называемый резервуарный метод, когда вторичная ферментация происходит в больших емкостях – акратофорах. С его помощью производится популярное в последние годы prosecco – итальянское игристое вино, которое изготавливается из винограда сорта Глера в регионах Венето и Фриули-Венеция-Джулия.

По словам Ольги Герасимовой, в последнее время набирают популярность игристые вина, изготовленные так называемым дедовским методом, также известным как «ансестраль». «Это технология, по которой недобродившее вино разливается по бутылкам и дображивает уже в них», — поясняет она.

Какому игристому вину отдать предпочтение – классике или акратофору? Универсального ответа на этот вопрос нет, но Ольга Герасимова советует выбирать игристое вино соответственно поводу.

«Шампанское можно выбрать для особого случая, на Новый год можно обойтись хорошей альтернативой по классике, на каждый день — более простые игристые», — рекомендует она.

Сколько стоит хорошее игристое

На какую цену стоит ориентироваться при выборе игристого? По мнению Ольги Герасимовой, настоящее шампанское – это напиток, где цена напрямую коррелирует с качеством, поэтому стоит оно от 3000 рублей. Но можно найти и более доступные варианты. Игристые, произведенные про классическому методу, уже более доступны, например, кава может стоит от 800 рублей. Хорошее «базовое» просекко обойдется в 1000 рублей за бутылку. Сомелье также отмечает, что сегодня на рынке достаточно много игристых вин из разных стран приличного качества, которые стоят менее 1000 рублей.

Может ли хорошее игристое стоить 500 рублей

Ольга Герасимова уверена – может. Она отмечает, что сегодня на рынке представлены более чем достойные образцы из масс-маркета стоимостью до 500 рублей. И это – отечественные игристые вина.

«Я рекомендую Россию. За последние несколько лет российское виноделие претерпело невероятные метаморфозы, и по-настоящему качественных и интересных, как игристых, так и тихих вин стало очень много, в том числе и низком ценовом сегменте», — говорит она.

Наталья Беренда, бренд-амбасадор «Золотая Балка», это подтверждает. Она отмечает, что сегодня у многих российских производителей есть линейки, которые делаются на винодельнях из собственного винограда на современном профессиональном оборудовании. «А за счет того, что свой виноград, свое производство, логистика и все процессы налажены – цена получается вполне демократичной», — поясняет она.

Однако, по словам Ольги Герасимовой, есть игристые вина, которые стоит обходить стороной. Она уточняет, что это даже не игристые, а так называемый «напиток слабоалкогольный особый газированный». «С виду он выглядит, как хорошее игристое вино. Но в составе продукта обычно ароматизаторы, карамель, регулятор кислотности, усилитель вкуса, а в качестве основы – плодовое сусло. Раньше писали «груша», сейчас и этого не пишут. И, к сожалению, подобные игристые очень популярны среди массового потребителя», — рассказывает она.

Чем закусывать игристое

В новогоднюю ночь игристое вино закусывают майонезными салатами и маринованными грибами. И отказаться от этой гастрономической привычки россияне готовы едва ли. Ольга Герасимова отказываться не советует, но предлагает экспериментировать и открывать для себя новые грани вкусов.

«Если еще пару лет назад я бы сказала, что традиционные новогодние закуски, такие как селедка под шубой и квашеная капуста, категорически не подойдут любому игристому, то сейчас я уже осторожно даю такие комментарии. В том разнообразии, которое сейчас доступно рядовому потребителю, можно подобрать игристое под огурец бочковой засолки», — говорит она.

По ее словам, сегодня пейрингу (созданию новых кулинарных сочетаний) уделяется огромное внимание.

«Мы хотим, чтобы нам было максимально вкусно не только в ресторане, но и дома», — объясняет Ольга Герасимова.

Она отмечает, что именно по этой причине, люди все чаще задаются вопросом – с чем лучше сочетать то или иное вино? «Потребитель не только старается развивать свой вкус, но он стал еще и более открыт к экспериментам», — дополняет она.

Главное — чтобы вино было холодным, причем, как утверждает Наталья Беренда, температура подачи зависит от возраста напитка. Чем моложе игристое вино, тем холоднее оно должно быть. «Идеальная температура подачи для молодого вина – 9-10 градусов. Для коллекционных, хорошо выдержанных, сложных игристых – температура может достигать 12 градусов, но оптимально те же 9-10», — говорит она.