Римский кубик Рубика: Италия снова потеряла правительство

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о своей отставке 26 января после нескольких недель политического кризиса. В этот день политик встретился с кабинетом министров, а затем проинформировал о своем решении президента Серджио Маттареллу, который должен решить, назначить досрочные выборы или же доверить Конте или кому-то другому сформировать коалицию. Консультации президента с лидерами партий по этому вопросу продлятся до четверга.

Отставка Конте последовала за выходом из состава правящей коалиции небольшой партии бывшего премьера Маттео Ренци «Живая Италия». В результате этого демарша правительство Конте лишилось поддержки большинства. При этом во время голосования о вотуме доверия в обеих палатах Конте получил поддержку, в том числе и в сенате, где за него проголосовали 156 парламентариев, а против высказались 140. 16 членов «Живой Италии», как и обещали, воздержались от голосования. Если бы они приняли участие, то голоса разделились бы поровну.

И хотя премьер-министр получил поддержку обеих палат парламента, ему пришлось бы руководить правительством меньшинства, что неизбежно сказалось бы на процессе принятия решений. Именно это и продемонстрировал Конте лидер «Живой Италии», воздержавшись от голосования о вотуме доверия премьеру в сенате, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Елена Маслова.

«Конте получил вотум доверия де-юро, но де-факто Ренци дал понять, что жизнеспособность правительства зависит от его мнения. То есть он, в некотором роде, прибегает к политическому шантажу.

Сегодняшняя отставка спровоцирована заявлением «Живой Италии» о намерении голосовать против пунктов годового отчета, который представит министр юстиции. Соответственно, Ренци, не читая еще этого документа, не присутствуя на заседании, не ознакомившись с основными пунктами, заранее объявил, что будет голосовать против и, тем самым, вызовет правительственный кризис. Поэтому премьер-министр решил не дожидаться среды и подать в отставку, но опять-таки, надеясь на то, что будет сформировано третье правительство Конте», — поясняет эксперт.

«Живая Италия» покинула коалицию с «Движением Пять звезд» и Демократической партией из-за разногласий относительно плана восстановления экономики страны после пандемии коронавируса. Лидеры этих политических сил осудили действия Ренци, спровоцировавшие политический кризис в разгар пандемии.

Так, например, председатель демократов Никола Зингаретти назвал выход «Живой Италии» из коалиции «актом против страны». «Нам нужны инвестиции, работа, медицина, чтобы бороться с пандемией. Не правительственный кризис», — подчеркнул он.

В том же духе высказался и Вито Крими, временный лидер «Движения пяти звезд». «В то время как страна сталкивается с трудностями, усилиями и жертвами худшего медицинского, социального и экономического кризиса в недавней истории, Ренци отзывает своих министров. Я не верю, что кто-то поймет это решение», — написал политик в Facebook.

Сам Конте также назвал выход партии из коалиции «великим актом безответственности». «Уверяю вас, что очень сложно управлять в этих условиях, когда люди постоянно ставят мины на нашем пути и пытаются подорвать политический баланс, терпеливо достигнутый коалицией», — заявил Конте, выступая в сенате.

Для Конте это уже вторая отставка. В 2018 году, когда политик стал премьер-министром, он возглавил коалицию, состоящую из леворадикального «Движения пять звезд» и ультраправой партии «Лига». Коалиция просуществовала всего год, после чего лидер «Лиги» Маттео Сальвини объявил о выходе партии из коалиции и выдвинул в парламенте предложение о вотуме недоверия премьер-министру.

Конте сложил с себя полномочия, однако президент доверил ему формирование нового правительства, в результате чего и появился союз «Движения пяти звезд» и Демократической партии, отказывавшейся годом ранее от такого партнерства.

Сейчас все также зависит от решения президента. Оппозиция в лице националистов настаивает на проведении досрочных выборов. Две крупнейшие ультраправые партии — «Лига» и «Братья Италии» — вместе пользуются поддержкой около 40% граждан. В случае досрочных выборов шансы на победу националистов крайне высоки, отмечает Елена Маслова.

Этот факт может стать стимулов для итальянских политиков-центристов быть более сговорчивыми в спорах о создании новой коалиции для того, чтобы избежать досрочных выборов. Кроме того, как уточняет эксперт, потенциальная победа националистов склонит и президента в пользу решения о формировании новой коалиции.

«Маттарелла является сторонником сотрудничества с Брюсселем и не разделяет тех позиций, на которых стоит Сальвини [Лидер «Лиги» является одним из главных евроскептиков Италии]. Кроме того, именно действующий состав парламента должен избирать президента в следующем году. Президент — фигура не только политическая, это гарант конституции, гарант некой политической стабильности в стране», — добавляет Маслова.

В случае формирования нового парламента, большинство мест в котором займут националистические силы, президентом может стать фигура из их рядов, что будет способствовать углублению и без того существующего раскола в обществе на евроскептиков и сторонников евроинтеграции.

Существуют и другие причины, по которым проведение досрочных выборов крайне нежелательный для Италии шаг.

«Президент Италии будет делать все возможное для того, чтобы избежать досрочных парламентских выборов. В связи с действующей ситуацией Чрезвычайного положения в стране досрочные выборы возможно провести только в июне. Соответственно, Италия находится на перекрестке, когда необходимо принимать различные решения, в том числе и антикризисные со стороны экономики, со стороны диалога с Брюсселем, распределения средств, полученных от Евросоюза — это все надо реализовывать сейчас, Италия не может жить без правительства до июня», — отмечает эксперт.

Политический кризис в стране, который разгорелся в разгар пандемии коронавируса, унесшей жизни более 85 тыс. граждан, застал многих врасплох. Кампания по вакцинации была приостановлена из-за задержек производства препарата. При нынешних темпах вакцинации для того, чтобы привить большинство населения, потребуется почти пять лет, сообщает The New York Times. Параллельно с этим Рим пытается побороть экономический кризис. В частности, правительство до апреля должно разработать план распределения 100 млрд евро из фонда восстановления экономики Евросоюза.

«Движение пяти звезд» и Демократическая партия — ядро распавшейся коалиции — уже заявили о своей поддержке премьер-министра.

Никола Зингаретти в Twitter заявил, что выступает за создание нового правительства во главе с Джузеппе Конте.

Министр иностранных дел, член «Пяти звезд» Луиджи Ди Майо также призвал политиков сплотиться вокруг премьер-министра. «Нет никаких сомнений — мы движемся вперед с решимостью», — сказал он.

Однако, по мнению Елены Масловой, шансов на то, что Конте удастся сформировать коалицию, которая в значительной степени укрепила бы его позиции, не так много.

«В любом случае, какое-либо большинство будет шаткое, поскольку состав правительства не меняется — это такой кубик Рубика, который можно вращать, но его невозможно вращать до бесконечности. Те варианты, которые могли быть, уже были реализованы. Правый центр не хочет никак сотрудничать с правящей коалицией», — отмечает эксперт.

В парламенте Италии семь партий, три из которых — правоцентристские. Учитывая их шансы на победу на досрочных выборах, они вряд ли станут облегчать правительству путь к формированию коалиции.

«Основная ставка, которую может сделать Конте — это сотрудничество с так называемыми «ответственными», то есть, это либо независимые парламентарии, либо парламентарии из смешанных групп, которые представляют малые партии Италии. Если они на его сторону все встанут, тогда Конте, действительно, сможет получить устойчивое большинство», — резюмирует эксперт.