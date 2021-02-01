«Простые лозунги»: Ле Пен догнала Макрона в рейтингах

До президентских выборов во Франции остается чуть больше года. И для главы государства Эммануэля Макрона появились тревожные сигналы. Согласно результатам последних опросов Harris Interactive, Марин Ле Пен, лидер ультраправого «Национального объединения», может одержать победу над Макроном в голосовании.

Если бы выборы проходили сейчас, в первом туре в первом туре президент набрал бы 23-24% голосов, а Марин Ле Пен — 26-27%. Во втором туре Ле Пен получила бы 48% голосов, а действующий президент — 52%. Разница в четыре пункта находится в пределах погрешности. Еще в июне разрыв между кандидатами составлял 10%.

Сторонники Ле Пен, как и она сама, с воодушевлением встретили результаты последних опросов.

«Этот опрос хоть и запечатлел момент, но он показывает, что моя победа возможна», — говорила Ле Пен, комментируя исследование.

«Обладая 48% голосов во втором туре президентских выборов против Эммануэля Макрона, Марин Ле Пен подтверждает, что она способна победить в 2022 году. Все силы и добрая воля сходятся для победы!» — написал в Twitter помощник лидера «Национального объединения» Джордан Барделла.

Секрет популизма

На прошлых выборах Эммануэль Макрон, впервые выдвинувший свою кандидатуру, одержал достаточно уверенную победу над своей соперницей во втором туре — 66% против 34%. Но уже тогда выход Ле Пен во второй тур выборов был для нее своеобразным успехом, а для многих французов — неожиданностью. Ультраправые силы, в целом, не играли во Франции главных ролей, и популярность кандидатки, выступавшей за жесткую миграционную политику, выход из еврозоны и разрыв с Евросоюзом, стала свидетельством перемен в настроениях общества.

После того как в 2017 году были опубликованы результаты первого тура выборов президента, Эммануэль Макрон призвал других кандидатов призвать своих сторонников поддержать его. Однако на этот раз далеко не факт, что президент сможет снова рассчитывать на электорат других партий. В частности, опрос показал, что треть сторонников Республиканской партии проголосовали бы за Марин Ле Пен во втором туре выборов.

Аналитики, впрочем, уверены, что на сегодняшний день причиной потенциального успеха лидера «Национального объединения» являются, в первую очередь, неудачи президента, несмотря на то что и они происходят по не зависящим от него обстоятельствам. Речь идет о COVID-19. Если Франции удастся справиться с пандемией, а также минимизировать экономический урон, то и позиции Макрона будут гораздо сильнее перед выборами.

Другое дело, что та часть населения, которая в наибольшей степени ощутила на себе последствия пандемии, может сплотиться именно вокруг Марин Ле Пен, и на это есть свои причины, считают политологи. Одна из них состоит в том, что популистская риторика лидера «Национального объединения» достаточно легко привлекает недовольных граждан, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

«Электорат французских националистов традиционно достаточно четкий — это, как правило, люди, которые относятся к Lower middle class — низы среднего класса. Это не очень квалифицированные рабочие и так называемые «синие воротнички», многие частично безработные — то есть все те, кто не может воспользоваться плюсами, которые получает Франция путем интеграции. Это, скорее, те люди, которые чувствуют минусы.

Они чувствуют, что если во Францию приезжает мигрант, то ему проще найти рабочее место, потому что он готов работать за меньшие деньги. В результате белый француз чувствует, что его выталкивают с трудового рынка, отбирают его рабочее место», — добавляет эксперт.

По словам Тимофеева, политические амбиции Эммануэля Макрона, претендующего на роль одного из лидеров в Евросоюзе и на всей международной арене, также вызывает недопонимание у этого электората.

«Простые и ясные лозунги, которые дает взамен Ле Пен, требуя вернуть Франции суверенитет, наплевав на многолетнюю практику евроинтеграции, призывы сделать более суверенную экономику и т. д. — это действительно звучит привлекательно для этой группы людей, поэтому многие видят в ней такую фигуру истинного патриота Франции. Свой электорат у нее остается и на фоне происходящих трудностей, которые не добавляют Макрону очков, он, сравнивая, что в его жизни произошло при Макроне и что может произойти при Ле Пен, делает выбор в пользу Ле Пен», — отмечает эксперт.

Теракты и отсутствие альтернатив

Еще одним аспектом, который на сегодняшний день играет Марин Ле Пен на руку, стала волна терактов в Европе и во Франции в частности. Макрон на этом фронте пытается перехватить инициативу. Последние несколько месяцев президент активно ведет борьбу за принципы светского государства и строит «просвещенный ислам».

Наконец, третья причина популярности Ле Пен — расклад сил на политической арене Франции.

Предыдущие выборы президента показали запрос общества на изменения, когда кандидаты двух политических партий, десятилетиями доминировавших в местной политике, не вышли во второй тур. Речь идет о социалистах и республиканцах.

На сегодняшний день им так и не удалось вернуть свои позиции. В результате другой очевидной альтернативы, кроме Марин Ле Пен, у недовольных Макроном избирателей пока, в целом, не появилось, хотя обороты сейчас набирает партия «зеленых», отмечают аналитики.

«Наибольшие шансы выйти во второй тур остаются, как и в 2017 году, у Макрона и Ле Пен — это факт. На сегодняшний день она действительно является наиболее сильным центром притяжения всех недовольных, как избирателей крайне правых, так и многих бывших протестных избирателей левого толка. Сейчас активные поиски альтернативной третьей фигуры ведут две партии, которые менялись во власти в последние десятилетия — социалисты и республиканцы. У республиканцев есть три потенциальных кандидата. У социалистов, хотя партия в полном развале, конечно, также идут поиски фигуры, которая объединила бы остатки от партии с «зелеными», — рассказывает «Газете.Ru» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Аналитики полагают, что расклад на выборах 2017 года повторится, и французам стоит ожидать дуэль между Макроном, выступающим за глобализацию, и националисткой Ле Пен. Практически все зависит сейчас именно от того, как Франция справится с пандемией коронавируса, ведь именно кризисы подкосили предыдущих президентов и две главенствующие в прошлом партии.

«Они очень сильно растратили свой политический капитал за предыдущие два президентских срока — и республиканцы во главе с Николя Саркози, и социалисты во главе с Франсуа Олландом (бывшие президенты Франции. — «Газета.Ru»)», — отмечает Рубинский.

«Их кризис связан с тем, что они долгое время монополизировали власть, при этом существенных принципиальных улучшений в жизни французов не происходило. Зато произошел экономический кризис, усилились теракты, проблемы, связанные с нелегальной миграцией. И с точки зрения простого француза, если сравнить правого Саркози и левого Олланда, разница, в общем, была невелика. Второй момент — на первых ролях в тех партиях были люде поколения 60+, которые, в общем, уже очень много лет находились на политической сцене, и в ходе выборов 2017 года избиратели дали понять, что уже устали от этих политиков», — считает Павел Тимофеев.

Сейчас такая же угроза нависла над Макроном, причем ему приходится бороться и с экономическим кризисом, и с терроризмом. Главным козырем Макрона остается радикальный имидж его соперницы и ее партии, несмотря на попытки Ле Пен избавиться от токсичной репутации путем переименования движения. Французы в большинстве не готовы видеть крайне правых во главе государства, считают эксперты. На это указывает и тот факт, что вместе с ростом популярности Ле Пен увеличивается и рейтинг президента.

Хотя около 65% французов не одобряют действия Макрона в борьбе с пандемией, его рейтинг одобрения за последний год поднялся на десять пунктов и составил около 40%.

«С точки зрения умеренных французов, давать кредит доверия Марин Ле Пен — это все равно, что играть с огнем. Дать ей ключи от Елисейского дворца французы не готовы, потому что она все-таки слишком радикальна для многих. За ней видится шлейф партии «Национальный фронт» (предыдущее название «Национального объединения», когда партия придерживалась радикальных взглядов. — «Газета.Ru»), от которого она хоть и пытается избавиться, но, тем не менее, с учетом этого скандального шлейфа, считается, что стеклянный потолок, скорее всего, она не пробьет», — резюмирует Павел Тимофеев.