Кандидата в президенты Франции задержали за харассмент

Во Франции по обвинению в сексуальных домогательствах и моральном насилии задержан экс-кандидат в президенты страны 63-летний Франсуа Асселино, возглавляющий партию «Народный республиканский союз», пишет газета Le Point. Политик утром 3 февраля отвечал на вопросы следователей.

Расследование этого дела, как указали в издании, было запущено в мае 2020 года. Обвинения в отношении Асселино выдвинули его бывшие подчиненные. Как подчеркнул Асселино, он намерен подать встречную жалобу о клевете.

Окружение главы «Народного республиканского союза» «решительно» отвергло предъявляемые Асселино обвинения, отметив, что они «по большей части связаны с фактами, которые якобы имели место еще до их приема на работу».

Политик выражает уверенность, что таким образом ему чинят препятствия на пути к участию в предвыборной гонке в 2022 году.

О своем намерении баллотироваться Франсуа Асселено заявил во время теледебатов в апреле 2019 года. По его словам, он «полностью рассчитывает стать кандидатом на следующих президентских выборах».

Отмечается, что весной несколько человек потребовали ухода Асселино с поста председателя партии, сославшись на «наличие особых и более чем настойчивых отношений со стороны господина Асселино с сотрудниками», которые послужили «источником тяжелых психологических страданий». Тем не менее политик был утвержден в должности в ходе июльского конгресса «Народного республиканского союза».

Асселино принимал участие в выборах президента Франции в 2017 году. Тогда он выбыл после первого тура, набрав всего 0,92% голосов. В ходе президентской гонки 2017 года он занял девятое место из 11-ти.

Асселино создал «Народный республиканский союз» 25 марта 2007 года.

Партия известна как сторонница выхода Франции из Евросоюза, зоны евро и НАТО.

Об этом, в частности, говорится на сайте партии в разделе «Программа»: «…я предлагаю французам объединиться, независимо от их политических или религиозных убеждений, а также этнического или социального происхождения, чтобы восстановить свободу и демократию во Франции. Для этого необходимо, в первую очередь, юридически денонсировать европейские договоры, выйти из ЕС и евро, выйти из НАТО и вывести экономику, общественные службы и СМИ из мертвой хватки частного феодализма».

Помимо того, партия Асселино занимает антиамериканскую позицию. «Народный республиканский союз» также предлагает национализировать частные корпорации и тяжелую промышленность.

По данным Le Point, Франсуа Асселино не смог баллотироваться на президентских выборах, которые проходили в 2012 году, поскольку на тот момент у него не было достаточной спонсорской поддержки.

При этом пять лет спустя, на президентских выборах 2017 года, он все же сумел выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, получив достаточное для этого количество подписей от выборных должностных лиц.

Le Point называет политическую партию Асселино маргинальной, но в то же время обращает внимание, что для Франции «Народный республиканский союз» — это эталон киберактивизма.

Как отметил в комментарии «Газете.Ru» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ Юрий Рубинский, сама личность Асселино не так важна.

«Асселино — бывший соратник лидера политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, с которым она рассорилась и которого выгнала из своей партии. Асселино — один из крайне правых кандидатов на пост президента Франции, но у него нет никаких шансов на победу. Эта фигура совершенно второстепенная. В отношении его можно считать обвинения в сексуальных домогательствах просто деталью», — сказал эксперт.

При этом он обратил внимание, что обвинения в сексуальных домогательствах и судебные разбирательства по этим делам в последнее время участились во Франции.

Юрий Рубинский назвал такие ситуации не частными случаями, а кризисом элит, причем не только на Западе.