Белоруссия потребовала у Польши экстрадиции основателей Nexta

Следственный комитет Белоруссии направил Польше документы на экстрадицию основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича. Об этом со ссылкой на начальника международно-правового отдела ведомства Михаила Вавуло сообщает «СБ. Беларусь сегодня».

«С данной страной [Польшей] у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции», — подчеркнул белорусский чиновник.

Суд Центрального района Минска в середине осени признал канал Nexta Live и логотип канала экстремистскими материалами. По версии суда, канал публиковал призывы к массовым беспорядкам.

Путило и Протасевич были внесены белорусским КГБ в список террористов. Их обвинили также в возбуждении социальной вражды против силовиков (130 УК РБ).



16 января генеральная прокуратура Белоруссии направила в министерство юстиции Польши запрос об аресте и выдаче основателей Nexta для привлечения к уголовной ответственности.

«По нашей информации, данные граждане находятся на территории Польши, в Варшаве. В отношении Степана Путило и Романа Протасевича в рамках белорусского уголовного дела применена мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в розыск», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В начале нынешнего месяца первый замглавы МВД Белоруссии Геннадий Казакевич на встрече со студентами Минского государственного лингвистического университета обвинил Варшаву в курировании и управлении каналами Nexta и Nexta Live.

В середине сентября экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, проигравшая – по данным ЦИК – выборы Александру Лукашенко —

после очередной массовой акции протеста заявила, что оппозиция собирает данные о силовиках, которые причастны к избиениям, издевательствам и пыткам над задержанными протестующими.

По ее словам, белорусская оппозиция передает эти списки властям нескольких государств: Украины, России, Турции, стран Евросоюза и США. Спустя два дня после ее заявления Telegram-канал Nexta обнародовал данные по более тысячи местных правоохранителей.

В перечне указаны личные данные силовиков: ФИО, даты рождения, звания и отделения МВД, где служат сотрудники. Канал отметил, что информация была получена благодаря «киберпартизанам». Однако в списках не было данных о местах проживания силовиков.

В другом посте Nexta привел информацию о тех, кто, по данным канала, причастны к смерти одного из протестующих — Александра Тарайковского. Мужчина погиб на Пушкинской площади в Минске во время акции 10 августа.

Кроме того, Nexta призвал подписчиков сообщать, если ли в списках сотрудники, непричастные к задержаниям, но к этим сообщениям нужно прикладывать соответствующие доказательства.

Комментируя происходящее, Путило отмечал, что данные публикуются не для травли и оскорблений, а для того, чтобы белорусские власти понимали, что «никто не остается безнаказанным».

Протесты в Белоруссии начались в августе, после президентских выборов. Противники режима Александра Лукашенко несколько месяцев выходили на улицы с требованием его отставки и перевыборов. Акции были жестко подавлены белорусскими силовиками.