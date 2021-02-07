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В мире

«Россия отомстит»: о чем Кулеба предупредил украинцев

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МИД Украины готовится к «ответу России» на запрет трех телеканалов

Россия «отомстит» за закрытие телеканалов нардепа Тараса Козака, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, реакция Киева должна быть «зрелой». Он также призвал украинское государство и общество быть готовыми к возможному ответу РФ.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия будет мстить за закрытие президентом Владимиром Зеленским телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Его слова передает «Страна.ua».

Он подчеркнул, что сейчас власти РФ «заняты более насущными делами», но закрытие каналов «не забудут и прилетит ответ». Соответственно, добавил министр, Украина должна подойти к этому вопросу как «зрелое государство».

«Нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что, жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит», — сказал Кулеба.

Кроме того, добавил он, украинская власть работает над готовностью «государства и общества» ответить на возможную «месть России».

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на пять лет в отношении депутата фракции Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака и принадлежащего ему медиахолдинга.

Решение о санкциях было принято Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). В поддержку санкций выступили 17 членов СНБО, один воздержался, один на момент голосования был в командировке.

У каналов аннулируются лицензии и прочие разрешения, вводится запрет на пользование украинскими радиочастотами. Прекращается предоставление каналам услуг по ретрансляции программ. Кроме того, Козак не имеет права теперь распоряжаться своим имуществом, в частности — продавать его. Попавшие под санкции телеканалы назвали указ Зеленского «политической расправой над неугодными СМИ».

«Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о «невиданных ранее» успехах», — говорится в заявлении каналов.

Вскоре после этого Зеленский заявил гражданам Украины: «не читайте перед обедом продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы — если только не хотите получить на обед порцию сочной и отборной брехни».

На запрет вещания отреагировали в Евросоюзе и РФ. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что в настоящее время Европа оценивает последствия от данных ограничительных мер.

«Как предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, Евросоюз придает первостепенное значение независимости и свободе СМИ», — напомнил Стано.

В Кремле осуждают санкции против трех телеканалов на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что ограничение или запрет деятельности телеканалов не соответствует международным нормам, а также общему пониманию свободы СМИ. Он призвал ОБСЕ и другие международные организации обратить внимание на данные события.

При этом Зеленский назвал «трудным» решение о введении санкций против украинских телеканалов и объяснил его борьбой с пропагандой, мешающей стране на пути к Евросоюзу.

«Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая мешает Украине на пути к Европейскому союзу и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость – это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», – написал глава государства на своей странице в Twitter.