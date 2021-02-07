«Россия отомстит»: о чем Кулеба предупредил украинцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия будет мстить за закрытие президентом Владимиром Зеленским телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Его слова передает «Страна.ua».

Он подчеркнул, что сейчас власти РФ «заняты более насущными делами», но закрытие каналов «не забудут и прилетит ответ». Соответственно, добавил министр, Украина должна подойти к этому вопросу как «зрелое государство».

«Нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что, жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит», — сказал Кулеба.

Кроме того, добавил он, украинская власть работает над готовностью «государства и общества» ответить на возможную «месть России».

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на пять лет в отношении депутата фракции Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака и принадлежащего ему медиахолдинга.

Решение о санкциях было принято Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). В поддержку санкций выступили 17 членов СНБО, один воздержался, один на момент голосования был в командировке.

У каналов аннулируются лицензии и прочие разрешения, вводится запрет на пользование украинскими радиочастотами. Прекращается предоставление каналам услуг по ретрансляции программ. Кроме того, Козак не имеет права теперь распоряжаться своим имуществом, в частности — продавать его. Попавшие под санкции телеканалы назвали указ Зеленского «политической расправой над неугодными СМИ».

«Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о «невиданных ранее» успехах», — говорится в заявлении каналов.

Вскоре после этого Зеленский заявил гражданам Украины: «не читайте перед обедом продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы — если только не хотите получить на обед порцию сочной и отборной брехни».

На запрет вещания отреагировали в Евросоюзе и РФ. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что в настоящее время Европа оценивает последствия от данных ограничительных мер.

«Как предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, Евросоюз придает первостепенное значение независимости и свободе СМИ», — напомнил Стано.

В Кремле осуждают санкции против трех телеканалов на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что ограничение или запрет деятельности телеканалов не соответствует международным нормам, а также общему пониманию свободы СМИ. Он призвал ОБСЕ и другие международные организации обратить внимание на данные события.

При этом Зеленский назвал «трудным» решение о введении санкций против украинских телеканалов и объяснил его борьбой с пропагандой, мешающей стране на пути к Евросоюзу.

«Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая мешает Украине на пути к Европейскому союзу и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость – это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», – написал глава государства на своей странице в Twitter.