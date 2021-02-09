«Не может продолжаться бесконечно»: чем закончатся протесты в Белоруссии

Лукашенко VS оппозиция

Белорусское общество находится на грани гражданской войны, убеждены аналитики, и это та цена, которую Лукашенко уже заплатил за свой шестой президентский срок. Эксперты отмечают, что жесткое подавление протестов со стороны правоохранительных органов привело к ненависти со стороны многих граждан не только в адрес властей, но и в адрес силовиков. Сам же президент оказался в зависимом положении.

«Лукашенко может полагаться только на силовые ведомства. В Белоруссии возникла своеобразная хунта силовиков, в которой Лукашенко играет второстепенную роль, потому что силовики прекрасно понимают, что именно они отстояли его, как президента. У Лукашенко проблема с этим — раньше он мог опираться на волю народа, а сейчас нет иллюзий и власть прекрасно знает, что Лукашенко получил не 80%, а только 20-25%. Поэтому он сейчас очень озабочен тем, чтобы как-то поддержать свой шестой срок и ищет варианты легитимации», — рассказывает «Газете.Ru» доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

О способе решения этой проблемы может быть известно уже очень скоро. 11-12 февраля в Минске пройдет шестое Всебелорусское народное собрание (ВНС) — форум, в котором принимают участие представители власти, руководители и сотрудники госпредприятий, деятели науки и культуры.

По мнению эксперта, в этом году мероприятие станет ответом президента на протесты: Лукашенко, считает Суздальцев, может объявить о наделении ВНС конституционным статусом, передаче туда части президентских полномочий, чтобы в перспективе занять пост главы нового органа.

Лукашенко уже предлагал реализовать такую схему: «Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать… У нас есть Всебелорусское народное собрание».

Параллельно с этим ему необходимо удержать население страны от новых протестов. Хотя сейчас волна митингов прекратилась, аналитики уверены, что она возобновится с новой силой весной, 25 марта, в День Воли — неофициальный день независимости Белоруссии. И, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец, весенняя волна протестов может оказаться более радикальной.

Подготовка к весенним протестам уже ведется путем тотального подавления протестных настроений, политических преследований, арестов, новых уголовных дел и приговоров. Несмотря на то, что властям удалось устранить политических конкурентов и лидеров оппозиции, протесты все равно возобновятся, уверены аналитики.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская по-прежнему находится в Литве, ее супруг Сергей девятый месяц пребывает в СИЗО. Тихановская проводила встречи с руководством Евросоюза, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими европейскими лидерами, которые оказывают ей поддержку.

Свою деятельность продолжают в Варшаве Координационный совет оппозиции и Народное антикризисное управление (НАУ) под руководством оппозиционера Павла Латушко. Однако большинство лидеров белорусской оппозиции находятся в под арестом. В отношении многих из них, в том числе и Тихановской, возбуждены дела о создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти. 17 февраля начнется судебный процесс над Виктором Бабарико, которого во время избирательной кампании называли главным оппонентом Лукашенко среди всех кандидатов в президенты.

Однако, как отмечает Дмитрий Болкунец, той части оппозиции, находящейся за рубежом, все же удалось нанести удар по позициям властей, но не путем влияния на общество, а благодаря контактам с руководством ЕС и США.

«Конечно, оппозиция находящаяся в эмиграции, дергает Лукашенко за усы, и делает это достаточно жестко, потому что его раздражает, когда вводят санкции против его окружения и против него самого.

Когда у него забрали игрушку — чемпионат мира по хоккею — он очень взбесился по этому поводу. Очевидно, что это очень подтачивает режим и его авторитет. Все понимают, что с этим человеком никакого будущего не будет — это понятно и для чиновников и для бизнеса, с которыми Лукашенко работает. Все ждут, когда он уйдет, неизвестно, когда это будет, но все понимают, что это произойдет», — уверен эксперт.

Лукашенко VS Запад

Президент Александр Лукашенко снова оказался в практически полной изоляции на мировой арене. Его не признают Евросоюз и США, в отношении нескольких десятков белорусских чиновников и глав силовых ведомств были введены санкции. Решение о проведении чемпионата мира по хоккею в Минске было отменено Международной федерацией хоккея на льду. Основная поддержка, которую президент республики сейчас получает на мировой арене идет из Москвы. Российское руководство проводит встречи на высшем уровне с Минском и продолжает поддерживать власти страны выделением кредитов.

Впрочем, говоря о том, насколько эффективны действия Запада в отношении белорусского лидера, аналитики отмечают, что несмотря на те меры, к которым прибегает ЕС, Лукашенко, на деле, выгоден ему.

«Даже экономические меры против Лукашенко носят декоративный характер — это ответ либеральной общественности Европы. На самом деле, Лукашенко Западу нужен — это оружие против России, потому что за 26 лет он не сделал ни одного шага в строну Москвы и это оружие Россия еще и само оплачивает. Пока Лукашенко у власти, не будет никакой интеграции и Союзного государства», — подчеркивает Суздальцев.

«Стратегия Запада повлияла отчасти на его ситуацию, можно сказать, ему подрезали крылышки. При этом Запад, хотя и вводит достаточно жесткие санкции и не признает Лукашенко, по-прежнему воспринимает его как инструмент противостояния с Россией и инструмент давления на Россию. Они понимают, что Лукашенко умеет огрызаться, и они понимают, что при определенных обстоятельствах он может еще сыграть какую-то пользу для того, чтобы, например, вставить какие-то палки в колеса России. Я не исключаю, что в какой-то момент Лукашенко вновь сыграет антироссийскую комбинацию, если ему за это пообещают какой-то бонус», — отмечает Дмитрий Болкунец.

При этом эксперт также не исключает, что рано или поздно поддержка России также прекратится, поскольку в белорусском обществе она была воспринята крайне негативно.

«Россия подорвала свою репутацию среди белорусского населения, поддержав Лукашенко и сделав на него ставку. В итоге Кремль отвернул от себя часть даже пророссийски-настроенного электората. Многие белорусы считают это предательством со стороны России», — отмечает политолог.

Лукашенко VS белорусы

На протяжении последних шести месяцев в Белоруссии постоянно появляются новые уголовные дела в отношении протестующих. По данным правозащитного центра «Весна» политзаключенными признаны 228 человек. С начала предвыборной кампании в стране заведено более 1800 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников протеста. За все время протестов были задержаны, по данным правозащитников, более 25 тыс. человек, многие из которых получили травмы при задержании, несколько человек погибли.

Британская правозащитная организация Amnesty International утверждает, что белорусские правоохранители избивали, пытали и подвергали сексуальному насилию задержанных на протестах. Об этом же сообщал российский «Комитет против пыток». Александр Лукашенко отрицает пытки со стороны силовиков.

Несмотря на то, что главная цель протестного движения так и не выполнена, аналитики убеждены, что наибольшие потери со стратегической точки зрения понесла именно власть. У республики попросту нет ни единого варианта развития в экономическом смысле.

«Как жить в стране, как развиваться и получать инвестиции? Только Россия и будет поддерживать этот внутренний концлагерь, а больше никто», — отмечает Суздальцев.

По мнению экспертов, шестой президентский срок Александра Лукашенко станет для него последним, и далеко не факт, что полномочия президента не будут прекращены досрочно.

«Это не может продолжаться бесконечно. Малейшая ошибка Лукашенко и ситуация мгновенно взорвется, чтобы ее как-то держать под контролем, надо постоянно кого-то сажать, арестовывать, избивать, а лучше убивать. Заниматься такими делами в центре Европы бесконечно невозможно, причем, опираясь на Россию. Лукашенко никуда уходить не собирается, он дальше собирается заниматься террором собственного народа. Если власти не пересажают еще 10-15 тыс. жителей Минска, а они к этому стремятся, то в марте будет весеннее наступление, и что делать с ним? Люди уже научены опытом, они не будут ходить по кругу», — отмечает Андрей Суздальцев.

«Устойчивость режима очень шаткая, она не позволяет ему сформировать политику на ближайший даже краткосрочный период. Для Лукашенко сейчас тактика — день продержаться, ночь простоять — именно в такой парадигме живет он и его окружение. Они перебиваются мелкими успехами по подавлению протестов. <…> Абсолютное большинство даже среди руководства страны имеет альтернативные точки зрения на развитие республики, в том числе, и среди силового блока. Поэтому он стратегически бесспорно проиграл, но время его ухода просто будет затянуто во времени. Лукашенко не досидит [шестой срок], у него нет для этого возможностей. Для него единственный выход спасти себя физически и свою семью — уйти и уехать из страны», — считает Дмитрий Болкунец.