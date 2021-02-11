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«Будем воевать, если потребуется»: Байден о стратегии Пентагона

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Байден назвал принципы военной стратегии Пентагона

Президент США Джо Байден предупредил, что не будет колебаться при использовании силы для защиты американских интересов. Однако, по его словам, военная сила должна быть крайней мерой, а не первым выбором. Задача минобороны США заключается в сдерживании агрессии врагов Америки, подчеркнул глава Белого дома.

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В ходе посещения Пентагона президент США Джозеф Байден сообщил о принципах военной стратегии Вашингтона. Его слова передает ТАСС.

«Центральная и неотъемлемая миссия Пентагона заключается в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны врагов Америки», — заявил Байден.

По словам главы Белого дома, он не будет колебаться, применяя военную силу для защиты американских интересов. «Если потребуется, [будем] вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности», — добавил Байден.

Он также подчеркнул, что силовой ответ должен применяться в крайнем случае.

По словам американского президента, в Пентагоне создается новая рабочая группа, которая займется вырабатыванием «подхода правительства к Китаю», партийным консенсусом и согласованием позиций с союзниками Соединенных Штатов.

Байден добавил, что Америке необходимо отвечать на вызовы со стороны КНР. Наконец, отметил глава государства, глава минобороны США Ллойд Остин вместе с экспертами изучит американскую стратегию и оперативные концепции.

В декабре Джо Байден заявил, что намерен использовать многосторонний подход, определяя политику в отношении Исламской республики Иран, Китайской Народной Республики и Российской Федерации. В первую очередь президент США коснулся ядерной программы Ирана. По его словам, необходимо вернуть Евросоюз на сторону Америки. «Мы не можем позволить Ирану получить в свое распоряжение ядерное оружие. Я знаю наверняка одно — в одиночку этого нам не добиться», — подчеркивал он.

Демократ отметил, что союзники нужны Штатам также для решения вопросов с Россией, КНР и рядом других государств.

Предыдущий президент США Дональд Трамп поступил опрометчиво, разорвав ядерную сделку с Тегераном, утверждал Байден. Он также добавлял, что не намерен наказывать Китай из-за «попустительского отношения к COVID-19». «Дело <…> в том, чтобы настаивать на соблюдении ими установленных международных норм. Если вы будете играть по правилам, мы будем играть с вами, если нет, то не будем», — сказал он.

Байден еще в октябре назвал самой большой внешнеполитической угрозой Америки Россию. «Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия», — ответил он на вопрос телеведущей.

Китай, по мнению главы Белого дома, является наиболее важным конкурентом для США. Он добавил, что именно от подхода Вашингтона зависит, останутся ли КНР и Соединенные Штаты конкурентами или же «это перерастет в более серьезное соперничество в плане соотношения сил».

В вопросе союзов Байден считает важным продолжать развитие и укрепление НАТО. В ноябре генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг поблагодарил Байдена за его приверженность атлантическому курсу и заявил, что существование НАТО является основой коллективной безопасности в самых разных регионах планеты. Тем не менее, хотя шаги и слова Байдена далеки от пацифизма, он решил продлить истекающий договор СНВ-3, направленный на взаимное сокращение ядерных арсеналов России и Америки.