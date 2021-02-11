«Будем воевать, если потребуется»: Байден о стратегии Пентагона

В ходе посещения Пентагона президент США Джозеф Байден сообщил о принципах военной стратегии Вашингтона. Его слова передает ТАСС.

«Центральная и неотъемлемая миссия Пентагона заключается в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны врагов Америки», — заявил Байден.

По словам главы Белого дома, он не будет колебаться, применяя военную силу для защиты американских интересов. «Если потребуется, [будем] вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности», — добавил Байден.

Он также подчеркнул, что силовой ответ должен применяться в крайнем случае.

По словам американского президента, в Пентагоне создается новая рабочая группа, которая займется вырабатыванием «подхода правительства к Китаю», партийным консенсусом и согласованием позиций с союзниками Соединенных Штатов.

Байден добавил, что Америке необходимо отвечать на вызовы со стороны КНР. Наконец, отметил глава государства, глава минобороны США Ллойд Остин вместе с экспертами изучит американскую стратегию и оперативные концепции.

В декабре Джо Байден заявил, что намерен использовать многосторонний подход, определяя политику в отношении Исламской республики Иран, Китайской Народной Республики и Российской Федерации. В первую очередь президент США коснулся ядерной программы Ирана. По его словам, необходимо вернуть Евросоюз на сторону Америки. «Мы не можем позволить Ирану получить в свое распоряжение ядерное оружие. Я знаю наверняка одно — в одиночку этого нам не добиться», — подчеркивал он.

Демократ отметил, что союзники нужны Штатам также для решения вопросов с Россией, КНР и рядом других государств.

Предыдущий президент США Дональд Трамп поступил опрометчиво, разорвав ядерную сделку с Тегераном, утверждал Байден. Он также добавлял, что не намерен наказывать Китай из-за «попустительского отношения к COVID-19». «Дело <…> в том, чтобы настаивать на соблюдении ими установленных международных норм. Если вы будете играть по правилам, мы будем играть с вами, если нет, то не будем», — сказал он.

Байден еще в октябре назвал самой большой внешнеполитической угрозой Америки Россию. «Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия», — ответил он на вопрос телеведущей.

Китай, по мнению главы Белого дома, является наиболее важным конкурентом для США. Он добавил, что именно от подхода Вашингтона зависит, останутся ли КНР и Соединенные Штаты конкурентами или же «это перерастет в более серьезное соперничество в плане соотношения сил».

В вопросе союзов Байден считает важным продолжать развитие и укрепление НАТО. В ноябре генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг поблагодарил Байдена за его приверженность атлантическому курсу и заявил, что существование НАТО является основой коллективной безопасности в самых разных регионах планеты. Тем не менее, хотя шаги и слова Байдена далеки от пацифизма, он решил продлить истекающий договор СНВ-3, направленный на взаимное сокращение ядерных арсеналов России и Америки.