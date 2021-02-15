«Временные трудности»: в Белоруссии рассказали об отношениях с Европой

Отношения Белоруссии и Евросоюза не прекращались, несмотря на напряженность, заявил в интервью РБК министр иностранных дел РБ Владимир Макей.

«Я не соглашусь с вами, что мы остались одни только вместе с Россией и другие контакты во внешнеполитической сфере у нас напрочь отсутствуют. <...> Рано или поздно придет осознание того, что Беларусь имеет важное значение в том числе для Европейского союза», — считает он.

По словам дипломата, у Минска сохранились нормальные отношения со «странами дальней дуги» — Китаем, Пакистаном и прочими.

Кроме того, отметил министр, за минувший год внешнеэкономический товарооборот Белоруссии вырос — как минимум с 10 партнерами. Говорить о том, что РБ осталась только вместе с Россией он бы не стал.

Макей выразил мнение, что трудности в диалоге с Евросоюзом временные, так как вскоре Брюссель будет прислушиваться к официальной позиции, а не только к оппонентам действующей власти.

При этом наладить белорусско-европейские отношения получится и при Александр Лукашенко, считает он, поскольку именно при действующей власти были «достигнуты все позитивные моменты» в отношениях Минска и ЕС.

11 февраля белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что главным экономическим партнером Белоруссии является Россия. При этом для страны также важны экономические отношения с Китаем и ЕС — смысла в отказе от многовекторной внешней политики для Минска нет.

«Подтверждение особого значения российско-белорусских отношений в этой системе многовекторности четко проявилось в свете последних событий — содействие Российской Федерации имело для нас важнейшее значение», — подчеркнул Лукашенко.

В декабре 2020 года посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Запад пытается расколоть белорусское общество, оторвав молодежь, интеллигенцию и предприятия от действующей власти. По его словам, страны Евросоюза «показывают предельно жесткие отношения» и эмоционально оценивают ситуацию в Белоруссии.

«Глобальная задача — отрыв Белоруссии от России — не сдана в утиль. Она, может быть, чуть отложена, но о ней помнят», — сказал Мезенцев.

При этом о Белоруссии не забывают США — хотя целых 12 лет американо-белорусские отношения были заморожены. В декабре американский Сенат единогласно утвердил на должность нового посла в Минске кандидатуру Джули Фишер — опытного дипломата, построившую карьеру на работе со странами бывшего СССР. Когда Вашингтон в 2006 году ввел санкции против Минска из-за обвинений в нарушении прав человека, стороны начали сокращать штат посольств, а в 2008-м отозвали своих послов. Миссии в обеих странах возглавляли временные поверенные.

Штаты отказались признавать законными итоги президентских выборов в Белоруссии в 2020 году, согласно которым президентом вновь стал Александр Лукашенко. Госсекретарь Майк Помпео, посетивший за несколько месяцев до начала массовых акций протеста Минск, пригрозил белорусскому главе санкциями. В День независимости США, 4 июля,

Лукашенко поздравил 45-го президента США Дональда Трампа с праздником и подчеркнул, что для Белоруссии крайне важно выстраивать отношения с Вашингтоном «на основании общих ценностей и приоритетов».

Он также напомнил, что День независимости Республики Беларусь приходится на 3 июля, и выразил надежду на укрепление сотрудничества, в том числе и экономического. Лукашенко добавил, что выстраивание прочных отношений с США — одна из целей внешней политики Минска.

Ранее Помпео призывал Белоруссию расширить доступ к своему рынку для американских компаний и провести реформы. По словам главы Госдепа, это поможет Минску «полностью раскрыть свой торговый и инвестиционный потенциал». «Мы с нетерпением ждем продолжения укрепления нашего партнерства», — добавил тогда американский госсекретарь.