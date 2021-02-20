«Москва не удержала Украину»: Кулеба рассказал о европейском будущем страны

«Москва не удержала Украину в сфере своего влияния. Напротив, навсегда потеряла ее», — заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении в честь годовщины «евромайдана», передает РИА «Новости».

В Киеве отмечают седьмую годовщину событий «евромайдана», фактически начавшегося за несколько месяцев до самой даты государственного переворота. В ноябре 2013 года правительство Украины приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Уже зимой 2014-го акции протеста приняли резко антипрезидентский и антиправительственный характер, что в конечном итоге привело в феврале 2014 года к смене государственной власти.

Тогдашний президент Украины Виктор Янукович был вынужден уехать из страны, к власти пришел ориентированный на Запад Петр Порошенко. При нем Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим, который, впрочем, не дает украинцам права на работу в странах ЕС. В основном, он действует и распространяется на туристические, деловые и служебные поездки, а также в целях посетить родственников и друзей.

Также Украина получила квоты на беспошлинный экспорт в ЕС агропродовольственной продукции по группам товаров: мед, сахар, крупы и мука, обработанный крахмал, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, яйца, кукуруза, мясо птицы, обработанная продукция из зерновых и крахмал.

В этой связи экс-министр транспорта и связи, депутат Рады Виктор Бондарь заявил, что Евроcоюз «надурил» Украину.

«Европа нас надурила по экономическим соглашениям. Они нам дали квоты на поставку наших товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца каждый год», — заявил он.

По его словам, евробюрократы «не дают Украине возможности создать высокотехнологичные отрасли» в производстве. В результате Киеву гораздо труднее конкурировать со странами Европы в экономической сфере.

По мнению депутата Рады Андрея Деркача, Запад должен Украине огромные суммы, которые выводились на фоне якобы проведения реформ, требуемых Америкой и Евросоюзом.

«Всего 13 миллиардов наших денег выведено и работает в юрисдикции США. Сейчас украинские власти клянчат у Международного валютного фонда $3 млрд и $600 млн у этого, с позволения сказать, [верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Борреля Жозепа», — посетовал парламентарий.

Европа, по его мнению, превратила Украину в колонию, закрыв в стране предприятия и сбывая свои товары на украинском рынке.

Боррель, в свою очередь, заявлял, что ЕС — не банкомат и благотворительностью в пользу Украины заниматься не будет. На это он указывал в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Если же говорить о членстве в НАТО, которым Украина пока тоже не может похвастаться, стоит напомнить, что в начале февраля Зеленский обратился к своему американскому коллеге Джо Байдену с соответствующим вопросом: «Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО?», — спросил украинский лидер в эфире HBO.

Глава Украины считает, что, если его страна станет полноценным членом Североатлантического альянса, то сможет «вернуть» потерянные территории и противостоять России. «Если бы Украина была в НАТО, то не было бы эскалации на востоке Украины. <…> НАТО — это мощный сигнал всем, когда говорят: Украина наша или Украина не наша», — уверен Зеленский.

Пункт о стремлении Киева получить членство в альянсе и ЕС закрепили в законе о нацбезопасности Украины. Сейчас Украина является партнером расширенных возможностей Североатлантического альянса. Такой статус предполагает более тесное сотрудничество страны с военно-политическим блоком.

Например, страны-участницы союза могут помочь Украине проводить реформы в армии, сфере безопасности, усиления гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией.

Вместе с тем такой статус не имеет ничего общего с полноправным членством в НАТО — он не связан с размещением вооруженного контингента, а также с непосредственной военной помощью при какой-либо агрессии извне.

Член комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина уверена, что Украина нужна Западу «лишь как минное поле на границе с Россией». Так она прокомментировала озвученное ранее признание Кулебы, что он ожидает «драйв и рок-н-ролл» при новой администрации избранного президента США Джо Байдена.

«Очередной сеанс геополитических танцев с Вашингтоном станет для Украины не «рок-н-ролом», а пляской святого Витта, Dance Macabre, известной во времена средневековых эпидемий чумы», — добавила она.