«Мы проиграли»: Тихановская признала поражение оппозиции в Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что противники нынешнего президента страны Александра Лукашенко проиграли. Тем не менее оппозиция не намерена на этом заканчивать свою деятельность. В интервью швейцарской газете Le Temps Тихановская рассказала о создании структур для продолжения действий в будущем и принимаемых для этого организационных мерах.

«Я должна признать, что мы проиграли улицу», — сказала она.

В качестве причины глава оппозиции республики назвала «отсутствие средств для борьбы с насилием режима против манифестантов». «У них [служб правопорядка Белоруссии] есть оружие, у них есть сила, поэтому на настоящий момент — да, как представляется, мы проиграли», — пояснила она. Тихановская уехала из Белоруссии в августе и за это время ни разу не возвращалась в свою страну.

Тем не менее она считает, что понимает народ. «Белорусы устали», «они боятся», — заявила она.

«Но сегодня мы строим структуры для завтрашней борьбы. Мы работаем над тем, чтобы связать различные инициативы оппозиции, которые возникли почти повсюду: врачи, учителя, силы полиции», — сообщила она иностранному изданию.

Тихановская заверила, что основная мысль стратегии на будущее — «лучше организоваться, оказывать постоянное давление на режим — до того момента, когда люди вновь будут готовы выйти на улицу, возможно, весной».

Она добавила, что «возвращение к демократии займет больше времени, чем предусматривалось».

«В Белоруссии люди хотят видеть свет в конце туннеля, думать о дне, когда все станет хорошо. Поскольку они рассчитывали на быстрое решение, то сейчас они ждут фантастического плана, мессию, который им скажет: «Завтра мы выйдем на улицу, а послезавтра [президент Александр] Лукашенко уйдет», — предположила политик.

Но в настоящее время это, по ее словам, несбыточные планы, потому что «такого плана не существует, и никто не может предвидеть того, что произойдет». Поэтому сейчас, считает Тихановская, нужно «обдумать с народом видение будущего».

Тем временем белорусский политолог Алексей Дзермант в комментарии «НьюИнформ» отметил, что протестная активность в республике действительно пошла на спад. «В оппозиционной среде сейчас царит уныние, о чем говорит не только Тихановская, но и говорят аналитики. Они оценивают состояние протестов достаточно адекватно, это все — всего лишь констатация факта», — сказал специалист.

Политолог также отметил, что оппозиция не оставляет надежду на то, что произойдет «какой-то коллапс» весной. «Они рассчитывают на очередную волну протеста, поэтому пытаются внести санкции и расколоть российско-белорусские отношения. Оппозиция проводит социологические опросы, причем непонятно как, дистанционно, и заявляет, что из-за поддержки российским руководством белорусского падает популярность российско-белорусской интеграции, — подчеркнул политолог.

Дзермант при этом напомнил, что президент Александр «Лукашенко приводил совершенно противоположные данные, исходя из социального опроса, говоря о том, что 70% белорусов поддерживает интеграцию с Россией». «То есть идет внутренняя борьба в стране, оппозиционеры давят с помощью различных манипуляций извне», — считает собеседник издания, добавив, что сомневается в продолжении протестного движения даже весной.

По его словам, «у людей уже спадает вера в эти мероприятия, они видят, кто за этим стоит».

Тем не менее Тихановская продолжает гнуть свою линию против действующих властей РБ. Ранее она заявила, что разочарована той реакцией, которая была со стороны международного сообщества на события в республике. Поэтому она призвала европейских чиновников ввести дополнительные санкции против своей страны.

«Тот факт, что международное сообщество не признало Лукашенко как легитимного победителя [президентских выборов], был очень важен. Они продемонстрировали поддержку, но не хотели решать проблему», — отметила она.

Вместе с тем санкции Европейского союза в отношении Белоруссии Тихановская назвала «насмешкой», потому что под ограничения попали «только 90 человек».