Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

В мире

close

«Не рубите сук»: в Австрии призвали подумать, прежде чем «наказывать» Россию

Прослушать новость
Остановить прослушивание

МИД Австрии предостерег ЕС от «чрезмерных санкций» против России

В Австрии считают, что санкции должны быть юридически оправданы. Министр иностранных дел этой страны указал, что с Россией необходимо налаживать диалог там, где это возможно. В понедельник, 22 февраля, главы МИД стран ЕС будут обсуждать, как реагировать на ситуацию вокруг блогера Алексея Навального.

Скопировать ссылку

Глава МИД Австрии Александер Шелленберг призвал европейские власти не «рубить сук, на котором ЕС сам сидит», когда союзные государства будут решать вопрос введения дополнительных санкций в отношении России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом министр сказал в интервью изданию Welt am Sonntag.

Такое заявление он сделал в преддверии встречи глав МИД стран Евросоюза. На нем они обсудят «соразмерную реакцию» на ситуацию вокруг Навального.

Ожидается, что дипломаты попросят Европейскую службу внешних связей (EEAS) представить список как физических, так и юридических лиц, в отношении которых планируют ввести санкции в виде заморозки активов и запрета на въезд в страны международного сообщества.

Шелленберг отметил, что Австрия не отказывается от санкций, но вместе с тем предостерегает от чрезмерной реакции. «Сюда относятся целенаправленные меры против отдельных лиц в рамках недавно созданного режима санкций за нарушения прав человека. Я ожидаю, что их поддержит подавляющее большинство», — сказал он.

Чиновник считает, что санкционный список должен быть «грамотным с политической точки зрения и надежным — с юридической».

Австрийский министр подчеркнул, что Брюсселю не следует отказываться от диалога с Россией. «Обозначение границ там, где это необходимо, и диалог там, где это возможно», — объяснил свою позицию Шелленберг.

Что касается России, политик обратил внимание, что ЕС должен вести такую политику, чтобы европейские власти были и в диалоге с Москвой и могли выразить в случае необходимости свое несогласие с теми или иными действиями российской стороны. «Россия — это реальность по соседству с нами», — отметил министр.

Ранее дипломатический источник ТАСС сообщил, что некоторые страны сообщества уже внесли в Европейский совет предложения об антироссийских санкциях «в связи с нарушениями прав человека и по делу Навального».

О том, что санкции могут стать вопросом рассмотрения глав МИД союза, говорил еще главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Об этом он заявил после визита в Москву в начале февраля. В частности, чиновник сообщил, что сам их может инициировать.

По его словам, сначала вопрос отношений с Россией будет обсуждаться в понедельник, 22 февраля, а потом в марте на саммите. «На этих встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам. Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», — приводит слова Боррель РБК.

Стоит отметить, что ранее среди европейских политиков звучали предложения ввести санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Именно такой вид ограничений и станет основным вопросом встречи глав дипломатии стран Европы. Австрия и Германия, энергетические компании которых являются партнерами «Газпрома» в этом проекте, выступают против санкций в отношении трубопровода.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что отношения ЕС и России практически сошли на нет. Если европейцы и общаются с Москвой, то только когда это необходимо ЕС.

Лавров также обращал внимание, что антироссийские санкции принимают уже без какой-либо цели, а чтобы просто не оставить российские власти «безнаказанными».

Поводом для нынешнего обострения отношений стало предполагаемое «отравление Навального» и изменение приговора по делу »Ив Роше» после того, как он вернулся в Россию после лечения в Германии. Оппозиционеру изменили условный срок на реальный.