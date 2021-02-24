«Санкции против власти»: Грузия тонет в политическом кризисе

Поводом для ареста Ники Мелии послужило дело о беспорядках у стен парламента Грузии летом 2019 года. Депутата обвиняют в организации массовых протестов, которые завершились попыткой штурма здания законодательного органа. Тогда оппозиционера выпустили под залог и обязали носить электронный браслет.

Однако залог в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) Ника Мелия платить отказался, да и браслет демонстративно выбросил на акции протеста осенью 2020 года. В итоге Тбилисский суд санкционировал его задержание, что и сделали представители полиции. 23 февраля в офис «Единого национального движения» прорвались силы спецназа, использовав слезоточивый газ для разгона сторонников Мелии, пытавшихся помешать его аресту.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник МГИМО Вадим Муханов, задержание Мелии неразрывно связано с политическим кризисом в Грузии.

«Властям важно потихоньку решать свои тактические задачи по успокоению ситуации, изолируя политических лидеров оппозиции. Действия против него ожидаемо вызывали острую реакцию со стороны оппозиционных партий. В целом решение властей в отношении Мелии говорит о том, что они готовы к дальнейшей конфронтации со своими оппонентами», — считает эксперт.

При этом вторым шагом властей в этом направлении стала замена премьер-министра Георгия Гахария на Ираклия Гарибашвили, продолжил Муханов. По его мнению, отставка экс-премьера связана с тем, что он позволил себе публично усомниться в правильности курса правительства и правящей партии «Грузинская мечта».

«Вместо него был возвращен Гарибашвили, зарекомендовавший себя как ответственный исполнитель решений «Грузинской мечты» и ее бывшего лидера Бидзины Иванишвили. Новый премьер-министр — стопроцентная креатура Иванишвили, поэтому этот шаг можно интерпретировать как назначение человека, которому оказывается тотальное доверие со стороны правящей партии за его исполнительность и лояльность», — отметил эксперт.

Негативный фон

Политический конфликт между властью и оппозицией в Грузии продолжается с осени прошлого года, после победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах. Оппозиция итоги голосования признавать отказалась, назвав результаты сфальсифицированными и спровоцировав протестные волнения.

С точки зрения профессора Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе, на самом деле политического кризиса не было до момента ареста Мелии и сложно объяснить, почему власти пошли на это.

«Правящая партия была в выигрышном положении, они переиграли оппозицию практически по всем пунктам после выборов и, вероятно, могли остаться на третий срок. Начав преследование Мелии они совершили большую ошибку, сама форма его задержания была вопиющей», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Задержание оппозиционера, активного участника протестных акций, уже привело к нескольким негативным факторам. Во-первых, в центре Тбилиси собралась демонстрация сторонников «Единого национального движения», а также других оппозиционных партий, потребовавших освобождения Мелии и других политических заключенных.

Сегодня, 24 февраля, новый митинг собирается у стен 12-й тюрьмы Рустави, где находится арестованный депутат. Организаторы акции обещают протестовать до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Во-вторых, западные партнеры Грузии начали высказывать определенную обеспокоенность ситуацией в стране.

К примеру, в Госдепе призвали все стороны конфликта проявить сдержанность и не допустить эскалации напряженности или насилия.

«Мы призываем власти Грузии действовать в соответствии с их евроатлантическими устремлениями и подтверждать свою приверженность принципам демократии, свободы личности и верховенства закона, гарантируя, что судебная <...> система свободна от политической предвзятости», — говорится в сообщении ведомства.

Более того, в Госдепе отметили, что действия властей Грузии в отношении Мелии и других оппозиционеров, идут вразрез с евроатлантическими устремлениями Тбилиси, в частности с планом по присоединению к НАТО.

Депутат от ЕНД Хатии Деканоидзе заявила, что международный отклик на арест лидера оппозиционной партии — крайне тяжелый момент для «Грузинской мечты». По ее словам, грузинская оппозиция провела встречу с западными послами, обсудив с ними арест Мелии.

«Мелия должен быть немедленно освобожден, а затем они должны поговорить о досрочных, внеочередных выборах. В противном случае вообще нет смысла обсуждать другие вопросы, мы передали это послам, когда вчера оппозиция с ними встречалась», — указала Деканоидзе.

Она также добавила, что на встрече обсуждался вопрос возможных санкций против сотрудников правоохранительных органов Грузии, препятствующих верховенству закона и демократии.

По мнению Вадима Муханова, говорить о каких-то санкциях со стороны Запада в отношении Грузии в ближнесрочной перспективе не приходится. Для США и Евросоюза нынешняя грузинская политическая элита является достаточно близкой, поскольку она ориентирована на Запад.

«Появление ограничительных мер выглядит маловероятным. Угроза санкций со стороны оппозиции, скорее, просто стиль нынешней политической риторики. Кроме того, говорить о санкциях не стоит, потому что Запад неоднократно пытался выступить посредником в решении политического кризиса в Грузии. Они желают усадить стороны за стол переговоров, но пока у них это не получается», — отметил эксперт.

Продолжение конфликта

Формальные заявления о готовности к диалогу в данный момент звучат с обеих сторон. Сесть за стол переговоров предложил новый премьер Гарибашвили, а также представитель ЕНД Саломе Самадашвили.

Однако оппозиция запуск диалога связывает со встречными шагами власти — освобождением политзаключенных и проведением досрочных выборов.

Если рассматривать ситуацию с новыми парламентскими выборами, то тут власти уже не раз дали однозначный ответ. Тот же Гарибашвили выступая в парламенте объявил, что этот вопрос закрыт и не будет частью диалога с оппозицией.

«Мы объявляем категорический отказ любым переговорам на тему досрочных выборов. Этот вопрос закрыт, и этот вопрос не рассматривается», — подчеркивал премьер.

По мнению Торнике Шарашенидзе, скорее всего, правящей партии придется выпустить депутата, иначе Запад не перестанет давить на власти Грузии. Вряд ли дело дойдет до санкций, хотя если власти допустят какую-либо грубую ошибку — ничего нельзя исключать.

«Давление Запада — это не то, что власти могут себе позволить. Тем более, что в стране продолжается экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса. По логике, в Грузии вполне можно ожидать проведения досрочных парламентских выборов, потому что без этого власти будет очень трудно выйти из кризиса», — считает эксперт.

В то же время Вадим Муханов уверен, что грузинские власти вряд ли пойдут на новые досрочные выборы, поскольку этим шагом они дискредитируют себя как легитимную силу. По его словам, оппозиция не может переломить ситуацию в свою пользу. Но арест Мелии, возможно, изменит текущее положение вещей.

«Последние события, скорее всего, приведут лишь к углублению нынешнего внутриполитического кризиса в Грузии. И говорить об успокоении ситуации в ближнесрочной перспективе не приходится. Более того, в стране наступает сезон политической активности, так как зима заканчивается и в Грузии вновь будет рост антиправительственных выступлений», — резюмировал эксперт.