Украина объявила о планах восстановления контроля над границей с Россией

Данный пункт внесли в Стратегию интегрированного управления границами на период до 2025 года. «Задача 5. Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областях после возобновления контроля над ними», — указано в распоряжении.

Эта задача, согласно документу, предполагает планирование мероприятий, направленных на возобновление охраны властями страны украинско-российского участка госграницы в пределах самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Помимо того, в документе обозначена задача по совершенствованию системы охраны границы вне пунктов пропуска. В этих целях планируется провести оптимизацию структуры подразделений погранслужбы, перераспределить ресурсы, обеспечить развитие подразделений быстрого реагирования, усовершенствовать системы наблюдения, в частности те, в которых используются беспилотники.

По данным «Укринформ», главная цель данной стратегии заключается в готовности и способности охранять в рамках украинских границ внешние границы Евросоюза после получения страной полноправного членства в ЕС.

Украинская Стратегия интегрированного управления границами до 2025 года была принята 24 июля 2019 года. Она должна согласовываться со Стратегией нацбезопасности, которую президент Украины Владимир Зеленский утвердил в сентябре прошлого года.

Стратегию интегрированного управления границами приняли во исполнение обязательств Украины по имплементации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом для обеспечения развития внешнеэкономических связей и международной торговли, содействия перемещению лиц и товаров через госграницу и надлежащей ее защищенности.

Несколькими днями ранее министерство иностранных дел Украины выступило с призывом к международному сообществу усилить политическое и санкционное давление на Россию в связи с ее «агрессивными действиями» в Донбассе и в Крыму.

«Агрессия Российской Федерации против Украины кардинально изменила геополитическую ситуацию в Европе и во всем мире. Авторитет международного права и вся система европейской и мировой безопасности серьезно подорваны», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Украинские дипломаты призвали Москву «прекратить агрессию», вернуться в пространство международного права и «освободить временно оккупированные территории». В документе подчеркивается, что в Донбассе и Крыму якобы системно грубо нарушаются права человека.

При этом Россия неоднократно отмечала, что она не является стороной конфликта в Донбассе.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. С тех пор до нынешнего времени там ведутся боевые действия между ВС и силовыми структурами Украины с одной стороны и вооруженными формированиями ополченцев — с другой.

Как утверждают в Киеве, позицию которого разделяют некоторые страны Запада, в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР участвуют российские военные, хотя Москва регулярно отвергает эти обвинения.

Через некоторое время после того, как был начат конфликт, бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко принял Закон об особом статусе Донбасса, предполагающий введение особого статуса управления в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) после того, как оттуда окончательно будут выведены войска, а на неподконтрольных сейчас Киеву территориях пройдут выборы в местные органы власти.

Порядок действий регламентирован «формулой Штайнмайера», одобренной Киевом в октябре 2019 года одобрил Киев. Согласно ей, особый порядок самоуправления в ДНР и ЛНР введут на временной основе после проведения выборов, а после того, как независимость голосования оценит ОБСЕ, он будет установлен на постоянной.