«Он не был образцовым коммунистом»: современники рассказывают о Горбачеве

«Отец» перестройки Михаил Горбачев — фигура весьма неоднозначная и часто критикуемая. В его политике были как глобальные достижения, так и досадные ошибки. Главным образом он ассоциируется именно с перестройкой — реформой политической системы, которая началась в Советском Союзе в середине 1980-х годов.

Страна начала переходить от авторитаризма к демократическим принципам управления, но итогом стал распад СССР.

Горбачев запомнился и периодом гласности. Если изначально под этим термином подразумевалась недопустимость замалчивания хозяйственных проблем на местах, то в конечном итоге страна пришла к незапланированной свободе слова в СМИ, жертвой которых стал сам первый и последний президент СССР.

Если же говорить о победах Горбачева в период его правления, то это в большей степени связано с его внешний политикой. К середине 1980-х годов СССР пребывал в состоянии «холодной войны» сразу с двумя странами: США и Китаем. Горбачеву удалось привести к мирному завершению оба вялотекущих конфликта, которые в любой момент могли перерасти в реальную конфронтацию. Прекращение «холодной войны» стало причиной крушения «железного занавеса», благодаря чему в конце 1980-х годов СССР начал возвращаться в Европу в качестве ее культурно-цивилизационного звена. При Горбачеве у СССР также восстановились отношения с Израилем, Южной Кореей, ЮАР и были установлены партнерские отношения с Западом.

На период правления Горбачева пришлось завершение войны в Афганистане, в которой СССР выступил на стороне правительственных войск страны, а Соединенные Штаты и их союзники поддерживали исламскую оппозицию. В 1986 году Горбачев объявил о поэтапном выводе войск. Последние солдаты во главе с генералом Борисом Громовым покинули Афганистан 15 декабря 1989 года. Жертвами этой войны пали более 15 тыс. советских солдат.

Неоднозначную политику Горбачева, как и саму его личность, его сторонники и те, с кем он работал, оценивают так же неоднозначно.

Горбачева, считает бывший в 1990-1991 годах членом ЦК КПСС Борис Гуселетов, от других политических лидеров отличает то, что он ставил реальные задачи, направленные на изменение ситуации в стране, а не просто стремился сохранить за собой власть.

«Я думаю, что в целом ситуация в России и на постсоветском пространстве, ситуация — пускай медленно, — но все-таки движется в сторону тех принципов, идей, которые он провозглашал. То есть более демократичное, гуманное государство.

Сейчас мы, конечно, видим определенный сильный откат в каких-то странах. Но в целом ситуация будет двигаться в эту сторону. И результат его деятельности будет несколько отложен, может, еще на пять, может, на десять лет. Но то направление, которое он обозначил, придя к власти, оно все-таки будет реализовано», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

Минусом Горбачева он назвал его плохое умение разбираться в людях, которое проявилось при формировании команды.

По словам Гуселетова, с этим связаны его «проколы», в том числе когда члены Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) его «кинули».

«Ну а в личной жизни, он в принципе человек достаточно доброжелательный, приятный в общении, теплый. У меня был опыт общения с [первым президентом России Борисом] Ельциным. Ельцин на меня всегда производил впечатление глыбы, айсберга. А Горбачев был более приятный, теплый человек. Но если Ельцин всегда поддерживал своих людей материально, то Горбачев отличался более европейским подходом, то есть давал людям возможность работать на определенных постах и самим доказывать свою состоятельность», — обратил внимание Борис Гуселетов.

Говоря о критике в адрес последнего советского лидера, он отметил, что о Горбачеве говорят либо очень хорошо, либо очень плохо, а объективная оценка встречается крайне редко. По его словам, сейчас бывший советский лидер стал достаточно толстокожим, хотя в нем в принципе не было болезненности или желания отомстить.

«Как опытный политик, он выработал несколько формул, которые использовал, когда критика звучала. Он защищался», — подчеркнул политик.

От справедливой критики Горбачев, по словам Гуселетова, всегда умел уходить.

Например, когда его критиковали за развал Советского Союза, он прибегал к стандартной формуле «А вы работали президентом?» Собеседник «Газеты.Ru» назвал такой ход подменой понятий. Но, продолжил он, в этом Горбачев «немного эволюционировал»: если первое время он такими фразами пытался отмахнуться, то потом он пытался разбираться в проблемах.

Зато помощник Горбачева, переводчик Павел Палажченко рассказал «Газете.Ru», что, если имела место критика, пусть даже не до конца обоснованная и заслуживающая реакции, каких-то изменений, корректив в политике, то бывший советский лидер к ней прислушивался. Например, в ходе перестройки настроения людей становились более радикальными, и они требовали более быстрого продвижения вперед, что, по словам Палажченко, Горбачев учитывал, хотя и не со всем был согласен.

«Он был сторонником более плавного поэтапного перехода к рынку, к новым отношениям внутри Союза. Тем не менее, когда он увидел, что значительная часть людей выступает за более радикальный курс, он это учитывал. Стремился учитывать, скажем так», — отметил его сторонник.

Говоря о критике, стоит отметить, что со стороны Запада ее было не так много. В 2015 году экс-советник британского премьера Маргарет Тэтчер по внешней политике лорд Чарльз Пауэлл в интервью «Газете.Ru» назвал сумасшествием заявления о том, что Горбачев «предал интересы» страны. «Такого и близко не было. Он вел серьезные переговоры с Западом, поскольку ни одна сторона не нуждалась в таком количестве ядерных ракет. Снижение их числа отвечало интересам всех стран. Он стал уделять гораздо меньше внимания распространению коммунизма. И это тоже было выгодно всем сторонам. Думаю, он исходил из реальных интересов Советского Союза, и то, что сегодня его воспринимают в такой роли, ненормально», — говорил лорд Пауэлл.

И Гуселетов, и Палажченко описывают Горбачева как осторожного, не склонного к импульсивным решениям человека.

По словам Гуселетова, он всегда взвешивал все за и против, умел сохранять адекватное состояние и старался не торопить события.

«И на излете существования СССР он всегда проявлял выдержку, никогда не паниковал. В трудные моменты продолжал искать путь к договоренности, к компромиссу. Главной задачей он считал сохранение Советского Союза, но при этом исключал применение силы. И те повороты, которые были на протяжении 1991 года, он воспринимал как политик и искал политического решения, политического компромисса, даже по самым сложным и тяжелым вопросам», — заключил Палажченко.

Однако с критикой Горбачев сталкивается не только со стороны российских политических деятелей — неоднозначно отозвался о стиле руководства советского лидера бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич, один из подписантов Беловежского соглашения 1991 года.

«Он стремился никогда ни за что не отвечать, был сдержан в порывах, и, в общем-то, не имел отношения ко всем тем печальным событиям, которые имели место на нашем континенте. Но это такой стиль его поведения», — сказал бывший белорусский лидер.

Он не стал проводить границу между Горбачевым-политиком и Горбачевым-человеком, зато отметил, что бывший советский лидер «проявил себя больше как коммунист, чем как человек». «Его выступление по Чернобылю — это было преступление. Он там поступал как коммунист. А потом я его видел в Корее, где он тоже, кстати, упоминал Чернобыль, он говорил совсем иное, там он был человеком», — вспоминает политик.

В своем выступлении на Центральном телевидении 14 мая 1986 года об аварии на атомной ЧАЭС Горбачев говорил, что страна впервые столкнулась с вышедшей из-под контроля атомной энергией, о действиях политбюро в связи с этой аварией, пострадавших и жертвах.

В заключение Шушкевич добавил, что, с его точки зрения, и образцовым коммунистом Горбачев, по его мнению, не был.