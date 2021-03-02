«Вирус не знает геополитики»: как «Спутник V» попал в Словакию

Министерство здравоохранения Словакии одобрило использование в стране российской вакцины «Спутник V». Так, Словакия стала 39-м государством мира и вторым в Евросоюзе, разрешившим применение российской вакцины. Первой была Венгрия.

Всего Братислава решила закупить 2 млн доз препарата. Первую партию она получила уже 1 марта. «Жизнь важна», — написал вчера премьер-министр Словакии Игор Матович, анонсируя прибытие самолета с вакцинами.

Именно с подачи премьера Словакия стала второй страной в ЕС, договорившейся о поставках российского «Спутника V».

Однако реализация решения далась премьер-министру не так уж и легко. Из-за того, что в Евросоюзе препарат так и не был зарегистрирован, против закупок выступило правительство Словакии. Министры от правоцентристской партии «За людей» продолжили настаивать на предварительной регистрации «Спутник V» в Евросоюзе.

«Тот, кто хочет, чтобы мы подождали с [заключением] договора [на поставку российской вакцины] до ее регистрации Европейским агентством лекарственных препаратов — до того времени, когда все ее объемы [страной-] производителем будут полностью распроданы, просто не хочет, чтобы «Спутник V» был в Словакии, а хочет, чтобы мы и далее полагались на сопровождающиеся большими задержками поставки вакцин, заказанных Евросоюзом.

Он хочет, чтобы мы страдали от локдауна и напрасных смертей», — прокомментировал премьер-министр решение правительства.

Позже он заявил, что разрешение кабинета министров ему не потребуется — применение препарата одобрит министерство здравоохранения. «Вирус не знает геополитики», — добавил он.

Вскоре Матович рассказал, что достиг договоренностей о поставках с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Однако в правительстве Словакии по-прежнему отсутствует консенсус по этому вопросу и далеко не все с радостью встретили новость о прибытии поставок «Спутник V» в страну.

Глава МИД Словакии Иван Корчок раскритиковал закупку «Спутник V» до получения оценки регулятора ЕС. «Ни у меня, ни у других членов кабинета министров никогда не было идеи приветствовать вакцины, прибывшие сюда из других государств. Мы могли бы сделать это с американскими, немецкими или британо-шведскими [вакцинами], но не сделали этого, потому что в этом нет никакого смысла», — написал Корчок в своем Facebook.

Президент Словакии Зузана Чапутова также заявила в интервью для Politico, что предпочитает ждать одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

«Мы должны предложить нашим гражданам вакцины, которые одновременно эффективны, но в то же время безопасны. А для меня это означает регистрацию в Европейском агентстве по лекарствам», — сказала она.

Бывший премьер-министр Микулаш Дзуринда написал в своей статье для SME, что Матович «выкинул из окна» репутацию страны, навредив как Словакии, так и всему Евросоюзу.

Депутат Томас Валашек объявил, что выходит из правящей коалиции. По его словам, премьер-министр «наплевал» на европейских партнеров, заключив сделку с Россией в обход европейской процедуры утверждения препарата.

«Из уважения к здоровью своего народа и совместной европейской сделке нормальные страны, такие как Германия и Австрия, решили не делать этого без одобрения Европейского агентства по лекарствам», — написал он в своем Facebook.

Однако, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра исследований стран Восточной Европы МГИМО Даниил Чугунов, вопрос репутации страны-члена ЕС при принятии решения о закупке российской вакцины попросту не должен вставать.

«ЕС не имеет правовых оснований критиковать Словакию за то, что та при чрезвычайной ситуации в стране закупила российские вакцины. Премьер-министр не нарушил законодательств ЕС и Словакии, действовал, как и должен, в интересах своих граждан и исходя из простых экономических соображений: российский «Спутник» дешевле аналогов. Что касается его недовольных коллег, то всегда найдется место европопулистам, которым здоровье сограждан не так ценно», — считает эксперт.

Действительно, схема вакцинации содружества, созданная в июне 2020 года, позволяет Евросоюзу вести переговоры о закупке препаратов от имени всех государств-членов. При этом каждый отдельный член ЕС имеет право заключать собственные сделки с производителями вакцин, с которыми Евросоюз не заключил соглашение о поставках.

Дополнительным аргументом в пользу того, чтобы Будапешт и Братислава прибегли к этому шагу, стали проблемы с поставками вакцин внутри содружества.

В декабре ЕС подписал соглашение на получение 300 млн доз вакцин Pfizer-BioNTech, но практически сразу возникли проблемы с производством препарата. Распространение прививки Moderna также проходило не так, как ожидалось. Франция и Италия заявили, что получают гораздо меньше вакцин этой компании, чем предписывали условия договора. Последним ударом стало заявление компании AstraZeneca о том, что запланированные поставки вакцины в ЕС сокращаются на 60%, до 31 млн доз вместо запланированных 90 млн из-за сбоев на заводе в Бельгии.

По состоянию на конец февраля только 8% населения ЕС получили вакцину по сравнению с 27% в Великобритании, отмечает The Guardian.

Проблему усугублял и общественный скептический настрой. В январе ЕМА одобрило использование вакцины AstraZeneca для всех возрастных групп.

Однако внутренние регуляторы ряда стран-членов ЕС, включая Францию, Германию и Италию, порекомендовали не использовать его для людей старше 65 лет. Президент Франции Эммануэль Макрон также утверждал, что препарат не эффективен для этой возрастной группы.

На вопрос о том, будет ли канцлер Германии Ангела Меркель вакцинироваться, она ответила, что не попадает в рекомендованную возрастную группу (канцлеру 66 лет).

1 марта правительство Франции пересмотрело свою позицию и утвердило вакцину для людей в возрасте от 65 до 74 лет, однако репутационный урон препаратам уже был нанесен. Несколько сотен тысяч доз вакцины так и остались неиспользованными в Германии.

Тем временем, эпидемиологическая ситуация в содружестве ухудшалась и 11 февраля в Венгрии начали вакцинировать население препаратом «Спутник V». На тот момент количество вакцинированных в стране составляло 3,2%, при том, что вакцинация началась в конце декабря. Уже к 26 февраля этот показатель достиг 5,8%.

Словакия же в последнее время стала мировым лидером по количеству летальных исходов от коронавируса на душу населения за семидневный период. За ней следует соседняя Чехия, которая также начала думать над тем, чтобы последовать примеру Будапешта.

27 февраля президент Чехии Милош Земан заявил, что направил письмо с просьбой о получении российской вакцины президенту РФ Владимиру Путину. По словам Земана, на этот шаг он пошел по договоренности с премьер-министром Андреем Бабишем.

«Было бы достаточно получить согласие чешского фармацевтического регулятора. Зачем ждать Европейского агентства лекарственных средств? — отметил Бабиш. — Верьте мне, что через пару месяцев другие государства-члены ЕС будут хотеть «Спутник V». Я уже говорил об этом на заседании Евросовета».

По словам премьер-министра, он уже обсудил с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым возможность получения Чехией «Спутника V».

«У нас есть люди, которые хотят привиться «Спутником V». В мире 65 стран хотят получить российскую вакцину. Из них шесть являются членами Евросоюза», — сказал Бабиш.

Переговоры о поставках российского препарата с Москвой также ведет Хорватия.