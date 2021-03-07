Сигнал для Ле Пен: во Франции запретили ультраправое движение

Совет министров Франции на этой недели утвердил запрет на деятельность крайне правого политического движения Generation Identitaire («Поколение идентичности»). Об этом в среду, 3 марта, официально сообщил министр внутренних дел страны Жерар Дарманен.

«Ассоциация Generation Identitaire была распущена Советом министров в соответствии с поручением президента республики», — написал чиновник на своей официальной странице в Twitter. Министр также прикрепил к записи копию декрета о запрете движения, добавив, что оно «разжигает дискриминацию, ненависть и насилие».

В документе указано, что деятельность GI не соответствует декларируемым целям организации о защите французских и европейских ценностей. Так, отмечается, что ее представители распространяют ненависть в отношении представителей отдельных рас и религиозных конфессий, в особенности мусульман.

Generation Identitaire, согласно декрету, обвиняется в «тесных связях с другими ультраправыми группами», от которых движение «получает материальную помощь». В частности, одним из главных спонсоров GI называется организатор массовой стрельбы в мечети в новозеландском городе Крайстчерче.

«Generation Identitaire по форме напоминает военизированную организацию и может рассматриваться как частная милиция. Учитывая мотивы действий участников движения, принято решение объявить о его роспуске», — говорится в декрете.

«Грех против французского народа»

Еще с начала рассмотрения правительством вопроса о запрете движения во Франции развернулись жаркие споры о его обоснованности.

Радикальная политическая партия «Национальное объединение», возглавляемая Марин Ле Пен, осудила действия властей, назвав их «политически мотивированным и опасным нападением на основы свободы».

Один из представителей GI, Клеман Мартен заявил, что движение подаст апелляцию о «злоупотреблении властью» в Государственный совет Франции. «С юридической стороны мы уверены в удовлетворении апелляции. Вопрос в том, будет ли Государственный совет заниматься политикой или законом», — сказал активист.

«[Запрет движения — это] как политическое преступление против демократии, так и моральный грех против французского народа», — отреагировал на запрет Жиль-Вильям Голднадел, один из юристов GI, на своей странице в Twitter.

Филипп Оливье, советник Марин Ле Пен, в этой же социальной сети заявил, что «произвольный роспуск движения свидетельствует о подчинении Франции лозунгам глобализации».

С другой стороны, крупная французская организация SOS-Racisme, выступающая за борьбу с расизмом, приветствовала решение Совета министров.

Роспуск группировки — это жест со стороны правительства Франции прежде всего в адрес «Национального объединения» и Марин Ле Пен,

считает руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Хотя партия не имела тесных связей с группировкой, это решение можно рассматривать в перспективе президентских выборов 2022 года. Запрет символизирует желание Макрона и его партии сохранить равновесие: с одной стороны, ужесточить общий подход к миграционной политики во Франции и в Евросоюзе, а с другой стороны, отмежеваться от крайне националистических популистских движений, поясняет «Газете.Ru» Рубинский.

Макрон и Ле Пен уже сталкивались в борьбе за президентское кресло в 2017 году. Тогда во втором туре победу одержал Макрон. Они же остаются главными претендентами на победу на следующих выборах. Согласно опросам общественного мнения, проведенным исследовательским центром IPSOS, Макрон и Ле Пен, вероятно, вновь выйдут во второй тур, где победу одержит действующий президент.

Борьба с экстремизмом

Созданная в 2012 году организация Generation Identitaire, насчитывает 2800 членов, среди которых больше всего представителей молодежи, однако число ее активных сторонников, по оценкам специалистов, составляет не более 800 человек.

Самой известной политической акцией GI стал захват крыши строящейся мечети в Пуатье в 2017 году и скандирование антиисламских лозунгов. Пятеро участников штурма были осуждены в том же году, но освобождены в июне 2020 года после успешной апелляции.

Роспуск движения произошел на фоне начавшейся борьбы правительства Франции с экстремистскими организациями.

«Макрон намеривается ужесточить контроль над политическим исламом, включая религиозную сферу. Так, например, несколько десятков мечетей во Франции, в которых продвигались исламистские идеи получили предупреждение либо были закрыты», — напоминает Рубинский.

Ранее Макрон и его кабинет министров столкнулись с резкой критикой недавно принятого закона о религиозном сепаратизме и запретов на деятельность организаций, обвиняемых в исламском фундаментализме.

«Нынешний закон касается всех религиозных культов, но его острие направлено против политического ислама, который упрекают в стремлении к сепаратизму крупной мусульманской общины во Франции. Закон направлен на то, чтобы через МВД взять под контроль и влиять на наиболее радикальные организации французских мусульман. Пока это происходит с переменным успехом», — добавляет эксперт.

В последние месяцы, после убийства Самуэля Пати в октябре 2020 года, МВД запретило три организации, близкие к исламистскому движению (CCIF, BarakaCity и последователей марокканского исламиста Абдесслама Яссина), а также турецкую ультранационалистическую группировку «Серые волки».

«Желание брать под контроль или запрещать радикальные организации — это, помимо прочего, свидетельство, что правительство пытается пресечь возможность влияния извне на внутриполитическую ситуацию во Франции через мусульманскую общину или националистов», — считает Рубинский.