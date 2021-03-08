«Мощные шаги»: в Киеве верят, что Москва ответит на закрытие телеканалов

Советник украинского министра внутренних дел Валерий Поцелуйко в интервью телеканалу «Обозреватель» назвал «ударом» Украины по России закрытие в стране оппозиционных телеканалов.

«Те шаги, которые ввел (Совет национальной безопасности Украины — «Газета.Ru») СНБО, которые ввел президент — это очень мощные шаги. Закрытие каналов (главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора — «Газета.Ru») Медведчука и (депутата от ОПЗЖ Тараса — «Газета.Ru») Козака — это удар по их инструменту влияния в Украине. Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России», — подчеркнул Поцелуйко.

По его словам, Киев готов к гипотетическому ответу со стороны Москвы.

Он выразил мнение, что такой удар обязательно будет. «Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой степени», — отметил он.

Поцелуйко не исключил, что в качестве ответной меры на такие действия могут быть избраны экономические санкции. Он также предположил, что это может привести к обострению конфликта в Донбассе, в котором, по версии Киева, принимает участие Россия, хотя Москва неоднократно это отрицала.

Украинский президент Владимир Зеленский в начале февраля утвердил санкции в отношении трех телеканалов в стране: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ими владеет Тарас Козак — ближайший соратник главы политсовета партии Виктора Медведчука — который тоже оказался под действием рестрикций. Введенные против каналов ограничения предусматривают блокировку активов, запрет на передачу своих прав на объекты интеллектуальной собственности, а также остановку вещания.

Зеленский объяснил свое решение тем, что эти телеканалы якобы вели антиукраинскую пропаганду, а также препятствовали процессу интеграции страны в Евросоюз. «Санкции — это трудное решение. Украина полностью поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает движение Украины на ее пути к ЕС и евроинтеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», — написал президент в Twitter. Страной-агрессором Киев называет Россию из-за событий 2014 года, в которых украинская сторона обвиняет Москву.

Представители заблокированных каналов, которые теперь доступны только на платформе YouTube, назвали решение СНБО и Зеленского «политической расправой над неугодными СМИ».

«Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о «невиданных ранее успехах», — подчеркивали телеканалы в совместном заявлении. Они заверили, что будут бороться за право вещать в эфире.

Виктор Медведчук обратил внимание, что введение этих санкций было незаконным, поскольку в соответствии с украинским законодательством рестрикции могут быть применены только в отношении иностранного государства или граждан другой страны.

Эту ситуацию комментировал и российский президент Владимир Путин. На встрече с руководителями фракций Госдумы глава государства обратил внимание, что в последнее время за рубежом можно наблюдать проявления «двойных стандартов» в вопросе свободы слова. В качестве примера он привел ситуацию с тремя каналами на Украине.

«Посмотрите, на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и все, одним росчерком пера. И все молчат. А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу», — обратил внимание он.

Решение Зеленского о закрытии каналов вызвало оживление в рядах националистов.

Вскоре после того, как стало известно о закрытии телеканалов, 4 февраля, активисты националистических движений устроили акцию возле здания телеканала «Наш», принадлежащего руководителю партии «Наши» и одному из лидеров ОПЗЖ Евгению Мураеву. Радикалы требовали закрыть телеканал, как это было с тремя другими.