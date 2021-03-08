Горбачев хранил власть: Кравчук объяснил, почему СССР не стал конфедерацией

Перед подписанием Беловежских соглашений в 1991 году президент РСФСР Борис Ельцин предлагал президенту СССР Михаилу Горбачеву изменить федеративную форму государственного устройства на конфедерацию, при этом сохранив Советский Союз, рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Ельцин посоветовался со многими руководителями республик. Он говорил: а если мы предложим вместо федерации конфедерацию. И мы начали обсуждать, какой может быть конфедерация на территории СССР», — пояснил политик в эфире канала «Украина 24».

Однако, по его словам, такой вариант был отвергнут Горбачевым, несмотря на доводы Ельцина о том, что в советских республиках начались «большие движения» — люди хотят больше прав, свобод и независимости от центральной власти.

«На что Горбачев говорит: а образец конфедерации можете предложить? Ельцин говорит: конечно, Швейцария, сегодня вы президент, через год Леонид Макарович, через год я», — приводит слова Кравчука телеканал «Украина 24».

Тем не менее, Горбачев ответил, что «так нельзя» и в стране должен быть один президент. В этой связи Кравчук выразил уверенность в том, что советский лидер не захотел делиться властью исключительно из личных соображений.

По его мнению, «для Горбачева главным вопросом была власть, он не хотел ничего менять, если он не у власти».

«И стало ясно, что ничего радикально Горбачев не собирается менять. Он хотел делать изменения при сохранении системы. А это невозможно», — подчеркнул Кравчук.

Конфедерацией является форма государственного устройства, при которой образующие союз страны сохраняют независимость, раздельное членство в ООН, имеют собственные органы власти и управления, а для координации действий в некоторых сферах (как правило — оборона и внешняя политика) создаются специальные объединенные органы.

Некоторые признаки конфедерации имеют Европейский союз и Союзное государство России и Белоруссии, однако единственной полноценной конфедерацией в настоящее время является только Швейцария, состоящая из 26 кантонов и не имеющая столицы.

Как считает бывший советник Ельцина Сергей Станкевич, Горбачев стремился сохранить СССР.

«Существует такой фактор, как непредвиденные нежелательные последствия. В истории это происходит сплошь и рядом. Так и было с Горбачевым. Он действительно стремился сохранить Советский Союз. Но, к сожалению, произошел путч в августе 1991 года. И все республики, которые готовы были оставаться, побежали от Москвы», — приводит URA.RU слова политолога.

По его словам, на фоне всего происходящего Коммунистическая партия «неловко» провела реформы в стране.

«Вторая причина — это путч. Это был критический удар, после которого ничего не оставалось, кроме как попробовать побыть отдельно», — пояснил он.

В 2019 году российский государственный деятель, член Верховного Совета РФ в 1990 – 1993 гг Илья Константинов в интервью «Газете.Ru» признавался, что Беловежское соглашение стало для него потрясением, так как он поддерживал сохранение СССР в том или ином виде.

«Хотя я не был наивным человеком и не думал, что в существующей форме Союз можно сохранить. Однако я считал, что страна могла сохраниться в форме конфедерации», — утверждал политик.

Согласно нормам действующей на тот момент конституции, Ельцин не имел права подписывать Беловежские соглашения, отмечал Константинов.

«Но он их подписал. Это был момент полного беззакония», — вспоминал Илья Константинов.

Президент России Владимир Путин ходе пресс-конференции в декабре 2019 года рассказал, что создатель первого в мировой истории социалистического государства Владимир Ленин переделал унитарное государство в конфедерацию, при этом не учитывая геополитической составляющей страны и создав более 2 тыс. болевых точек в национально-территориальном вопросе.