Наказания не будет: почему Польша прячет «зоны, свободные от ЛГБТ»

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон заявил, что власти Польши отказали ему в доступе к так называемым «зонам, свободным от ЛГБТ», в рамках его официального визита в Варшаву. Он собирался посетить город Красник, где расположена соответствующая зона, но получил отказ под предлогом сложной эпидемиологической ситуации.

«Польские власти недавно сообщили мне, что они не могут планировать этот визит, и я глубоко сожалею об этом. Я сожалею об этом решении», — сказал Бон в интервью l'Obs.

По словам госсекретаря, он рассматривал три возможные реакции на данный шаг Варшавы: отменить свой визит, отложить его или оставить все как есть, но посетить «зону, свободную от ЛГБТ», без разрешения правительства.

«Я решил продолжить свой визит в Польшу, потому что возникла другая тема, столь же важная в моих глазах: право женщин на аборт», — подчеркнул Бон, также добавив, что от идеи посещения «зон» не отказывается.

По сути, французский госсекретарь пообещал сосредоточиться на нескольких основных вопросах, которые беспокоят Евросоюз в последнее время, — ущемлении прав женщин и сексуальных меньшинств в Польше.

Касательно первого момента, в стране проходят массовые протесты против фактического запрета абортов по большинству причин, а по поводу политики в отношении ЛГБТ польские власти сталкиваются с критикой уже не первый год.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, отказ Польши в посещении Боном «зон, свободных от ЛГБТ», вероятно, лишь косвенно связан с вопросом предполагаемого ущемления прав сексуальных меньшинств на территории государства.

«Скорее всего, главной причиной тут стало то, что польские политики пытались показать себя хозяевами на своей земле, которые не должны способствовать антипольской пропаганде в таком либеральном западноевропейском ключе и, грубо говоря, приседать перед заезжими чиновниками из Парижа», — пояснил эксперт.

У поляков есть зуб на Францию, а у французов — на Польшу, отметил Офицеров-Бельский. По сути, у французского руководства отношения с Варшавой практически всегда не складывались — это актуально и для нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона.

«Макрон, еще не придя к власти, сравнил своего оппонента на президентских выборах Марин Ле Пен с лидером польской правящей партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, назвав их людьми одного сорта, и не самого высокого», — добавил эксперт.

Польша остается одной из немногих стран Евросоюза, сохранивших свою национальную и культурную идентичность: большая часть населения не поддерживает европейские ценности, касающиеся особой защиты прав секс-меньшинств, сказал «Газете.Ru» руководитель Центра исследований стран Восточной Европы МГИМО Даниил Чугунов.

«Грамотное обособление Польши без каких-либо экономических и политических потерь происходит из-за синтеза нескольких факторов: политически грамотного населения, опоры политических лидеров на консервативное население, взаимную поддержку политических элит и граждан в отношении друг друга — в этом мы видим некую демократичность: власть подчиняется, учитывает позиции, в первую очередь, граждан, а не институтов и органов ЕС», — отметил эксперт.

С точки зрения Чугунова, недопуск Клемана Бона к «особым» территориям стал еще одним примером действий властей в этом направлении, так как зачем им поддерживать ЕС и терять голоса в важном для населения вопросе, если со стороны Евросоюза не последует серьезных санкций.

«Европейское интеграционное объединение, в том числе с выгодой для себя, не хочет акцентировать особое внимание на проблематике секс-меньшинств в восточноевропейских государствах: это может привести к распаду союза», — подчеркнул Чугунов.

При этом сами по себе «зоны, свободные от ЛГБТ» являются символическим шагом ряда городов и регионов. За последние два года около 100 населенных пунктов по всей стране приняли резолюции, объявляющие их свободными от ЛГБТ, но законной силы они не имеют и по факту не приводят к ограничению прав сексуальных меньшинств.

Как заявил член правящей партии «Право и справедливость», депутат Европарламента Косма Злотовский, никаких «зон, свободных от ЛГБТ» на самом деле в Польше нет. По его словам, это лишь фейковые новости, созданные одним левым активистом.

«Он сам печатал стикеры «против ЛГБТ», фотографировался и пиарил себя. И на Западе в это верили», — отмечал парламентарий, также указывая, что решения, которые принимали органы местного самоуправления некоторых польских регионов о противодействии идеологии ЛГБТ, не были решением партии.

Название «зона, свободная от ЛГБТ» эти территории получили в либеральной европейской прессе, хотя, по сути, резолюции польских городов не носили прямого дискриминационного характера в отношении сексуальных меньшинств.

Польские муниципалитеты лишь осуждали идеологию ЛГБТ и призывали к необходимости противодействию ее пропаганде.

Евросоюз отреагировал на их действия достаточно жестко, перекрыв финансирование как минимум шести городов, принявших резолюцию.

Вдобавок ряд французских, немецких и голландских населенных пунктов прекратили прямое сотрудничество с польскими городами-побратимами.

Впрочем, по мнению Даниила Чугунова, чем больше ЕС говорит об ущемлении прав меньшинств, тем яростнее реагирует простое население некоторых государств Восточной и Юго-Восточной Европы, имеющее поддержку политических лидеров.

«Зная неэффективность санкционных механизмов в рамках ЕС, такие государства продолжают реализовывать свои национальные политические направления, не так сильно отвлекаясь на негативные выпады со стороны союза. Европе нужна Польша во всех отношениях, но прежде всего в сферах экономики и энергетики», — резюмировал эксперт.

Согласно прошлогоднему опросу IBRiS, 45% жителей Польши не согласны с тем, что у представителей ЛГБТ-сообщества в стране есть какие-то проблему, а 43% уверены в наличии определенных барьеров. Согласно европейской Rainbow Map, составленной международной ассоциацией сексуальных меньшинств, уровень прав представителей ЛГБТ в Польше находится на отметке 16%, где 100% — полное равенство, а 0% — полная дискриминация. Для примера: в Германии этот показатель равен 51%.