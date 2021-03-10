«Конфликт возвращается»: почему обострилась ситуация в Донбассе

В поселке Михайловка (Золотое-5) начались бои между бойцами ВСУ и народной милицией самопровозглашенной Луганской народной республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал бывшего официального представителя ополчения Андрея Марочко.

Он опубликовал видео, на котором слышна стрельба. По словам самого Марочко, Вооруженные силы Украины применяют стрелковое оружие и гранатометы, в зоне обстрела расположена в том числе школа. «Местные жители пишут, что много пуль рикошетит от стен домов», — добавил он.

О нарушении режима тишины и фактическом возобновлении боевых действий в Донбассе украинские и российские СМИ пишут уже достаточно продолжительное время. Стороны при этом обвиняют в нарушениях друг друга.

9 марта «Луганскинформцентр» со ссылкой на пресс-службу народной милиции ЛНР сообщил о стягивании украинскими военными бронетехники на линию разграничения огня в Донбассе и в близлежащие населенные пункты.

За 8 марта Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала резкий рост числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе. В ДНР ОБСЕ заявила о 105 таких случаях, включая 83 взрыва неопределенного происхождения. В ЛНР миссия выявила 20 нарушений режима прекращения огня.

Эскалация в зоне конфликта длится с начала марта, что подтверждают ежедневные отчеты ОБСЕ. О перестрелке в районе Золотое, к примеру, миссия сообщила 4 марта. За день до этого в районе Ясиноватой младший сержант МВД ДНР получил смертельные ранения в результате снайперского огня. Как сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики, следственно-оперативная группа была направлена к линии боевого соприкосновения в районе «Ясиноватской промзоны» для эвакуации детей. В результате обстрела со стороны украинских войск один из сотрудников МВД был убит. В начале марта руководство народной милиции ДНР разрешило вести «упреждающий огонь на подавление и уничтожение огневых точек противника».

«Де-факто мы уже видим ситуацию, при которой перемирие сорвано.

Стороны вернулись к снайперским обстрелам, применению артиллерии, работе диверсионных групп. Количество погибших украинских военнослужащих за два месяца этого года уже в три раза больше, чем за пять месяцев прошлого года. Конфликт возвращается к теплой своей фазе, надежда на завершение которого была после заключения перемирия в июле прошлого года. В какой-то мере стороны ожидают обострения конфликта, готовятся к обострению конфликта, и складывается впечатление, что они даже желают этого», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» на днях заявил, что Киев готовится возобновить военные действия в Донбассе и стягивает диверсантов к линии соприкосновения.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сказал, что украинскую армию специально провоцируют в Донбассе для прекращения режима тишины. А пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков обвинил Киев в эскалации конфликта и заявил, что ситуация движется к «опасной черте».

Аналитики связывают рост напряженности в регионе, преимущественно, с внешнеполитическими факторами. Одним из них, по мнению экспертов, является смена власти в США. Президент-демократ Джо Байден выступает с более жесткой риторикой в отношении России, в том числе в рамках конфликта на юго-востоке Украины.

«Это обострение нужно для того, чтобы сыграть в ту «игру», которая сейчас идет между Западом и Россией. После прихода к власти Байдена Украина пытается себя идентифицировать с Западом, который недоволен Россией»,

— поясняет в беседе с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

И хотя риторика Белого дома в отношении России ужесточилась, американская администрация пока не предпринимает никаких действий. По словам эксперта, Киеву нужно обострение конфликта, не перетекающее в острую фазу, чтобы добиться более активного участия и поддержки США.

При этом в отношениях Киева и Вашингтона существует и другой нерешенный вопрос, касающийся России, — строительство газопровода «Северный поток — 2». Реализация этого проекта категорически не устраивает ни украинского руководство, ни Белый дом. Киев опасается, что это приведет к потере необходимости в транзите газа через территорию Украины, а в США заявляют, что Европа станет зависимой от Кремля.

«Если начнется серьезное обострение, в котором Запад обвинит Москву, тогда сложнее будет продлить историю с «Северным потоком — 2», этот проект может быть похоронен, а это то, чего добивается Киев и США», — подытоживает Михаил Погребинский.

Руслан Бортник также считает, что рост напряженности в Донбассе связан со сменой власти в США.

«Новая администрация США может тестировать реакцию России, так же как Россия может тестировать реакцию Запада, и вот это определение нового формата взаимоотношений между ними тоже влияет на обострение конфликта на Донбассе», — рассуждает он.

Параллельно с этим, как отмечает эксперт, резко ухудшились взаимоотношения России и Евросоюза после инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. ЕС заявил, что Навальный был отравлен, также Брюссель резко осудил замену условного срока ему на реальный. Подобные высказывания были встречены резкой критикой со стороны России. Все это привело к заметному похолоданию в отношениях сторон, что также создает неблагоприятный фон для сохранения перемирия в Донбассе.

Наконец, ухудшились и взаимоотношения между Москвой и Киевом, продолжает Руслан Бортник. Точнее этот процесс можно охарактеризовать как «разочарование Кремля в Зеленском».

Украинский лидер пришел к власти на волне обещаний закончить войну во что бы то ни стало. Однако его позиция касательно политической части Минских соглашений (всеобщая амнистия, предоставление особого статуса Донбассу и передача границы после выборов) практически не отличается от риторики его предшественника Петра Порошенко.

Более того, Владимир Зеленский в каких-то вещах пошел гораздо дальше бывшего президента — это касается борьбы с пророссийски настроенной оппозицией. В отношении руководства партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и, в частности, главы ее политсовета Виктора Медведчука и его супруги введены санкции. Служба безопасности Украины проводит допросы политика в рамках расследования дела о госизмене. Телеканалы, освещавшие визиты лидеров ОПЗЖ в Россию, лишены лицензии. Подобная политика Киева стала еще одной причиной для обострения ситуации в Донбассе, считает Руслан Бортник.

«Закручивание гаек внутри Украины, особенно в отношении антизападной оппозиции, лишает Россию иллюзии, что ситуацию в Украине можно изменить изнутри. То есть, остаются инструменты только внешнего давления», — уверен эксперт.

Также, по его мнению, существует и более простая причина — попытка сторон попросту отвлечь внимание граждан от социального и экономического кризисов, обострившихся в результате пандемии COVID-19.

Однако корень проблемы Донбасса сегодня заключается в отсутствии каких бы то ни было подвижек в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. По сути, стороны вплотную подошли к необходимости выполнения или хотя бы обсуждения политической части Минских соглашений, но продвинуться дальше никак не могут.

«Прежде всего, тупик в минских переговорах стал причиной обострения конфликта. Он на самом деле привел к замораживанию конфликта без определения политического статуса или нового баланса по результатам этого конфликта, что не устраивает всех участников этого процесса», — резюмирует эксперт.