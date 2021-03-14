Протесты после молитвы: как начиналась война в Сирии

Началом массовых антиправительственных выступлений в Сирии принято считать 15 марта 2011 года — именно в этот день первые протестные акции прошлись по сирийской столице Дамаску. Впоследствии они перекинулись на юг страны — расположенный на границе с Иорданией город Дераа.

В итоге протестами были охвачены и другие крупные города страны — Латакия, Алеппо, Хомс, Хама, Баньяс и другие.

Этим выступлениям предшествовали призывы к сирийцам устроить «день гнева». Их распространяла группа диссидентов, ссылаясь на опыт Туниса и Египта. Первое выступление должно было состояться 4 февраля после молитвы, а второе — на следующий день, в субботу. Впрочем, в феврале эта идея не нашла поддержки и волнений в Сирии не фиксировалось.

Выйти на улицы сирийцы решили в середине марта. Изначально эти выступления на волне «арабской весны», когда протесты проходили во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки, не привлекли особого внимания мирового сообщества.

Ситуация начала вызывать обеспокоенность только 18 марта, когда Reuters со ссылкой на местных жителей сообщило, что силы безопасности Сирии открыли огонь по демонстрантам в Дераа. Как утверждало агентство, погибли по меньшей мере три человека, десятки получили ранения. Позже появилась информация, что количество погибших составило пять человек.

Тысячи собравшихся в тот день на мирную демонстрацию, которая получила название «революция 18 марта», потребовали от правительства провести политические реформы, принять эффективные меры по борьбе с коррупцией, отменить чрезвычайное положение, действовавшее в стране с 1963 года, а также настаивали на отставке сирийского лидера Башара Асада. Кроме того, протестующие направляли свои обвинения в адрес семьи главы государства, в частности, его двоюродного брата-бизнесмена Рами Махлуфа, которого называли вором.

На разгон демонстрантов были брошены силы безопасности, военные и вертолеты.

Официальное сирийское информагентство SANA объяснило вмешательство сотрудников сил безопасности защитой граждан и их имущества, а также тем, что они «рассеивали бунтовщиков». По данным агентства, на протестах небольшая группа «подстрекателей» пыталась смешаться с толпой людей, собравшихся после пятничной молитвы в мечети Аль-Омари в Дераа. Они хотели «создать хаос и беспорядки, нанося повреждения государственной и частной собственности».

Следующие сообщения о жертвах и ранениях поступили уже 20 марта. Как передавало агентство France-Press, на улицы Дераа вышли тысячи сирийцев, которые выражали протест против расстрела силами правопорядка мирной демонстрации.

Митинг перерос в стычки с полицией, в результате чего погиб один человек, 100 получили ранения.

При этом сирийские власти, на которые ссылалось SANA, опровергли сообщения информагентств о гибели участника демонстрации. Вместе с тем власти САР пообещали разобраться в расстреле 18 марта 2011 года пяти человек силами безопасности и привлечь к ответственности виновных в «злоупотреблениях».

Жители Дераа 22 марта вышли на новый митинг с требованием прекратить силовые разгоны демонстраций. Они также призвали освободить из-под стражи 20 молодых людей, арестованных за рисование на стенах лозунгов с призывами к демократии.

Полиция ответила на эту акцию разгоном с применением слезоточивого газа.

В свою очередь, Reuters сообщало, что толпа протестующих подожгла штаб-квартиру правящей партии Баас (Baath Party) в городе.

24 марта советник президента страны по вопросам информации Бусейна Шаабан сообщил, что жертвами столкновений в Дераа стали 43 человека. Впрочем, это далеко от цифры, которую к тому моменту называли правозащитники, — 100 человек.

Как обращал внимание корреспондент РИА «Новости», после начала протестов в марте жизнь в Сирии разделилась на пятницы, когда после полуденной молитвы люди выходят на демонстрации, и остальные дни недели.

Постепенно демонстрации стали все чаще выливаться в столкновения протестующих с силами правопорядка, что приводило к жертвам. При этом с воскресенья начиналась рабочая неделя, и жизнь возвращалась в привычное русло.

Асад был вынужден пойти на ряд уступок. 29 марта он отправил в отставку правительство, а 3 апреля назначил нового председателя Совета министров — Аделя Сафара. 30 марта в ходе выступления перед депутатами Народного совета президент подтвердил курс властей на введение многопартийной системы, реформу судебной системы, а также обновление закона о СМИ.

На волне манифестаций в Эль-Хасике, Камышлы и Амуде активистов курдских партий, требовавших гражданских прав и учреждения на территории Сирии курдской автономии, 7 апреля Асад предоставил специальным указом курдскому населению в северо-восточной провинции Эль-Хасике гражданские права.

Указы об отмене режима чрезвычайного положения и ликвидации Высшего суда госбезопасности были подписаны президентом 21 апреля.

Тем не менее, существенно на волнения в стране это не повлияло: массовые манифестации охватили всю страну.

В течение 2011 года глубокий политический кризис вылился во внутренний вооруженный конфликт. 31 июля сирийские правительственные войска начали активное наступление и штурм расположенного в 209 км от Дамаска города Хама, где в течение июля происходили наиболее масштабные манифестации оппозиции. Телеканал Al Jazeera сообщал, что за сутки там были убиты 113 человек.

В начале осени в охваченную волнениями провинцию Идлиб были введены спецформирования по борьбе с мятежниками. Немногим позже армейские подкрепления ввели в Хомс, чтобы подавить вооруженный мятеж. Эта точка многие месяцы оставалась самой «горячей» в стране.

В середине осени в Стамбуле был создан оппозиционный Сирийский национальный совет (СНС). В ночь на 16 ноября боевики его вооруженного крыла — «Свободной сирийской армии» — совершили самую громкую операцию за восемь месяцев гражданской войны: они атаковали комплекс зданий разведки ВВС в пригороде Дамаска.

Усилия для решения сирийского политического кризиса прилагают многие международные организации и государства, в том числе и Россия, но по прошествии десяти лет он по-прежнему остается неурегулированным.