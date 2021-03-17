Штрафы и тюрьма: как в мире наказывают за реабилитацию нацизма

Госдума приняла во втором чтении законопроекты об административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов.

Согласно поправкам в Уголовный кодекс (УК), за публичное неуважительное отношение к дням воинской славы, «оскорбление памяти защитников Отечества, а равно унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны» предлагается ввести штрафы до 3 млн рублей или в размере доходов осужденного за последние три года. Также в качестве наказания за подобные действия может быть назначено до 360 часов обязательных работ, до года исправительных работ, до трех лет принудительных работ или лишение свободы на тот же срок.

В УК также предложили внести поправку о наказании за публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, распространение заведомо ложной информации о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и ветеранах Великой Отечественной войны.

За этом могут ввести штраф до 3 млн рублей или лишить свободы на срок до трех лет.

Юридическим лицам грозит штраф в размере 3-5 млн рублей с возможной конфискацией предмета правонарушения.

В России закон о «Реабилитации нацизма» был принят еще в 2014 году. За отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение установленных этим приговором преступлений, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенных публично, изначально был положен штраф в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет. Также закон предполагает принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.

Законы, связанные с итогами Второй мировой войны, есть во многих европейских странах. К числу государств, где за отрицание Холокоста и преступлений нацистов предусмотрена уголовная ответственность, относятся Германия, Австрия, Бельгия, Израиль, Франция.

Во Франции за свои высказывания пришлось заплатить одному из самых известных отрицателей Холокоста — 87-летнему националисту и основателю правой партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пену, которому в апреле 2016 года назначили штраф в размере 30 тыс. евро. Причиной стало его заявление о газовых камерах нацистов, которые он назвал «всего лишь деталью истории». Его дочь Марин Ле Пен, возглавляющая «Национальный фронт», после этого публично осудила слова отца и исключила его из партии.

В Германии отрицание Холокоста карается лишением свободы на срок до пяти лет.

Один из самых известных случаев преступления этого закона — история «бабушки-нацистки», которая нарушает его систематически. Она утверждала, что Освенцим был просто трудовым лагерем и евреев в нем не уничтожали, а сам Холокост называет «самой большой ложью в истории». В 2015 году 87-летнюю Урсулу Хафербек приговорили к десяти месяцам тюрьмы в Гамбурге, в 2016 году — к восьми, десяти и 11 месяцам тюрьмы за газетные публикации в Фердене. В феврале 2017 года мировые СМИ писали об очередном деле Хафербек. В конце прошлого года Der Spiegel писал, что 92-летней немке дали новый срок за отрицание Холокоста — год тюрьмы. Отмечается, что она делала соответствующе заявления в интервью, опубликованном в интернете еще в марте 2018 года. Сообщение о повторном сроке появилось спустя пару недель после того, как она закончила отбывать 2,5 года за подстрекательство к мятежу.

Помимо этого, в Германии есть закон, предусматривающий лишение свободы на срок до трех лет за ношение любого знака с символикой Третьего рейха или его прославление. К тому же в ФРГ запрещено публично озвучивать идеи, основанные на теории расового превосходства.

Если говорить об Италии, которую считают родиной фашизма, там в соответствии со статьей 48 Конституции 1947 года запрещено воссоздание в любом виде фашистской партии, распущенной после поражения Италии во Второй мировой войне. В 1952 году в стране приняли так называемый «закон Шельбы» об уголовной ответственности за организацию ассоциаций, движений или групп с присущими фашистской партии характеристиками. В 1957 году Конституционный суд страны признал уголовно наказуемой только такую апологетику фашизма, которая может по своим политико-юридическим последствиям привести к воссозданию фашистской партии.

Польским законодательством предусмотрено уголовное наказание за проявления расизма и ксенофобии, хотя активных мер по противодействию распространению расистских и неонацистских настроений в обществе польские власти не принимают, утверждается в докладе МИД РФ «О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» от 6 мая 2019 года.

Постсоветское пространство

Что касается стран бывшего СССР, то, например, Белоруссия пока находится на стадии планирования изменения законодательства. В ноябре прошлого года президент страны Александр Лукашенко, обращаясь к послу Израиля на церемонии вручения верительных грамот, заявил, что белорусский парламент рассмотрит законопроект о запрете героизации нацизма.

На Украине законопроект о запрете нацисткой символики, героизации нацистов и их пособников внесли на рассмотрение Верховной рады в январе прошлого года.

Вместе с тем в стране с мая 2015 года действует подписанный экс-президентом Петром Порошенко закон о героизации запрещенной в России организации Украинская повстанческая армия (организация запрещена в России) (УПА), деятельность которой признали борьбой за независимость Украины.

К тому же в мае 2017 года украинский парламент принял закон «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета, изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленточки», по которому за нарушение этого запрета были введены штрафы или арест.

Украина наряду с США в декабре 2019 года высказалась против российского проекта резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Но за документ проголосовали 133 страны, поэтому ее приняла Генеральная Ассамблея (ГА) ООН.

Что касается Прибалтийских стран, статьей 170/2 УК Литвы предусмотрено до двух лет лишения свободы за публичное выражение одобрения международных преступлений, «преступлений СССР или нацистской Германии в отношении Литовской Республики или ее жителей, их отрицание или грубое преуменьшение их значимости».

В статье 542 Кодекса Литвы об административных правонарушениях говорится об ответственности за распространение или демонстрацию нацистских или коммунистических символов.

В Латвии «Уголовный закон» 1998 года предполагает ответственность, в том числе уголовную, за «публичное прославление геноцида, отрицание, оправдание или грубое уничижение совершенного геноцида, преступления против человечности, преступления против мира или военного преступления, в том числе совершенного СССР или нацистской Германией против Латвийской Республики и ее жителей геноцида».

По закону «О собраниях, шествиях и пикетах» 1997 года запрещено использовать на публичных мероприятий символику СССР и Третьего рейха, в том числе нацистскую свастику.

США

В США ситуация совершенно иная. Там отрицание Холокоста, а также демонстрация свастики или нацистского приветствия не запрещены.

Отсутствие подобных запретов эксперты объясняют правом на свободу слова, которая предусмотрена Первой поправкой к конституции США (1791 год): «Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии либо запрещающего свободное ее исповедание, либо ограничивающего свободу слова или печати, или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб».

Как отмечают исследователи, в США, как правило, ссылаются на мнение судей Верховного суда страны, согласно которому «защита достоинства группы» не может быть признана «достаточным оправданием» нарушения личного права на свободу слова и выражения мнения.

В 2017 году «Би-би-си», ссылаясь на данные, предоставленные правозащитной организацией Southern Poverty Law Center, отмечал, что в Соединенных Штатах насчитывается более 900 «групп ненависти», отстаивающих идеалы нацизма.