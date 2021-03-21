«Хорошо здесь»: как Путин провел выходные в тайге

Российский президент провел выходные в заснеженной тайге. Компанию ему составил глава Минобороны РФ. На кадрах, которые обнародовала пресс-служба Кремля, видно, как они гуляют пешком, а также катаются на вездеходе, за рулем которого был президент страны. Для прогулки использовался гусеничный вездеход цвета хаки, передает ТАСС.

В поездку на внедорожной технике Путин и Шойгу выехали в костюмах-дубленках и унтах, с которых глава государства перед тем, как сесть за руль, стряхнул снег. Пробираясь через сугробы, валежник, ручьи и узкие проходы между деревьями, президент и министр периодически останавливались. Одна из их остановок — у заброшенного деревянного строения. Шойгу рассказывал Путину об окрестностях, местность ему была знакома. «Хорошо здесь», — обратил внимание президент.

Владимир Путин и Сергей Шойгу также прогулялись пешком по тайге. Для этого они надели зимние крутки. Но при этом на всех кадрах президент и министр были без головных уборов.

Как передает агентство, Путин и Шойгу прошлись по склонам холмов, рассматривая пейзажи. Также они разглядывали в бинокль животных.

Президент России заглянул в мастерскую министра обороны. В ней Шойгу работает по дереву: составляет композиции из различных материалов — на столе и верстаках в мастерской лежали деревянные заготовки, спилы и бруски, столярные инструменты. Глава российского ведомства обратил внимание на уже готовые работы. Одну из них он назвал «Снежный барс», а другую сравнил с драконом.

ТАСС отмечает, что Путин и Шойгу беседовали во время приема пищи на свежем воздухе. Они сидели за деревянным столом «в тени еловых ветвей, сидя на лавках, устланных шкурами». На столе были расставлены тарелки с огурцами, помидорами, квашеной капустой и колбасой, а пили отдыхающие из металлических кружек.

О том, что глава государства собирался отправиться в тайгу, стало известно еще 19 марта. Тогда же сообщалось том, что выходные он проведет в компании Шойгу. Сам Владимир Путин сообщил о своей поездке после митинга, который прошел в Лужниках в честь годовщины присоединения Крыма к России.

В тайге Путин побывал не впервые. Он там был в 2017 году после рабочего визита в Красноярский край, в 2018 году (тогда Путина и Шойгу сопровождал еще директор ФСБ Александр Бортников) и в 2019 году — глава государства отправился в тайгу в канун своего дня рождения.

Накануне своего 67-летия Путин взял краткосрочный отпуск и направился в Сибирь, где провел время с министром обороны Сергеем Шойгу. Судя по фотографиям и видео, которые были сделаны представителями президентского пула, они любовались красотой сибирской тайги, собирали грибы и ягоды.

Тогда его пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что президент любит проводить отдых именно в России, так как ему нравится природа.

«Он говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая. Конечно, это задача президента — на своем примере популяризировать те места, о существовании которых большинство граждан, может, и не знают», — отметил представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Песков добавил, что и сам глава государства не раз отвечал на этот вопрос.

Песков также выразил мнение, что Путин не перестает думать о работе даже во время отдыха. По словам пресс-секретаря главы России, он обсуждает наиболее важные вопросы со своим окружением.

«Я убежден, что президенту вообще не удается никогда переключаться. Слишком большой груз на его плечах и слишком много судьбоносных процессов для страны происходит ежесекундно в поле его внимания», — сказал Песков, отметив, что есть процессы «и со знаком плюс, и со знаком минус».

«И это не прекращается ни днем, ни ночью. И это все является его работой», — подчеркнул представитель Кремля.