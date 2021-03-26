Мировая война вакцин: Макрон намекнул на агрессию со стороны России и Китая

Европа должна проявлять самостоятельность в вопросе производства вакцин от коронавируса. Об этом на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС заявил французский лидер Эммануэль Макрон, передает газета Le Figaro.

Причиной тому, по мнению Макрона, стало «стремление России и Китая оказать влияние с помощью вакцин». Фактически, добавил он, идет новая мировая война с помощью этих препаратов.

Макрон пообещал, что Европа уже в ближайшие месяцы нарастит производство вакцин и станет их крупнейшим производителем. Он предложил также блокировать экспорт препаратов от коронавируса, если их производитель игнорирует требования по приоритетным поставкам в ЕС.

Президент Пятой республики также отметил, что в отличие от компании AstraZeneca, компании Pfizer и Moderna свои обязательства в этой сфере выполняют.

Российская вакцина «Спутник V» в Евросоюзе пока не зарегистрирована — кроме Венгрии и Словакии, заказавших препарат минуя общеевропейские процедуры. Кроме того, не исключал приобретение препарата из России и премьер-министр Италии Марио Драги — если ЕС «не пошевелится».

При этом ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе «Спутник V» не нужен, поскольку в ЕС одобрены четыре других вакцины.

Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила за пару дней до этого, что Берлин может согласовать закупку «Спутника V». Необходимо лишь добиться разрешения властей Евросоюза.

Тем не менее, признала политик, ситуация с разрешением на использование в ЕС российской вакцины остается неясной. «Я с определенных пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам», — сказала Меркель.

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) к скорейшему допуску российской вакцины от коронавируса в ЕС.

«Что касается «Спутника V» и других вакцин, то я очень настаиваю, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны», — заявил Курц.

21 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о «сильном лобби», которое есть в Европе и действует против российской вакцины «Спутник V». По его словам, Будапешт подвергся крупномасштабной политической атаке после решения купить у России препарат от коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул в свою очередь, что Москва не навязывает свою вакцину никому. Однако, когда в Европе говорят о «ненужности» российского препарата, «возникают вопросы» — поддерживает ли Брюссель граждан ЕС или же фармацевтические компании. «И такие люди нас еще чему-то пытаются учить, еще санкции против нас какие-то вводят», — отметил Путин.

Тем временем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Европе началась третья волна пандемии коронавируса.

«Во многих странах-членах Евросоюза заболеваемость снова растет, в основном из-за [британского штамма], который на данный момент выявлен в каждом государстве ЕС», — подчеркнула она. Чиновница добавила, что ситуация на континенте вызывает беспокойство.