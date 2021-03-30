Адресные санкции: Австралия накажет россиян за Крымский мост

Министерство иностранных дел Австралии сообщило о введении новых антироссийских санкций, передает ТАСС.

«Австралия ввела адресные финансовые санкции и ограничения на въезд в отношении российского физического лица и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив»,

— приводятся в заявлении слова главы австралийского МИДа Марис Пейн.

Она отметила, что решение о санкциях скоординировано с аналогичным шагом Канады. Кроме того, санкции согласованы с антироссийскими ограничениями Великобритании и Евросоюза.

Сейчас австралийские санкционные списки, созданные на фоне украинского кризиса, включают 168 физических лиц и 52 юрлица, сообщила Пейн.

Канада заявила о введении новых санкций против РФ в понедельник, 29 марта. В списке оказались гендиректор железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, глава «Мостотреста» Леонид Рыженькин и предприятия — «Ленпромтранспроект», ФГУП «Крымская железная дорога» и другие.

Юридически Оттава увязывает новые санкции с ответом на «незаконную оккупацию Крыма». В канадском МИДе также заявили, что Москва якобы «нарушает права людей, проживающих в Крыму, и незаконно заселяет полуостров россиянами».

Российское посольство в Канаде заявило, что очередные санкции бесперспективны и противоречат международному праву.

«Сколько бы ни «наказывали» западные покровители киевского режима строителей и операторов железной дороги, соединяющей полуостров с Россией, она успешно работает и будет служить на благо нашей страны», — говорится в сообщении.

Австралия, так же, как и большинство стран, применивших к России ограничения, начала вводить санкции с марта 2014 года. Бывшая тогда министром иностранных дел страны Джули Бишоп заявила, что вводятся финансовые ограничения и запрет на въезд в страну для «лиц, играющих ключевую роль в определении <…> угрозы суверенитету Украины».

В июне 2014-го австралийские санкции были расширены на фоне начавшегося конфликта в Донбассе. В марте 2019 года Канберра ввела антироссийские санкции из-за инцидента в Керченском проливе с украинскими военными кораблями. В основном меры были направлены против морских офицеров и силовиков РФ.

Крымский мост — самый протяженный в Европе и России, его длина — 19 км. Пассажирское сообщение по его железнодорожной части было запущено в конце 2019 года — с того момента более 500 раз поезда пересекли Керченский пролив, перевезя свыше четверти миллиона пассажиров.

Запуск железнодорожного движения через Керченский пролив вызвал бурную международную реакцию. ЕС и США осудили пуск поездов, назвав его «неуважением территориальной целостности Украины». Так называемая «прокуратура Автономной республики Крым», входящая в состав генпрокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост.

В Москве и в Крыму в ответ призвали Украину и страны Запада отказаться от политики двойных стандартов и перейти к конструктивному диалогу. Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам общенародного референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение полуострова с Россией.