Кризис из-за «Спутника V»: премьер Словакии ушел в отставку

Премьер-министр Словакии Игорь Матович ушел в отставку на фоне правительственного кризиса, спровоцированного решением кабмина закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Президент республики Зузана Чапутова решение руководителя правящей партии «Обычные люди» поддержала и поручила сформировать новое правительство его однопартийцу, министру финансов Эдуарду Хегеру.

«Это был всего один год, но я чувствую, будто прошло десять. Это был самый трудный год для Словакии со времен Второй мировой войны, и я пережил его в одной обуви, но также с одной совестью и единственной целью — защита жизни и здоровья людей», — объявил Матович после встречи с Чапутовой.

По словам экс-премьера, люди могут доверять новому кандидату на этот пост — Хегеру. В свою очередь сам претендент поблагодарил Матовича за его работу и заявил, что

отставка главы кабмина является жестом, который должен принести мир и надежду в Словакию, успокоив ситуацию внутри правящей коалиции.

Пока со стороны партнеров партии «Обычные люди» в парламенте поступают только положительные оценки в отношении ухода премьера. Так, лидер «За людей» Вероника Ремишова поддержала перестановки в правительстве, выразив уверенность в том, что новый состав кабмина будет следовать уже заложенному курсу. При этом именно партия Ремишовой вместе с коллегами из «Свободы и солидарности» потребовала отставки Матовича после закупки «Спутника V».

«Победа премьера»

Соответствующее требование партнеры «Обычных людей» выдвинули еще в середине марта, что также поддержала президент Чапутова. С этого момента уход премьера стал вопросом времени, и Матович пытался покинуть пост на собственных условиях. В частности, экс-глава кабмина требовал, чтобы вместе с ним в отставку ушли ряд министров из партий «За людей» и «Свободы и солидарности».

Однако под конец марта появился еще один вариант — рокировка Матовича и Хегера. Это предложение экс-премьер озвучил в рамках пресс-конференции, пообещав занять пост министра финансов в правительстве своего преемника и сняв свое требование об уходе других политиков.

Впоследствии кандидатура Хегера в качестве нового главы кабмина получила одобрение со стороны президента и ряда партнеров «Обычных людей» в парламенте, что открыло возможность для разрешения кризиса.

Как пояснил «Газете.Ru» руководитель Центра исследований стран Восточной Европы МГИМО Даниил Чугунов,

сложившаяся ситуация сыграла на руку бывшему премьер-министру, так как он остался «на коне» и теперь неформально будет контролировать различные общественные сферы.

«От перестановок в правительстве выиграют все: Матович, вероятно, теперь займет место министра финансов, во многом более интересную и лишенную европейских политических хитросплетений должность», — добавил эксперт.

Словацкий кризис

На данный момент неизвестно, поможет ли рокировка в правительстве нивелировать политический кризис. Точкой невозврата для словацкого правительства действительно стало решение Матовича закупить российскую вакцину от коронавируса без консультаций с союзниками и одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

Однако определенные прения внутри правящей коалиции имели место и до этого.

Сам Матович говорил, что его партнеры по коалиции использовали импорт российской вакцины для «развязывания коалиционного кризиса».

Как пишет словацкая газета SME, пока сложно сказать, сможет ли Хегер в качестве премьера устранить противоречия среди партнеров путем кадровых перестановок. Как ожидается, состав кабмина изменится не слишком сильно, но будут назначены новые министр здравоохранения и министр труда.

В то же время вопрос с назначением Матовича министром финансов пока находится в подвешенном состоянии. По данным издания, оппозиция готова обратится в ЕС в случае утверждения экс-премьера на этот пост, считая, что он не может занять должность «по серьезным этическим, моральным и юридическим причинам».

С точки зрения Даниила Чугунова, в Словакии часто возможны противоречия между законодательными, исполнительными органами власти и президентом, поскольку это все же парламентская республика.

«Кроме того, Словакия все-таки является государством-членом ЕС, а политический вектор Брюсселя, по его мнению, надо соблюдать.

Матович же руководствовался вопросами безопасности и поддержания здравоохранения граждан, а не общей политики ЕС. Поэтому экс-премьер скорее управленец и государственный служащий, а не политик формата Евросоюза», — подчеркнул эксперт.

Если правительственный кризис все же не удастся разрешить с помощью рокировки, власти вполне могут пойти на досрочные выборы, чего не исключали в правящей коалиции. К примеру, лидер «За людей» Ремишова называла этот вариант, правда, признавала, что новые выборы ввергнут страну в хаос.