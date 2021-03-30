Политика или здоровье: «Спутник V» расколол Европу

Отношение к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» разделило Европу, мнения лидеров стран Евросоюза по поводу созданного Россией препарата по-прежнему расходятся до такой степени, что это вызывает трения, пишет издание Le Monde.

Европейская комиссия пока не вступила в переговоры с производителем «Спутник V», чтобы заключить с ним договор купли-продажи. При этом ЕК уже провела переговоры с шестью лабораториями: Moderna, Pfizer-BioNTech, Sanofi, AstraZeneca, CureVac и Johnson & Jonhson. Также Европа сейчас ведет переговоры с двумя производителями препарата против COVID-19 — Valneva и Novavax.

При этом некоторые европейские политики считают, что задержка переговоров с Москвой не должна продлиться долго, хотя бы потому, что несколько стран, прежде всего Германия, неуклонно придерживаются мнения о необходимости российского препарата для Европы.

Однако министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, высказывается против российской вакцины, называя ее прежде всего «средством российской пропаганды».

Курирующий внутренний рынок ЕС Тьерри Бретон также выступил против, но по другой причине — он заявил, что производство российской вакцины в Европе может начаться через год после ее одобрения EMA.

«Разногласия в вопросе поставок российской вакцины от коронавируса разделили европейских лидеров», — приводит французское издание слова источника в Еврокомиссии.

Вот уже несколько недель канцлер ФРГ Ангела Меркель выражает поддержку «Спутнику V», надеясь на то, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) даст «зеленый свет» российскому препарату.

«Помимо наших политических разногласий, которые важны, возможно сотрудничество [с Россией] на гуманитарном уровне в контексте пандемии», — заявила немецкий лидер 21 января.

Накануне премьер-министр Словакии Игорь Матович ушел в отставку на фоне правительственного кризиса, спровоцированного решением кабмина закупить «Спутник V» без консультаций с союзниками и одобрения препарата со стороны ЕМА.

Австрия также намерена закупить 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц. Его слова приводит издание ОЕ24.

«С вакцинами не должно быть геополитических шор. Важно только то, эффективна и безопасна ли вакцина, а не откуда она взята. Таким образом, с февраля у нас был хороший обмен мнениями с российской стороной, за что я ей очень благодарен», — рассказал политик.

По словам австрийского канцлера, дополнительный 1 млн доз вакцины от коронавируса позволит спасти множество жизней и рабочих мест, а также обеспечить более раннее возвращение страны к нормальной жизни.

Как отмечалось в материале, австрийские власти ведут с российской стороной интенсивные переговоры о покупке вакцины, уже подписано соглашение о неразглашении при обмене конфиденциальными документами.

Мэр французского города Ницца Кристиан Эстрози также заявил, что сделал предзаказ «Спутника V», о своем решении глава города сообщил в эфире телеканала BFMTV.

«Да, можно сказать, что так», – ответил Эстрози на вопрос интервьюера о том, сделан ли предзаказ российский вакцины.

Он подчеркнул, что российский препарат уже используется для вакцинации населения во многих странах, научные исследования доказали его эффективность.

«Поскольку нет никаких заказов по «Спутник V» на европейском уровне, то мы можем сделать заказ. Но я не имею права этим управлять. И ожидаю, что Высший орган здравоохранения даст свое разрешение», — отметил Эстрози.

«Спутник V» был создан российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.