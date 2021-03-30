«Африка остается за кадром»: почему Европа не спасает Мозамбик от ИГ**

Город Палма в Мозамбике уже неделю находится в заложниках. Он был атакован и захвачен 24 марта, когда вооруженные боевики, состоящие в исламистских террористических группировках напали на армейские казармы и правительственные здания. Спустя три дня власти страны признали, что регулярные подразделения покинули захваченных город, который теперь контролируется исламистами.

Как сообщили 29 марта западные СМИ, ответственность за нападение на Палму взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ (организация запрещена в России), запрещена в России).

Соответствующее сообщение разместил в своем Twitter аналитик телеканала France24 Вассим Наср.

К данному моменту сообщается о десятках погибших в результате захвата города.

Но эта ситуация не вызвала особой реакции в мире. Сейчас известно лишь о рассмотрении странами Евросоюза возможности отправить миссию в Палму для проведения подготовки местных военных и оказания логистической поддержки.

«После миссии, которая была отправлена в январе в Мапуто, идет процесс внутреннего обсуждения в ЕС, в результате которого, я надеюсь, будет отправлена миссия для поддержки подготовки (военных) и также поддержки с логистической и медицинской точки зрения», — сказал глава МИД Португалии Аугусто Сантос Силва в эфире RPT.

До этого он говорил о планах направить в Палму команду из 60 военнослужащих.

В США эту ситуацию прокомментировал и.о. координатора Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Джон Годфри, по словам которого новая администрация США рассматривает террористическую группировку «Исламское государство» как «растущую угрозу» за пределами Сирии и Ирака, а именно в Африке.

Он сообщил, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обсудит эту проблему на встрече глав внешнеполитических ведомств малой группы возглавляемой Вашингтоном международной коалиции по разгрому ИГ.

Российский специалист по Южной Африке Александр Даневич назвал такую реакцию мировой общественности совершенно неудивительной. По его словам, это достаточно частое явление, когда то, что происходит в Африке, «остается за кадром».

«Как бы это ни выглядело неэтично или недостаточно гуманно. Понятно, что локальные трагедии происходят каждый день, порой не уследить. Страна давным-давно в кризисе еще со времен окончания гражданской войны. Он там то усиливается, то уменьшается», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Ситуация в Мозамбике действительно уже давно неспокойна, особенно с учетом того, что на севере страны, главным образом в провинции Кабу-Делгаду, с 2017 года действуют исламистская террористическая группировка «Аш-Шабаб» и структуры ИГ*. Их цель — создать в этой части страны находящееся под их контролем исламское государство.

Как обратил внимание Александр Даневич, в данной ситуации невозможно решить проблему «одним-двумя взводами спецназа».

«Это, конечно, трагично, но ничего удивительного. Такая улыбка постколониального времени. Для португальцев эта проблема более болезненна, естественно (Мозамбик получил независимость от Португалии менее 50 лет назад — в 1975 году). Но, кто бы этим ни занимался, не может заместить собой проявление государственного контроля на всех уровнях обеспечения безопасности внутри страны собственными силами. Вот над этим надо работать. Это все обсуждается в очень узком кругу специалистов, и широким массам эти проблемы не доставляют ни радости, ни интереса», — заключил специалист.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института Африки РАН Владимир Шубин, комментируя ситуацию в Палме, задался вопросом: почему это происходит именно сейчас, если активные боевые действия начались еще в 2017 году?

«Скорее всего, это происходит, потому что там дело шло к началу добычи газа: там огромные запасы, крупнейшие компании, особенно французская Total, собирались десятки миллиардов долларов туда вложить. На этом фоне можно предположить, что либо это кому-то не нравится, либо кто-то хочет поднять ставки. То есть поскольку там теоретически богатая земля, что-то можно на этом и получить», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Одной из пострадавших сторон в этой ситуации действительно стала французская энергетическая группа Total.

Она была вынуждена объявить о приостановке работ по строительству крупнейшего на юге Африки комплекса по переработке и сжижению природного газа в десяти километрах от Палмы, сообщают французские СМИ.

В Total отметили, что жертв среди сотрудников в результате нападения на город исламистов нет, но компания решила «сократить численность персонала до абсолютного минимума». По данным немецкой радиостанции Deutsche Welle, 28 марта судно с 1,8 тыс. человек на борту прибыло из Палмы в расположенный в 245 км южнее город Пемба. Среди эвакуируемых было более 1 тыс. рабочих и специалистов со строящегося Total комплекса по переработке и сжижению газа.

Тем не менее, даже пострадавшая в этой ситуации Франция не проявила энтузиазма для ее решения. Как отметил Владимир Шубин, такая скромная реакция типична, когда Евросоюз имеет дело с Африкой. По его словам, Африка обычно остается «где-то в конце списка».

Как подчеркнул эксперт, с международной точки зрения, главное — сотрудничать с правительством Мозамбика в том, что хочет и требует республика.

«К сожалению, создается впечатление, что некоторые силы, в том числе и ЕС, пытались навязать себя. Этого делать не нужно. Нужно идти навстречу тогда, когда правительство действительно хотело бы получить какое-то содействие», — подчеркнул специалист.

Он назвал важным сохранение суверенитета Мозамбика. Шубин признал, что страна нуждается в помощи, но эта помощь может быть и гуманитарной, например, медицинской.

«Что же касается участия в вооруженных действиях, то это должно быть только по запросу мозамбикского правительства. Нельзя допускать внешнего несанкционированного вмешательства», — констатировал эксперт.

*ИГ («Исламское государство») — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.