«Просто созвонились»: Киев описал беседу Путина, Макрона и Меркель

Киев отвергает возможность принятия каких бы то ни было решений по урегулированию ситуации в Донбассе без своего участия — таким заявлением пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отреагировала на онлайн-встречу участников «нормандского формата».

Во вторник, 30 марта, в формате видеоконференции состоялись переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

С российской стороны была выражена серьезная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения в Донбассе и фактическим отказом Киева от выполнения согласованных в июле прошлого года в рамках контактной группы «Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня».

В ответ на это Мендель заявила, что лидеры других стран могут обсуждать и высказывать позицию по ситуации в той или иной стране, например, на Украине, но решений принимать никаких не могут.

«Так же, как лидеры Франции, Германии и РФ обсуждали широкую повестку дня, включая борьбу с пандемией коронавируса, ситуацию на Ближнем Востоке, отношения Евросоюза и России. Среди прочего вспомнили и ситуацию в Донбассе.

Офис президента считает, что было бы странно, если бы война в Донбассе выпала из международной повестки дня, тем более в переговорах, где участвует российская сторона», — сказала представитель президента Украины Владимира Зеленского.

Она добавила, что Киев продолжает переговоры со всеми странами «нормандского формата» на всех приемлемых уровнях. Также Мендель заверила, что Киев сохраняет «теплые отношения» с Берлином и Парижем и что их «позиция по Крыму и Донбассу очень ценна для Украины».

В ходе подробного обмена мнениями по ситуации в Донбассе Путин, Макрон и Меркель подтвердили безальтернативность минского «Комплекса мер», принятого в 2015 году и являющегося базисом урегулирования внутреннего конфликта на Украине.

«Президент России подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса», — сообщала пресс-служба Кремля.

Со своей стороны советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ничего страшного не произошло, и отказался называть беседу Путина, Макрона и Меркель «переговорами».

По его словам, лидеры трех стран просто «созвонились и что-то обсудили» ради «чисто пропагандистского эффекта». В придании громкого звучания этой новости Подоляк обвинил партию «Европейская солидарность», которую возглавляет предыдущий президент Украины Петр Порошенко, якобы мстящий Зеленскому.

«А все как всегда. Известная «партия любителей фейков» молниеносно заявила, что это был чуть ли не «нормандский формат», где большие дяди вели разговоры про Украину без Украины). Анекдот? Чистейший. Но не для членов «партии ЕС-фейка», — написал политик на своей странице в Facebook.

Также он заявил, что для обсуждения проблемы Донбасса на мероприятии должны были присутствовать американские представители.

«Абсурдная логика этих парней и околопарней проста: «караул, но нас не хотят видеть за столом переговоров». Хотя темы были совсем другими. Это были не переговоры. Не все межгосударственные обсуждения требуют обязательного нашего присутствия. За столом не сидели десятки других стран, включая тех же США», — пояснил сотрудник офиса Зеленского.

В то же время полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов указал, что Киев настаивает на проведении переговоров по деэскалации конфликта в Донбассе в режиме секретности, передает ТАСС.

«На заседании контактной группы киевская делегация заняла прежнюю неконструктивную позицию. Это уже «традиция»: представители Киева предпочитают прямо не отвечать на вопросы, избегать признания очевидных событий, произошедших в результате действий украинской стороны. В настоящий момент политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю», — уточнил дипломат.

Семилетний конфликт в Донбассе, в ходе которого погибли около 13 тысяч человек, начал обостряться с февраля: за это время ужесточились бои, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка.

Как полагают в самопровозглашенных республиках, у Киева есть намерение организовать масштабное наступление, и для этого украинская сторона стягивает к линии соприкосновения новые силы.